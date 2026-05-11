11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Διπλωματία 11 Μαΐου 2026, 20:08

Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Το θέμα του θαλάσσιου drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα έθεσε ο Γεραπετρίτης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Οι Ένοπλες δυνάμεις καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την αποστολή του.

ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Στην ενημέρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφορικά με το θαλάσσιο drone (USV) το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα, προχώρησε την Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις Βρυξέλλες.

Να σημειωθεί ότι ο Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο προανήγγειλε ότι θα θέσει το ζήτημα υπόψη των ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, σε μία συνεδρίαση που στην ατζέντα της και την Ουκρανία.

Ενδιαφέρον και ανησυχία από τους Ευρωπαίους για το drone

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και ανησυχία για το περιστατικό, δεδομένης και της σοβαρότητας του περιστατικού και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν και την στήριξη τους στην Ελλάδα.

Στη δήλωση του στα ΜΜΕ, ο Γεραπετρίτης είχε χαρακτηρίσει ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, τον εντοπισμό του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. «Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Δεν θα γίνει η Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων λέει ο Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε δε ότι « Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος». Και υπογράμμισε πως η ελληνική διπλωματία «θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», στέλνοντας σαφές μήνυμα εμμέσως και στην Ουκρανία, τη χώρα στην οποία φέρεται να ανήκει το USV βάση του τύπου του.

Αντίστοιχες ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ο οποίος ερωτηθείς σχετικά, επέλεξε να επαναλάβει την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή.

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, μεταβαίνει την Τρίτη, ο Νίκος Δένδιας, με την ατζέντα επίσης να περιλαμβάνει ζήτημα Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δένδιας αναφέρθηκε στο θέμα του drone, κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της ΝΔ, σημειώνοντας «ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα droneq με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

Υπό εξέταση το drone

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι το USV βρίσκεται εντός νομού Αττικής, σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Με πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι βρίσκεται στο Σκαραμαγκά.

Μετά τους πυροτεχνουργούς, το USV, που φέρεται να είναι τύπου Magura V5, «σκανάρεται» από τους ειδικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές στο in, παραμένει «ορφανό», δηλαδή καμία χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, δηλώνοντας ότι είναι δικό της.

Μπορεί η Αθήνα να αντιγράψει το drone;

Σε αυτό το πλαίσιο κάποιοι βλέπουν μία ευκαιρία για την Ελλάδα ακόμα και να αντιγράψει την τεχνολογία του συγκεκριμένου drone, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η Αθήνα είχε ενδιαφερθεί για την αγορά USV αυτού του τύπου από την Ουκρανία. Το ερώτημα είναι αν αποφασιστεί να υλοποιηθεί το σενάριο της αντιγραφής του αν μπορούν να το κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, αν μπορεί να το αναλάβει η κρατική αμυντική βιομηχανία, ή αν θα επιλεγεί να δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία και με ποιους όρους.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που προηγείται είναι η ολοκλήρωση της έρευνας και η εξαγωγή των συμπερασμάτων για την αποστολή του στην περιοχή, με το Υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, βάση και των δηλώσεων Γεραπετρίτη να δίνει σαφές στίγμα ότι το θέμα δεν θα μείνει αναπάντητο.

Πετρέλαιο
CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

«Νιώθω ντροπή» 11.05.26

Ο πίνακας του Τουν Κέλντερ «Πορτραίτο Ενός Νεαρού Κοριτσιού», που είχαν κλέψει οι Ναζί το 1940 από τη διάσημη συλλογή Χάουντστικερ, βρέθηκε στο σπίτι των απογόνων του ολλανδού ηγέτη των SS Χέντρικ Σέιφαρντ

Φροίξος Φυντανίδης
Ελλάδα 11.05.26

Η πτήση για Μόναχο απογειώθηκε ωστόσο μετά από μισή ώρα ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα - Επέστρεψε στο Ελ. Βενιζέλος και έγινε εκκένωση του αεροπλάνου

Κόσμος 11.05.26

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Μια ανάσα από την επίσημη παρουσίαση της πρότασης για το νέο κόμμα και την ιδρυτική διακήρυξη βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας πυκνώνοντας τις εμφανίσεις του. Σε ζωντανή μετάδοση από το in η πολιτική εκδήλωση που διοργανώνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού, στο βόρειο τομέα.

Η πορεία 11.05.26

Κορύφωση του φαινομένου (αφρικανική σκόνη) με τις περιοχές που επιβαρύνονται περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους να είναι: η Κρήτη, η Πελοπόννησος, η Στερεά Ελλάδα και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου.

Ελλάδα 11.05.26

Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα είναι φέρει κάποια φθορά και ήδη μεταφέρεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια - Όπως διαπιστώθηκε είχε κλαπεί από τον Πειραιά λίγες ώρες νωρίτερα

The Good Life 11.05.26

Το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου οι Μetallica πρωταγωνίστησαν σε μια «σεισμική δόνηση» που επαναπροσδιόρισε τα συναυλιακά χρονικά της χώρας και λένε ευχαριστώ

Media 11.05.26

Το Σάββατο 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η τελετή βράβευσης για τον 2ο Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Κόσμος 11.05.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Κράτος Δικαίου 11.05.26

Κανένα διασταυρωτικό έλεγχο δεν έχουν υποστεί οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. «Διακοσμητικές» τις χαρακτηρίζουν οργανώσεις διαφάνειας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Προβλέψεις 11.05.26

Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.

On Field 11.05.26

Μια ματιά στα τελευταία παιχνίδια δείχνει ότι βιάστηκαν να δημιουργήσουν «μαγική εικόνα» καθώς η κατάσταση είναι τραγική. Ομολογία αποτυχίας η επιμονή του Λανουά στους ίδιους και στους ίδιους

Πολιτική Γραμματεία 11.05.26

Να σταματήσει η τοξικότητα στην πολιτική ζητά ο Αδ. Γεωργιάδης για τη φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και απεικονίζει έναν άνδρα που μοιάζει με τον ίδιον και μία γυναίκα σε προσωπική στιγμή. H συγκεκριμένη φωτογραφία δεν απεικονίζει λοιπόν εμένα, το πιθανότερο είναι προϊόν AI», ανέφερε μεταξύ άλλων

Ελλάδα 11.05.26

Όπως λέει ο αδερφός της τραυματισμένης γυναίκας, ο 58χρονος δράστης μπήκε στο μπαρ στην Καλλιθέα και άνοιξε πυρ - Οι υπόλοιποι πελάτες έπεσαν κάτω από τα τραπέζια για να προστατευτούν, όμως η ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

