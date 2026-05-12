Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια το βράδυ της Τετάρτης (13/5, 22:00), στο Game 5 της σειράς των playoffs της Euroleague, για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας.

Κάπως έτσι, η διοργανώτρια αρχή της λίγκας έκανε γνωστή την διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης, που θα κρίνει την ομάδα που θα βρεθεί στην τελική φάση της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Νταμίρ Γιαβόρ και Μίλαν Νέντοβιτς.