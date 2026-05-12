Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Η Euroleague έκανε γνωστή την διαιτητική τριάδα του Βαλένθια – Παναθηναϊκός που θα κρίνει και την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00), στο Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague, για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας.
Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή της λίγκας έκανε γνωστή την διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, που θα κρίνει την ομάδα που θα βρεθεί στην τελική φάση της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρώπης.
Συγκεκριμένα, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς.
- Η αφιέρωση του χρυσού μεταλλίου από τη Στέλλα Μαρεντάκη στον αδερφό της που είναι στο φάσμα του αυτισμού
- Το μήνυμα του Ναν για το game 5 με την Βαλένθια
- «Ο Μοντέρο στο στόχαστρο Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Φενέρμπαχτσε»
- Αταμάν: «Είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε, εμπιστεύομαι αυτούς τους τρεις διαιτητές»
- Μαρτίνεθ: «Ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί»
- Αγοράζει τη Σεβίλλη ο Σέρχιο Ράμος: «Απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις» (pics)
- Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Παναθηναϊκός: Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο μπορεί να «κρατήσει» τον Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις