Ο Ολυμπιακός βραβεύει τέσσερις θρυλικές μορφές του πόλο γυναικών
Ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός θα βραβεύσει τέσσερις εμβληματικές μορφές του τμήματος πόλο γυναικών για την προσφορά τους στον σύλλογο.
Ο Ολυμπιακός πάντοτε τιμά και σέβεται την ιστορία του. Με τον Ερασιτέχνη να ανακοινώνει μια εξαιρετική πρωτοβουλία.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο (16/5, 19:00), στον κρίσιμο δεύτερο προημιτελικό του Champions League με τη Σαμπαντέλ στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά που πιθανώς να δώσει πρόκριση στο Final Four, ο σύλλογος θα τιμήσει τέσσερις εμβληματικές μορφές.
Θα βραβευτούν οι σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την τεράστια προσφορά τους στην «ερυθρόλευκη» ιστορία!
Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός:
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. τιμά τέσσερις εμβληματικές μορφές της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου μας. Τέσσερις θρύλους του Θρύλου!
Το Σάββατο (16/5, 19:00), στον δεύτερο προημιτελικό του Champions League με την Σαμπαντέλ, στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο του Πειραιά, ο σύλλογός μας θα βραβεύσει τις σπουδαίες Φιλιώ Μανωλιουδάκη, Νικόλ Ελευθεριάδου, Χρυσή Διαμαντοπούλου και Αλεξάνδρα Ασημάκη για την τεράστια προσφορά τους στον Ολυμπιακό.
Τέσσερις αθλήτριες που συνέδεσαν το όνομά τους με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας μας και πανηγύρισαν αθροιστικά, όλες μαζί, 65 τίτλους, γράφοντας «χρυσή» ιστορία με το «ερυθρόλευκο» σκουφάκι».
