Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε τεράστια εμφάνιση και νίκησε 17-12 τη Σαμπαντέλ στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά του Champions League και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στο Final Four της διοργάνωσης.
Ο Ολυμπιακός διέλυσε με 17-12 τη Σαμπαντέλ στην Ισπανία και πήρε μεγάλο προβάδισμα για την πρόκρισή του στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα.
Οι «ερυθρόλευκες» ισοπέδωσαν ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης και διαχρονικά μια από τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό πόλο και το έκαναν με όλες τις παίκτριες να κάνουν μία τρομερή εμφάνιση.
Ειδική μνεία αξιζει η Άντριους που έκανε καταπληκτικό παιχνίδι επιθετικά, αλλά και η Σταματοπούλου που κατέβασε τα ρολά με αποκρούσεις για highlights οι οποίες κράτησαν τον Ολυμπιακό μπροστά, με συνέπεια να πάρει και διαφορά στο παιχνίδι.
Η εξέλιξη του αγώνα
Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 1-0 και 2-1, όμως ανέβασε «στροφές» και προσπέρασε με 4-2, με 3-0 σερί και τέρματα των Αντριους (5:28), Τορνάρου (4:46) και Σάντα (3:38). Οι «ερυθρόλευκες» παρέμειναν στο +2 (3-5, 4-6), με γκολ των Αντριους (1:52) και Σέκουλιτς (1:08), αλλά «έκλεισαν» την πρώτη περίοδο μπροστά με 6-5.
Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο δεύτερο οκτάλεπτο και ξέφυγε με +5 (5-10), με 4-0 σερί και τέρματα των Σέκουλιτς (6:53), Τριχά (6:05, 4:21) και Αντριους (4:59), κυριαρχώντας απόλυτα σε επίθεση και άμυνα! Η Σαμπαντέλ αντέδρασε και μείωσε στα τρία γκολ (7-10), όμως η Νίνου (1:48) «έγραψε» το 11-7 του ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να χάνει και πέναλτι, με την Αντριους.
Στην τρίτη περίοδο, οι «ερυθρόλευκες» επέστρεψαν στο +5 (7-12, 8-13), με γκολ των Σάντα (6:18) και Μυριοκεφαλιτάκη (5:34), με την Σταματοπούλου να λέει «όχι» σε εκτέλεση πέναλτι των γηπεδούχων. Η εξαιρετική άμυνα συνεχίστηκε και η διαφορά ανέβηκε στο +6, με την Αντριους να σκοράρει στην παίκτρια παραπάνω (0:14), διαμορφώνοντας το 14-8 του τρίτου οκτάλεπτου!
Ανάλογη η εικόνα και στην τέταρτη περίοδο, με τις Πλευρίτου (6:19) και Μυριοκεφαλιτάκη (4:31) να ανεβάζουν τη διαφορά στο +8 (8-16). Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-12.
Τα οκτάλεπτα: 5-6, 2-5, 1-3, 4-3
Σαμπαντέλ (Νταβίντ Πάλμα): Γουίλιαμς, Ριμπάνσκα 2, Βαν Ντε Κρατς 3, Χουράδο, Γιαννοπούλου, Μορένο 2, Πιράλκοβα 2, Πάουλα Καράσκο, Γιορένκ, Νταλμάσες, Κρεσπί 1, Γκονζάλες 1, Μαρ Καράσκο, Πρέντις 1
Ολυμπιακός (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα, Σάντα 3, Τριχά 2, Άντριους 5, Σιούτη, Μπίκου, Νίνου 1, Πλευρίτου 1, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2
- Σαμπαντέλ – Ολυμπιακός 12-17: Σπουδαία νίκη και προβάδισμα πρόκρισης στο Final-4 για τις «ερυθρόλευκες»
