Πόθεν έσχες: Τα εκατομμύρια των καταθέσεων, οι επενδύσεις και οι οφειλές – Τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα για το 2025

Ένα εντυπωσιακό παλμαρέ χαρτοφυλακίων με καταθέσεις, επενδυτικά εργαλεία και χιλιάδες ακίνητα, περιλαμβάνουν για ακόμα μια χρονιά οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες) των υπόχρεων πολιτικών προσώπων για το 2025 (χρήση 2024).

Για άλλη μια χρονιά ωστόσο, οι επίμαχες δηλώσεις πόθεν έσχες δημοσιεύονται ανέλεγκτες, γεγονός που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε μελλοντικές παρεμβάσεις και διορθώσεις στους «ξεχασιάρηδες» πολιτικούς.

Ούτως ή αλλιώς οι δηλώσεις δεν ελέγχονται ως προς το έσχες – τον τρόπο δηλαδή που αποκτήθηκαν τα δηλωμένα αγαθά – παρά μόνο το πόθεν, μια λογιστική δηλαδή αποτύπωση της πραγματικότητας όπως αυτή εκφράζεται μέσω των ειδικών αυτών φορολογικών δηλώσεων.

Στα των πολιτικών αρχηγών, αξιοσημείωτη είναι η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη να εκποιήσει ομόλογο της Hellenic-T-Bill με αξία κτήσης 490.000 ευρώ που εμφανίζεται στις καταθέσεις του.

Από την πλευρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμφανίζεται να έχει αγοράσει ακίνητο 40τμ στη Σέριφο έναντι ποσού 120.000 ευρώ, ενώ από τις καταθέσεις του λείπουν τα 940.777 ευρώ που δήλωνε μέχρι πέρυσι (χρήση 2023) στην βελγική ING.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, επικεφαλής των Δημοκρατών, εμφανίζεται να εκποίησε αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές συνολικής αποτίμησης 3.976.250 ευρώ για τη χρήση του 2024, ενώ εξακολουθεί να έχει δανειακές υποχρεώσεις που ξεπερνούν 1.580.967 δολάρια. Ο σύζυγός του Τάιλερ Μακμπέθ από την άλλη εμφανίζεται να αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο κέντρο της Αθήνας, έναντι 1.826.416 ευρώ.

Πάντως, πραγματικά εντυπωσιακό είναι το χαρτοφυλάκιο που διατηρούν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη και υπουργοί με καταθέσεις, ομόλογα και μπόλικα ακίνητα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 337.421 ευρώ και πανίσχυρο χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων συνολικής αποτίμησης 1.094.000 ευρώ, παρότι οι καταθέσεις του σε ελληνικά και ξένα ιδρύματα δεν ξεπερνούν τις 26.904 ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης διατηρηθεί ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό ακινήτων με εγγραφές σε 27 ανά την Ελλάδα, ενώ έχει και δάνεια συνολικού ύψους 55.000 ευρώ.

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δηλώνει εισοδήματα 1.245.561 ευρώ (εκ των οποίων τα 1.165.513 από μερίσματα και τόκους), διατηρεί μια τραπεζική θυρίδα και έχει καταθέσεις 175.819 ευρώ, ενώ διατηρεί και 18 εγγραφές σε ακίνητα (μεταξύ των οποίων μονοκατοικία 130τμ στο Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ έχει και μικρές δανειακές υποχρεώσεις της τάξης των 11.470 ευρώ.

Η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 88.870 ευρώ αλλά και σημαντικές μετοχές και ομόλογα συνολικής αποτίμησης 328.474 ευρώ, 1 τραπεζική θυρίδα αλλά και εντυπωσιακές καταθέσεις συνολικού ύψους 1.234.422 ευρώ (τα 1.158.578 στη γερμανική Deutsche Bank). Επίσης, δηλώνει εγγραφές σε 8 ακίνητα εκ των οποίων φέτος μόνο αποκτήθηκαν (από κληρονομιά) μονοκατοικίας στο Ψυχικό (376τμ) και 2 διαμερίσματα στις Κυκλάδες.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνει εισοδήματα της τάξης των 125.488 ευρώ, επενδυτικά συμβόλαια ύψους 36.755 ευρώ και καταθέσεις που φτάνουν τα 21.022 ευρώ. Επίσης, έχει εγγραφές σε 14 ακίνητα αλλά για ακόμα μια χρονιά βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές δανειακές υποχρεώσεις: συγκεκριμένα, οφείλει 193.241 ευρώ και άλλα 206.601 ελβετικά φράγκα. Σοβαρές δανειακές υποχρεώσεις έχει και ο αναπληρωτής υπουργός των οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος οφείλει σε ιδρύματα συνολικό ποσό που ξεπερνά τις 541.000 ευρώ.

Ο πρώην υπουργός και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μάκης Βορίδης, δηλώνει εισόδημα 79.312 ευρώ, ισχυρές συμμετοχές σε ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια συνολικού ύφους 1.236.749 ευρώ εκ των οποίων μάλιστα οι 85.50 ευρώ είναι επενδύσεις που έγιναν στην τρέχουσα χρήση (2024).

Ο κ. Βορίδης διαθέτει επιπλέον, 210.000 ευρώ καταθέσεων σε ελληνικά ιδρύματα και 1 ακίνητο. Από την πλευρά του ο πρώην υπουργός Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, δηλώνει έσοδα 350.300 ευρώ (τα 288.833 από μερίσματα και τόκους), ισχυρές καταθέσεις της τάξης των 828.682 ευρώ και εγγραφές σε 23 συνολικά ακίνητα. Μεταξύ άλλων, δηλώνει 4 ΙΧ και συμμετοχή σε 4 επιχειρήσεις.

Σημειώνεται πως ο ανεξάρτητος βουλευτής, Παύλος Σαράκης φαίνεται πως επένδυσε μέρος της αποζημίωσης των 18 εκατ. ευρώ που έλαβε για την υπόθεση Novartis, καθώς ίδρυσε την εταιρεία «MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με αρχικό κεφάλαιο 6.000.000 ευρώ. Παράλληλα, δηλώνει 5.130.000 δολάρια και 1.000.000 ευρώ σε τράπεζα της Ελβετίας, με εισοδήματα που ξεπερνούν τα 650.000 ευρώ.

Τέλος, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αγόρασε οικόπεδο 300.000 ευρώ στο Πικέρμι ενώ ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου εμφανίζεται να πούλησε διαμέρισμα στον Άγιο Δημήτριο της Αθήνας έναντι 280.000 ευρώ.