Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά

Δεκάδες προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων οι Χάρις Αλεξίου, Βασίλης Μπισμπίκης, Γιώργος Λάνθιμος, Νατάσσα Μποφίλιου και Σωκράτης Μάλαμας, υπογράφουν κείμενο στήριξης για την κοινότητα των κατειλημμένων προσφυγικών και των Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppange, oι οποίοι ξεκίνησαν απεργία πείνας διαμαρτυρόμενοι για το σχέδιο ανάπλασης της Περιφέρειας Αττικής, ζητώντας την ακύρωση της σύμβασης.

Η ανακοίνωση των καλλιτεχνών

Ο πολιτισμός σε μια κοινωνία είναι ο τρόπος που η ίδια η κοινωνία οργανώνεται, που συγκροτεί τις σχέσεις και τους δεσμούς μεταξύ των μελών της, που επιλύει τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν και μπορεί να υπερβεί τον χώρο και τον χρόνο μέσω της παρακαταθήκης που αφήνει στις επόμενες γενιές όχι ως κάτι αφηρημένο, αλλά ως τη βιωμένη εμπειρία που είναι δυνατή να αξιώνει και να εξελίσσει την ανθρώπινη ύπαρξη.

Αν «η τέχνη είναι ο πιο σύντομος δρόμος από άνθρωπο σε άνθρωπο», τότε η δύναμη της είναι καταλυτική μέσα στο κοινωνικό πεδίο και μπορεί να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει τον κώδικα των αξιών του, καθώς επίσης μπορεί να αποτελέσει κι ένα εργαλείο διερεύνησης ενός φαντασιακού μιας κοινωνίας απαλλαγμένης από την εκμετάλλευση, τη βία, τον πόνο και την αδικία. Κι «όταν συμβαίνει η τέχνη να είναι απολιτική, απλά σημαίνει ότι έχει συμμαχήσει με την άρχουσα τάξη» και αυτό δεν μπορεί να είναι παρά μια καθολική ήττα για την ίδια την κοινωνία.

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι ξεκάθαρο ότι η ζυγαριά γέρνει προς την αποπολιτικοποίηση της τέχνης, η οποία λειτουργεί προς όφελος της κυρίαρχης κουλτούρας. Ο ρόλος της έχει εργαλειοποιηθεί από το σύστημα κι όταν ακόμη υπάρχει ριζοσπαστικοποίηση εντός της, η αφομοίωση της από το ίδιο το σύστημα είναι ο μεγαλύτερος και πιο υπαρκτός κίνδυνος.

Στην Ελλάδα του σήμερα, βιώνουμε την ολοκληρωτική επίθεση στην κοινωνία από το κράτος και το κεφάλαιο σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένης και της τέχνης. Το υπουργείο Πολιτισμού μόνο για τον ίδιο τον πολιτισμό δεν ενδιαφέρεται. Αντίθετα, έχουμε πλήρη καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων, απουσία χρηματοδότησης, απαξίωση του καλλιτεχνικού κόσμου, πελατειακές σχέσεις, εμπορευματοποίηση κάθε καλλιτεχνικού έργου, υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και υποτίμηση προς πάσα κατεύθυνση.

Στην περίπτωση των Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας τα οποία έχουν ανακηρυχτεί ύστερα από μεγάλο αγώνα των ίδιων των κατοίκων, της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ και φορέων της περιοχής διατηρητέα και ιστορικά νεότερα μνημεία αποτυπώνεται με τον πιο γλαφυρό τρόπο ότι το υπουργείο Πολιτισμού είναι μόνο κατ’ όνομα τέτοιο και καμία σχέση δεν έχει με τον ίδιο τον πολιτισμό σύμφωνα και με όσα περιγράφηκαν πιο πάνω. Πρόκειται για μια συστηματική και διαχρονική επίθεση από το κράτος να ρίξει στη λήθη της ιστορίας τα Προσφυγικά και να τα διαγράψει από τη συλλογική μνήμη, καθώς η γειτονιά αποτελεί εμβληματικό σημείο λόγω των μαχών που δόθηκαν κατά την περίοδο των Δεκεμβριανών. Σε καμία από τις πολλές επιθέσεις που έχουν δεχθεί τα Προσφυγικά από το 1945 έως σήμερα το υπουργείο Πολιτισμού δεν στάθηκε αντάξιο του ρόλου του. Από τη χούντα που ήθελε να τα κατεδαφίσει έως την απαράδεκτη μελέτη “ανάπλασης” που πραγματοποιήθηκε το 2019 και αντιβαίνει όλους τους νόμους που αφορούν την επέμβαση στα ιστορικά νεότερα μνημεία, δεν αποτελεί έκπληξη ότι σήμερα το υπουργείο είναι ένα από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη (τα άλλα δύο είναι η Περιφέρεια Αττικής και η Δ.ΥΠ.Α.) που πρωτοστατούν στην εκδίωξη των 400 και πλέον ανθρώπων για να ανοίξει ο δρόμος της «ανάπλασης» και ουσιαστικά της λεηλασίας αυτής της ιστορικής γειτονιάς των αντιστάσεων και της αλληλεγγύης.

Στη γειτονιά των Προσφυγικών εδώ και 16 χρόνια έχει δημιουργηθεί η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών που είναι μία από τις μεγαλύτερες αυτοοργανωμένες και απελευθερωμένες γειτονιές στην Ευρώπη.

Σε 8 μπλοκ πολυκατοικιών στην καρδιά της Αθήνας, ανάμεσα στο Εφετείο και τη ΓΑΔΑ, 400 κάτοικοι από 27 διαφορετικές χώρες με 20 διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικές θρησκείες, ιδεολογίες, ηλικίες, ζουν, αγωνίζονται και οργανώνονται μαζί.

Βασισμένη στην κοινοκτημοσύνη, την αλληλεγγύη, την αμοιβαία βοήθεια και την οριζοντιότητα, η Κοινότητα έχει φιλοξενήσει, στεγάσει, θρέψει και υποστηρίξει χιλιάδες άτομα – με πάνω από 20 δομές, αποδεικνύει ότι η συλλογική αυτοοργάνωση και η κοινοτική ζωή είναι εφικτές!

Από τις 5/2 ο Αριστοτέλης Χαντζής, κάτοικος και μέλος της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών προχώρησε σε ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ μέχρι τη δικαίωση ή μέχρι τον θάνατο, για την υπεράσπιση της ζωής και της κοινωνικής πρότασης που χτίζεται αυτά τα 16 χρόνια στα Προσφυγικά. Για να μην βρεθούν και πεθάνουν στον δρόμο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά το σχέδιο εκκένωσης και καταστολής που έχει προαναγγελθεί.

Από τις 1/5 προχώρησε σε απεργία πείνας και η Suzon Doppange, κάτοικος και μέλος της Κοινότητας Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα του απεργού πείνας και της Κοινότητας:

• ΑΜΕΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

• ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ, ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ.

• ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΕΜΠΡΑΚΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ Α.Μ.Κ.Ε.” ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ! – ΟΥΤΕ ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ” ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ!

Υπογραφές

1) Hide Lia μουσικός – συνθέτρια

2) Labed Ariane Ηθοποιός και Σκηνοθέτις

3) Αβραάμ Στεφανία Κουκλοπαίκτρια

4) Αγγελίτσα Ελευθερία Ηθοποιός

5) Αλεξίου Χάρις Ερμηνεύτρια, τραγοουδοποιός

6) Αλεξίου Θάνος ηθοποιός

7) Αλισάνογλου Γιώργος ποιητής – εκδότης

8) Αμπατζής Βαγγέλης ηθοποιός

9) Αναμιάδου Μίνα Χορεύτρια/χορογράφος

10) Αντωνοπούλου Μαριάννα Μουσικός

11) Αντωνοπούλου Ρίτα Ερμηνεύτρια

12) Αρβανίτη Μάχη Σκηνογράφος

13) Αργυρόπουλος Παναγιώτης Μουσικός

14) Βαλάσης Ηλίας ηθοποιός

15) Βακάλη Μαρία Τραγουδίστρια

16) Βαλσαμάκη Χρύσα Εικαστικός

17) Βλάχος Πάνος ηθοποιός -τραγουδοποιός

18) Βουρλάκου Ειρήνη Ηθοποιός

19) Gaitani Lena Musician

20) Γεβετζή Κατερίνα Χορεύτρια-Χορογράφος

21) Γεννατά Ηλέκτρα Ηθοποιός

22) Γεράκη Μαρία Εκπαιδευτικός

23) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

24) Γεωργοσοπούλου Ναταλία ηθοποιός

25) Γιαννίση Φοίβη ποιήτρια, αρχιτέκτων

26) Γιασεμίδου Κωνσταντίνα Θεατροπαιδαγωγός, Σκηνοθέτρια

27) Γκιβαλου Αναστασια Σκηνοθέτις

28) Γκίστο Μπρικένα ποιήτρια – σκηνοθέτρια

29) Γύρα Αντιγόνη χορογράφος

30) Γώγος Θάνος εκδότης – ποιητής

31) Γώγου Βασιλική αρχιτέκτονας, φωτίστρια

32) Δαλαμάγκας Κωνσταντίνος ηθοποιός

33) Δανέζη Μαρίνα σκηνοθέτρια

34) Δεληβοριάς Φοίβος τραγουδοποιός

35) Δημητριάδου Βαλέρια Ηθοποιός – σκηνοθέτρια

36) Δημόπουλος Στέλιος ηθοποιός

37) Διαλυνά Βασιλική ηθοποιός

38) Δουτσίου Σίσσυ ηθοποιός, ποιήτρια

39) Δρογώσης Στάθης μουσικός – συνθέτης

40) ΕΛΙΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΡΙΚΗΣ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

41) Ελληνικό κέντρο κουκλοθέατρου Unima Hellas Ελληνικό κέντρο κουκλοθέατρου

42) Ζαφείρη Ελένη ηθοποιός

43) ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΡΙΑ

44) Ζερβός Αντώνης Ηχολήπτης (Τεχνικός Κιν/φου-Τηλ/σης)

45) Ζησάκη Κατερίνα ποιήτρια

46) Ζιρώ Άλκηστις ηθοποιός

47) Ζούδιαρης Νίκος Τραγουδοποιός

48) Ζουρνής Νίκος Τραγουδοποιός

49) Ηλιού Νίκος Ζωγράφος

50) Θεοδωρίδου Δανάη σκηνοθέτρια και ερευνήτρια σύγχρονων παραστατικών τεχνών

51) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

52) Θεριανού Ευαγγελία Αρχιτέκτονας-Σκηνογράφος

53) Ιωαννίδη Φλώρα μουσικός

54) ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΔΙΩΤΗΣ

55) Καλαϊτζίδης Χάρης συγγραφέας

56) Καλογεράκης Παντελής ηθοποιός

57) Καλογεράκης Μιχάλης Τραγουδοποιός, ερμηνευτής

58) Καλογερόπουλος Ηρακλής Μουσικός

59) Καλοφωλιάς Αλέξης μουσικός-μεταφραστής

60) Κάλφα Ζωή Curator

61) Καραγιάννη Σοφία σκηνοθέτιδα

62) Καραγιώργου Ιωάννα Σκηνογράφος

63) Καραζήσης Ακύλλας Ηθοποιός

64) Καραμαγγιώλης Μενέλαος κινηματογραφιστής

65) Καραμουρατίδης Θέμης Συνθέτης

66) ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

67) Καρανάτση Ευαγγελία μουσικός/δημιουργός

68) Καρατζόγλου Βίκυ τραγουδίστρια

69) Καρπαθάκης Γιώργος μουσικός

70) Κάσση Σοφία Φοιτήτρια

71) Καστανάρας Γιάννης μεταφραστής

72) Καστανιάς Δημήτρης ηθοποιός

73) Κατσαρού Βίκυ ποιήτρια

74) Καυκαλά Ελεάνα ηθοποιός

75) Κοκκότης Βασίλειος Συγγραφέας

76) Κορασίδη Ειρήνη Χορεύτρια

77) Κόρμπα Φιλίτσα Ηθοποιός, συγγραφέας

78) Κότσαλη Χαρά Χορεύτρια-Χορογράφος

79) Κουκαλάνι Βασίλης ηθοποιός

80) Κουράκης Νίκος Εικαστικός

81) Κουσκουβελακου Σταυριάνα Κουκλοπαίκτρια

82) Κουτσιανικούλης Αποστόλης Visual artist

83) Κυριακού Ειρήνη Ηθοποιός

84) Κωνσταντοπούλου Ελευθερία Ηθοποιός-Δραματουργός

85) Λαζάρου Φώτης ηθοποιός

86) Λαϊνά Δήμητρα εικαστικός/ερευνήτρια

87) Λαμπρίδη Φωτεινή, στιχουργός – δημοσιογράφος

88) Λαμπροπούλου Εύη συγγραφέας

89) Λάνθιμος Γιώργος Σκηνοθέτης

90) Λάσκαρη Χριστίνα Special education

91) Λιανάκη Δάφνη ηθοποιός

92) Λογοθέτης Αλέξανδρος ηθοποιός

93) Λουβαρης Φίλιππος Ηθοποιός

94) ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

95) Λούκα Μαρία Ντοκιμαντερίστρια – σεναριογράφος

96) Λουπάκη Ευγενία Ποιήτρια, δημοσιογράφος

97) Λυκούργιώτης Σωτήρης ποιητής- συγγραφέας

98) Μαγγανα Στελλα Ηθοποιος – Κουκλοπαίχτρια

99) Μαζωμένος Βασίλης Σκηνοθέτης

100) Μάλαμας Σωκράτης Τραγουδοποιός

101) Μάλαμας Πέτρος Τραγουδοποιός

102) Μαμιός Δημήτρης ηθοποιός

103) Μανιώτη Έλλη Κουκλοπαίκτρια

104) Μανωλάκου Ελένη ηθοποιός

105) Μαριάννου Χριστίνα ηθοποιός

106) Μαριδάκη Χρηστίνα Καλλιτεχνική ερευνήτρια

107) Μαυροματάκης Μανώλης ηθοποιός

108) Μεταξά Θεανώ ηθοποιός

109) Μηνάς Θανάσης Ραδιοφωνικός παραγωγός-δημοσιογράφος

110) Μητρίτσα Ευτυχία Τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια

111) Μητσοτάκης Δημήτρης μουσικός

112) ΜΙΤΣΙΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Εμψυχώτρια/εκπαιδεύτρια ομάδων, πολιτική επιστήμων

113) Μίαρης (Electric Litany) Αλέξανδρος μουσικός – συνθέτης

114) Μιλιά Πέννυ θεατρική συγγραφέας

115) Μονάκη Ρόζυ ηθοποιός

116) Μπακιρτζής Αργύρης Τραγουδοποιός, ερμηνευτής

117) Μπακλαβάς Στέλιος Εικαστικός Φωτογράφος

118) Μπαμπασάκης Γιώργος-Ίκαρος συγγραφέας – μεταφραστής

119) Μπισμπίκης Βασίλης ηθοποιός-σκηνοθέτης

120) Μποέμη Νάγια Σύμβουλος Εκπαίδευσης Θεατρικής Αγωγής

121) Μποζαντζόγλου Μαριάννα ηθοποιός

122) Μποτονάκη Αντωνία-Τόνια ποιήτρια

123) Μπουρδακη Μαρια Αρχιτεκτονας

124) Μποφίλιου Νατάσα Ερμηνεύτρια

125) Μώραλη Σοφία Ηθοποιός

126) Ntova Sonia Χορεύτρια

127) Νταλιάνη Κατερίνα ηθοποιός

128) Ντούλλου Στέλλα Χορεύτρια

129) Οικονομίδης Γιάννης Σκηνοθέτης

130) Ορφανός Μαρίνος ηθοποιός

131) Παλαμάρης Αντώνιος Μουσικός

132) Παλούμπης Γιώργος σκηνοθέτης

133) Παπαγεωργίου Αλέξανδρος κριτικός κινηματογράφου/μεταφραστής

134) Παπαδάκη Νάνα σκηνοθέτρια – ηθοποιός

135) Παπαδάτος Γιώργος Εικαστικός

136) Παπαδημητράτος Μάκης σκηνοθέτης, ηθοποιός

137) Παπαδημητρίου Παναγιώτα ηθοποιός

138) Papadimitriou Froso artist

139) Παπαδημητρίου Χίλντα συγγραφέας – μεταφράστρια

140) Παπαδομιχελάκης Νικόλας ηθοποιός

141) Παπαδόπουλος Γιάννης Κριτικός κινηματογράφου

142) Παπαδοπούλου Μαρία Χορεύτρια, Εκπαιδευτικός

143) Παπαδόπουλος Μπάμπης Μουσικός, συνθέτης

144) Παπαϊωάννου Τάσης Αρχιτέκτων-Εικαστικός, Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ

145) Παπαντωνίου Κατερίνα συγγραφέας

146) Παππά Ιωάννα ηθοποιός

147) Παπαρούνης Μιχάλης εκδότης

148) Πασχαλίδης Μίλτος τραγουδοποιός

149) Penteridou Sofia Musician

150) Περλέγκας Γιάννος ηθοποιός – σκηνοθέτης

151) Πινέλλη Παρασκευή Εκπαιδευτικός

152) Πίττα Τατιάνα Άννα Ηθοποιός

153) Προδρόμου Βασίλης Μουσικός

154) Ρακάς Σαμσών ποιητής

155) Ραουζαιος Γιάννης κριτικός κινηματογράφου, συγγραφέας

156) Ρασιδάκη Μαριλένα θεατροπαιδαγωγός

157) Ρέλλας Αντώνης σκηνοθέτης – ανάπηρος ακτιβιστής

158) Ρεμπελου Φαίη Συγγραφέας

159) Ριζόπουλος Κωνσταντίνος Μουσικός

160) Ρηγοπούλου Πέπη Πανεπιστημιακός

161) Απόστολος Τραγουδοποιός

162) Ρουσιάκη Κατερίνα ηθοποιός

163) Σαγρή Γεωργία εικαστικός

164) Σαγρής Τάσος σκηνοθέτης, ποιητής

165) Σαμπανίκου Χριστίνα Ηθοποιός

166) Σιδέρη Νάνσυ ηθοποιός

167) Σιώτας Φώτης Μουσικός, Ερμηνευτής

168) Σουλτάτου Πέλλα συγγραφέας

169) ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΦΑΝΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΣ

170) Σπυροπούλου Κατερίνα Χορεύτρια

171) Σταθάκη Ακτίνα δημιουργική παραγωγός

172) Σταματάκη Ραφαέλα Ποιήτρια

173) Σταμουλακάτος Στάθης ηθοποιός

174) Στάνκογλου Γιάννης ηθοποιός-σκηνοθέτης

175) Stella Spyridoula Photographer

176) Στεφανή Εύα Κινηματογραφίστρια

177) ΣΤΙΜΠΕΛΣΚΙ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ

178) Στρούμπος Σάββας σκηνοθέτης

179) Ταμπακάκης Μιχαήλ ηθοποιός

180) Ταρούση Δήμητρα ηθοποιός

181) Τελειώνη Ελευθερία Φιλόλογος

182) Τζιρτζιλάκη Ευγενία σκηνοθέτρια- συγγραφέας

183) Τζοβάνι Αλέξανδρος Τραγουδιστής / τραγουδοποιός

184) Τζουραμανης Γιώργος Εργαζομενος

185) Τζωρτζάκης Χάρης ηθοποιός

186) Τίγκα Κατερίνα Θεατρολόγος/ κουκλοπαίκτρια

187) Τόμπρου Αγγελική ηθοποιός

188) Τρανός Τριαντάφυλλος Εικαστικός-ΕΔΙΠ-ΑΠΘ

189) Τριανταφυλλίδης Κώστας μουσικός-τραγουδιστής

190) Τριανταφύλλου Κωστής εικαστικός- ποιητής

191) Τρίγγου Έλλη ηθοποιός

192) Τσαλαπάτης Θωμάς ποιητής

193) Τσαλπαρά Χαρούλα μουσικός

194) Τσίζεκ Μάνος ηθοποιός

195) Τσιμπιδη Αναστασία Οινολογος

196) Τσιοτσιόπουλος Αντώνης ηθοποιός

197) Τσιμιτάκης Ματθαίος δημοσιογράφος

198) Τσιμπουρλάς-Κρητικίδης Στέφανος ποιητής, ηθοποιός

200) Τσιριγώτη Βάλια συγγραφέας

201) Φαραζής Γιώργος animator

202) Φασούλη Νεφέλη τραγουδίστρια

203) Φλώτσιος Στέφανος μουσικός

204) Φριντζήλα Μάρθα ηθοποιός-τραγουδίστρια-σκηνοθέτις

205) Χαλκιάς Θανάσης Ηθοποιός

206) Χασάνι Αλεξάνδρα ηθοποιός

207) Χατζηχρήστου Άννα Ηθοποιός

208) Χατζόπουλος Νίκος ηθοποιός, σκηνοθέτης

209) Χριστοδουλάτος Γιάννης ηχολήπτης

210) Χριστοπουλου Ειρήνη Γραφίστρια

211) Χριστόπουλος Κώστας Ζωγράφος – Αναπλ. Καθηγητής ΑΣΚΤ

212) Χρονοπούλου Μαρίνα μουσικός

213) Χρυσικού Δώρα Ηθοποιός

214) Hognon Anastasia Ηθοποιός