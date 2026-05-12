NBA: Επίδειξη δύναμης και «σκούπα» των Θάντερ στους Λέικερς (vids)
Οι πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έβγαλαν τις... σκούπες, νίκησαν 115-110 τους Λος Άντζελες Λέικερς, έκαναν το 4-0 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA και πέρασαν στους τελικούς, όπου περιμένουν αντίπαλο – Ισοφάρισαν σε 2-2 οι Καβαλίερς στην Ανατολή.
Εντυπωσιακοί ήταν οι πρωταθλητές NBA, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, στους ημιτελικούς της Δύσης, όπου δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο στους Λος Άντζελες Λέικερς να πιστέψουν ότι είχαν τύχη. Τα ξημερώματα της Τρίτης (12/5) νίκησαν για τέταρτη φορά την παρέα του Λεμπρόν Τζέιμς, αυτή τη φορά με 115-110 και έκαναν το 4-0, παίρνοντας την πρόκριση για τους τελικούς. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς, με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ου πέτυχε 35 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης του ήταν ο Έιτζεϊ Μίτσελ με 28 πόντους. Από πλευράς Λέικερς, ξεχώρισαν οι Λεμπρόν Τζέιμς (24π., 12ριμπ.), Ριβς (27π., 7ριμπ., 6ασ.) και Χατσιμούρα (25π.), αλλά χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανταγωνιστικοί, σε αυτό το επίπεδο και με αυτό τον αντίπαλο.
ΛΕΪΚΕΡΣ: ΛεΜπρόν 24 (2/6 τρίποντα, 12 ριμπάουντ), Χατσιμούρα 25 (4/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Έιτον 6 (3 ριμπάουντ), Ριβς 27 (3/7 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 8 λάθη), Σμαρτ 5, Κέναρντ 5, Χέιζ 18 (5 ριμπάουντ), Βαντερμπίλτ, Τιέρο, Κλέμπερ.
ΘΑΝΤΕΡ: Ντορτ 6 (2/5 τρίποντα), Χόλμγκρεν 16 (9 ριμπάουντ), Χάρτενσταϊν 5 (10 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μίτσελ 28 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 35 (1/4 τρίποντα, 8 ασίστ), Τζεϊλίν Γουίλιαμς, Γουάλας 3, Καρούσο 9 (3/5 τρίποντα), Τζο, ΜακΚέιν 13 (3/8 τρίποντα).
Στο άλλο παιχνίδι της βραδιάς στην Ανατολή, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς νίκησαν τους Ντιτρόιτ Πίστονς με 112-103 και ισοφάρισαν τη σειρά σε 2-2. Ο Nτόνοβαν Μίτσελ με 43 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καρίς Λεβέρτ να ξεχωρίζει για τους Πίστονς με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
