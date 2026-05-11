Οι διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας για το θαλάσσιο drone – Μπορεί η Ελλάδα να αντιγράψει το ουκρανικό USV;

Στην ενημέρωση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, αναφορικά με το θαλάσσιο drone (USV) το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα, προχώρησε την Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στις Βρυξέλλες.

Να σημειωθεί ότι ο Γεραπετρίτης προσερχόμενος στο Συμβούλιο προανήγγειλε ότι θα θέσει το ζήτημα υπόψη των ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών, σε μία συνεδρίαση που στην ατζέντα της και την Ουκρανία.

Ενδιαφέρον και ανησυχία από τους Ευρωπαίους για το drone

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και ανησυχία για το περιστατικό, δεδομένης και της σοβαρότητας του περιστατικού και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών.

Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν και την στήριξη τους στην Ελλάδα.

Στη δήλωση του στα ΜΜΕ, ο Γεραπετρίτης είχε χαρακτηρίσει ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, τον εντοπισμό του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. «Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γεραπετρίτης.

Δεν θα γίνει η Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων λέει ο Γεραπετρίτης

Ο Υπουργός Εξωτερικών διεμήνυσε δε ότι « Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος». Και υπογράμμισε πως η ελληνική διπλωματία «θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων», στέλνοντας σαφές μήνυμα εμμέσως και στην Ουκρανία, τη χώρα στην οποία φέρεται να ανήκει το USV βάση του τύπου του.

Αντίστοιχες ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη ο οποίος ερωτηθείς σχετικά, επέλεξε να επαναλάβει την δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα περισσότερο για το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή.

Στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας, μεταβαίνει την Τρίτη, ο Νίκος Δένδιας, με την ατζέντα επίσης να περιλαμβάνει ζήτημα Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δένδιας αναφέρθηκε στο θέμα του drone, κατά την ομιλία του στο προσυνέδριο της ΝΔ, σημειώνοντας «ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το Πολεμικό της Ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα droneq με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή».

Υπό εξέταση το drone

Πληροφορίες του in αναφέρουν ότι το USV βρίσκεται εντός νομού Αττικής, σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού. Με πληροφορίες να υποστηρίζουν ότι βρίσκεται στο Σκαραμαγκά.

Μετά τους πυροτεχνουργούς, το USV, που φέρεται να είναι τύπου Magura V5, «σκανάρεται» από τους ειδικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές στο in, παραμένει «ορφανό», δηλαδή καμία χώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη, δηλώνοντας ότι είναι δικό της.

Μπορεί η Αθήνα να αντιγράψει το drone;

Σε αυτό το πλαίσιο κάποιοι βλέπουν μία ευκαιρία για την Ελλάδα ακόμα και να αντιγράψει την τεχνολογία του συγκεκριμένου drone, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι η Αθήνα είχε ενδιαφερθεί για την αγορά USV αυτού του τύπου από την Ουκρανία. Το ερώτημα είναι αν αποφασιστεί να υλοποιηθεί το σενάριο της αντιγραφής του αν μπορούν να το κάνουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, αν μπορεί να το αναλάβει η κρατική αμυντική βιομηχανία, ή αν θα επιλεγεί να δοθεί σε ιδιωτική εταιρεία και με ποιους όρους.

Σε κάθε περίπτωση αυτό που προηγείται είναι η ολοκλήρωση της έρευνας και η εξαγωγή των συμπερασμάτων για την αποστολή του στην περιοχή, με το Υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο, βάση και των δηλώσεων Γεραπετρίτη να δίνει σαφές στίγμα ότι το θέμα δεν θα μείνει αναπάντητο.