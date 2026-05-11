BAFTA TV Awards: Το Adolescence «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά του – Όλοι οι νικητές
Περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία της, η σειρά Adolescence κυριάρχησε και στα BAFTA TV Awards το βράδυ της Κυριακής
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Τι κι αν δεν έχουν την λάμψη άλλων βραβείων της βιομηχανίας του θεάματος; Τι κι αν το μυαλό των περισσότερων αυτή την περίοδο είναι στα μεγάλα φεστιβάλ που έρχονται – όπως αυτό των Καννών που ανοίγει τις «πύλες» του στις 12 Μαΐου; Το BAFTA TV Awards είχαν τη δική του στιγμή το βράδυ της Κυριακής στο Λονδίνο και το Adolescence κυριάρχησε σε μια ακόμα τελετή.
‘Adolescence’ Claims Top Honors at BAFTA TV Awards https://t.co/df4bseLwdI via @variety
— Clayton Davis (@ByClaytonDavis) May 10, 2026
Η σειρά φαινόμενο του Netflix που ανέδειξε τον 16χρονο Όουεν Κούπερ, σάρωσε σε τηλεθέαση, Emmy Awards και Χρυσές Σφαίρες τους προηγούμενους μήνες, είχε ένα ακόμα βράδυ κυριαρχίας. Το Adolescence του Στίβεν Γκράχαμ «έφυγε» από το Royal Festival Hall με τα τέσσερα από τα πιο σημαντικά βραβεία της διοργάνωσης – αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, του Α’ Ανδρικού ρόλου και του Β’ Γυναικείου και Ανδρικού ρόλου.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Κούπερ έγινε ο νεαρότερος ηθοποιός που κερδίζει ένα βραβείο για την ερμηνεία του, ενώ το Adolescence η σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μια βραδιά στα BAFTA TV Awards, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία – και δικαιώνοντας το το Netflix που έχει μπει σε συζητήσεις για τη δημιουργία δεύτερης σεζόν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Όλοι οι νικητές των BAFTA TV Awards
Δραματική σειρά
Code Of Silence
Μίνι δραματική σειρά
Adolescence
Α’ Ανδρικός ρόλος
Στίβεν Γκράχαμ (Adolescence)
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Νάργκες Ρασίντι (Prisoner 951)
Β’ ανδρικός ρόλος
Όουεν Κούπερ (Adolescence)
Β’ γυναικείος ρόλος
Κριστίν Τρεμάρκο (Adolescence)
Κωμωδία
Amandaland
Καλύτερος ηθοποιός για κωμωδία
Στιβ Κούγκαν (How Are You? It’s Alan)
Καλύτερη ηθοποιός για κωμωδία
Κάθριν Πάρκινσον (Here We Go)
Ψυχαγωγία
Last One Laughing
Reality
The Celebrity Traitors
Βραβείο καλύτερης σαπουνόπερας
EastEnders
Διεθνής σειρά
The Studio
- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την έρευνα πρέπει να είναι ανθεκτικός στις κρίσεις, λένε οι περιφέρειες
- Θεσσαλονίκη: Τι ισχυρίζονται οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου
- Καλλιθέα: Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του 58χρονου που πυροβόλησε γυναίκα
- Super League: Ο Ομπρένοβιτς ορίστηκε στο Καραϊσκάκη, ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει στο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
- Έπρεπε να τον είχα κλοτσήσει πιο δυνατά. Το άξιζε – Αμετανόητος αντιφασίστας, ο θρύλος Καντονά στις Κάννες
- Αμηχανία και νεύρα από Μαρινάκη μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο Δημητριάδης – «Βλέπω κάποιους ευαίσθητους να ενοχλούνται»
- Λέσβος: Στους δρόμους ξανά οι κτηνοτρόφοι – Διεκδικούν εμβολιασμό για τον αφθώδη πυρετό και αποζημιώσεις
- Η επίσημη ενημέρωση της Βαλένθια για τον Μπράξτον Κι ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις