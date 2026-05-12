Εκτός Εθνικής Ισπανίας ο Καρβαχάλ

Η Ισπανία ανακοίνωσε τη λίστα προεπιλογής με τους 55 ποδοσφαιριστές που επέλεξε ο Ντε Λα Φουέντε για το Μουντιάλ 2026. Οι προηγούμενοι αρχηγοί της Ρόχα στο Euro, Καρβαχάλ και Μοράτα, δεν συμπεριλήφθηκαν .

Ο πολύπειρος μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Φούρια Ρόχα είχε υποστεί τραυματισμό στο δάχτυλο του δεξιού του ποδιού στις αρχές του μήνα, ωστόσο αυτό δε θα στεκόταν εμπόδιο στο να προλάβει το μεγαλύτερο γεγονός της «στρογγυλής θεάς».

Παρ’ όλα αυτά, ο Ντε λα Φουέντε αποφάσισε να μην τον συμπεριλάβει ούτε στην ευρύτερη λίστα των 55 ποδοσφαιριστών, γεγονός που ουσιαστικά τον αφήνει εκτός για τη μεγάλη διοργάνωση.

🚨❌ BREAKING: Dani Carvajal has been left out of Spain squad for the World Cup. He’s out of the 55 players list pre-selected by Luis de la Fuente. 💔🇪🇸 End of an era. pic.twitter.com/ztGZSyrNHo — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2026

Ο Καρβαχάλ παίκτης έχει αγωνιστεί 52 φορές με το εθνόσημο στο στήθος και μετρά ένα γκολ και επτά ασίστ. Με την Εθνική Ισπανίας έχει κατακτήσει το Euro 2024, το UEFA Nations League 2023, το Euro U19 2011 και το Euro U21 2013.