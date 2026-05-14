Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός

Σα να μην έφτανε που ο Λανουά ανακοίνωσε τους διαιτητές της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει διπλό σκάνδαλο στις επιλογές του. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ όρισε Γεωργιανούς διαιτητές στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι, ρέφερι της πρώτης κατηγορίας της UEFA, θα σφυρίξει Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ ο Ιταλός Αντρέα Κολόμπο (επίσης πρώτης κατηγορίας) θα διαιτητεύσει ΑΕΚ-Ολυμπιακός. Ο Λανουά παίζει με τη φωτιά, ενόψει των αγώνων της Κυριακής (17/5), όπου κρίνεται η δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Για μια ακόμη φορά ο Γάλλος αρχιδιαιτητής αποδεικνύεται κατώτερος των περιστάσεων.

Η επιλογή του Αντρέα Κολόμπο είναι πρόκληση, με δεδομένη και τη διαιτησία του συμπατριώτη του Νταβίντε Σότσα στο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1. Θυμίζουμε ότι κακώς η ιταλική διαιτητική ομάδα μέτρησε το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ, το οποίο πέτυχε ο Γερεμέγεφ, ενώ προηγήθηκε οφσάιντ του Μπάμπα που εμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Θυμίζουμε ότι η επιλογή του Σότσα έγινε υπό τη σκιά του σκανδάλου «Calciopolis 2.0» που ταλανίζει το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας και ενώ συνέβησαν πράματα θάματα όχι μόνο από τους Ιταλούς διαιτητές στο ματς της Τούμπας αλλά και σε προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ένα παράδειγμα είναι Νταβίντε Μάσα στο Καραϊσκάκη πριν από τρία χρόνια (23/4/2023) στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ αλλά και ο Μαρέσκα που εξαιτίας της έκθεσής του ο Παναθηναϊκός πήρε στα χαρτιά το ματς με γηπεδούχο Ολυμπιακό, λόγω μιας πρόσθετης έκθεσης του Μαρέσκα που ζητήθηκε από τον δικαστή της Super League και στην οποία αυθαιρέτα γράφει για «seriousness of injury», αλλοιώνοντας το φύλλο αγώνα.

Ο Γκόγκα Κικατσεϊβίλι, ο οποίος ορίστηκε Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ είναι ένας διαιτητής που προέρχεται από ένα πρωτάθλημα κατώτερου επιπέδου. Την τρέχουσα σεζόν σφύριξε τρία ματς της League Phase του Europa League (Σάλτσμπουργκ-Φερετσβάρος 2-3, Ντιναμό Ζάγκρεμπ-Μπέτις 1-3, Μακάμπι-Μπολόνια 0-3), ενώ στα προκριματικά του Conference League, το ένα από τα δυο ματς που σφύριξε είναι Αρης-Λεμεσού-ΑΕΚ 2-2.

Με τις επιλογές αυτές ο Λανουά βάζει μπουρλότο στην τελευταία (6η) αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνει ότι είναι ακατάλληλος για αρχιδιαιτητή.

Αναλυτικά οι ορισμοί:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Διαιτητής: Αντρέα Κολόμπο

Επόπτες: Τζιοβάνι Μπατσίνι, Μάρκο Τσέκον

4ος: Βασίλης Φωτιάς

VAR: Τζιανλούκα Ορελιάνο

AVAR: Στέφανο Ντελ Τζιοβάνε

*Όλοι Ιταλοί.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Διαιτητής: Γκόγκα Κικατσεϊσβίλι

Επόπτες: Ντάβιτ Ακβλεντιάνι, Ντάβιτ Γκαμπισόνια

4ος: Αναστάσιος Παπαπέτρου

VAR: Αλέκο Απτσιαούρι

AVAR: Μπακούρ Νίνουα

*Όλοι Γεωργιανοί.

Άρης – Λεβαδειακός

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος,

4ος Μόσχου

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Αντωνίου

ΟΦΗ – Βόλος

Διαιτητής: Τζήλος

Βοηθοί: Αρμακόλας, Παγουρτζής

4ος: Κατσικογιάννης

VAR: Κόκκινος

AVAR: Τσακαλίδης

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Παπαδάκης, Καραγκιζόπουλος

4ος: Κόκκινος

VAR: Ματσούκας

AVAR: Τσιμεντερίδης

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Βοηθοί: Κωνσταντίνου, Μπαλιάκας

4ος: Γιουματζίδης

VAR: Κουμπαράκης

AVAR: Παπαπέτρου

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

Διαιτητής: Πολυχρόνης

Βοηθοί: Μηνούδης, Ψύλλος

Τέταρτος: Κουκουλάς

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Μόσχου.