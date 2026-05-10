Ο «δρόμος» της ΑΕΚ στο Champions League – Πότε είναι οι αγώνες
Η ΑΕΚ θα συμμετάσχει στα πλέι οφ του Champions League διεκδικώντας τη συμμετοχή της στη League Phase. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια βδομάδα μετά (25-26/8)
Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση του καλοκαιριού που είναι τα πλέι οφ του Champions League.
Κάτι που σημαίνει πως η Ένωση θέλει μία πρόκριση για να μπει για πρώτη φορά στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης (μονοπάτι των πρωταθλητών), διαφορετικά θα παίξει στο Europa League.
Το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα γίνει το διήμερο 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά στις 25-26. Ο αντίπαλος ή το ζευγάρι θα προκύψει από την κλήρωση της 3ης Αυγούστου.
Κι όλα αυτά, έναν χρόνο μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι που η ΑΕΚ πήρε τρεις σερί προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους για να μπει στη League Phase του Conference League.
