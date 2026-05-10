sports betsson
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η φάση της χρονιάς στην Αγγλία και η σωστή παρέμβαση του VAR
On Field 10 Μαΐου 2026, 22:30

Η φάση της χρονιάς στην Αγγλία και η σωστή παρέμβαση του VAR

Ο Ντάρεν Ίνγκλαντ, ο οποίος ήταν στο VAR, «έσωσε» τον διαιτητή του αγώνα της Άρσεναλ με την Γουέστ Χαμ...

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Άρσεναλ πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Γουέστ Χαμ με 1-0 κάνοντας «άλμα» για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς παραμένει πέντε βαθμούς μπροστά από την Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας όμως κι ένα παιχνίδι παραπάνω.

Το γκολ που χάρισε τους τρεις πολύτιμους πόντους στους «κανονιέρηδες» πέτυχε ο Τροσάρ στο 83’ αλλά δεν είναι αυτή η φάση που συζητά σήμερα όλη η Αγγλία.

Αυτό που συζητούν όλοι από την στιγμή που τελείωσε ο αγώνας των δύο ομάδων, είναι το γκολ που πέτυχαν τα «σφυριά» στο 95’ και το οποίο τελικά ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Ήταν δίχως άλλο η φάση της χρονιάς στην Πρέμιερ Λιγκ.

Έχει γίνει μεγάλος ντόρος για το αν το γκολ του Γουίλσον έπρεπε ν’ ακυρωθεί αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δικαιώνουν τον Ντάρεν Ίνγκλαντ, ο οποίος ήταν στο VAR κάλεσε τον διαιτητή της αναμέτρησης, Κρίστοφερ Κάβαναγκ.

Ο ρέφερι είχε δείξει σέντρα αλλά υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για φάουλ πάνω στον γκολκίπερ της Άρσεναλ, Ράγια.

Η αλήθεια είναι πως ο Ίνγκλαντ κοίταξε γι’ αρκετά λεπτά την φάση και μάλιστα από αρκετές διαφορετικές «γωνίες», προκειμένου να έχει την πιο «καθαρή» εικόνα.

Το VAR τελικά φώναξε τον διαιτητή για να ξαναδεί την φάση θεωρώντας πως υπάρχει φάουλ πάνω στον Ράγια.

Μιλάμε για μια φάση που ενδεχομένως να κρίνει την έκβαση του φετινού τίτλου στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, μια φάση που έγινε στο 95’ και στην οποία ο διαιτητής είχε πάρει λανθασμένη απόφαση.

Από το VAR όμως υπήρξε η παρέμβαση για ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια αμφισβητούμενη φάση. Το φάουλ είναι καθαρό και στο VAR έκαναν την σωστή επιλογή. Φώναξαν τον διαιτητή να δει ξανά την φάση, γιατί πολύ απλά υπήρχε παράβαση την οποία «έχασε» ο ρέφερι.

Ο Ίνγκλαντ «έσωσε» τον διαιτητή του αγώνα καθώς ο Κάβαναγκ έχασε την πιο δύσκολη και συνάμα πιο σημαντική φάση στο ματς και αν το γκολ μετρούσε θα ήταν ένα τεράστιο λάθος από πλευράς του Άγγλου ρέφερι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην παρέμβαση που έγινε από το VAR, καθώς ήταν ξεκάθαρο το φάουλ που έγινε πάνω στον τερματοφύλακα των gunners.

Ήταν σίγουρα μια παρέμβαση που δίνει τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του Αρτέτα για κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά παράλληλα ήταν μια σωστή παρέμβαση και θα ήταν μεγάλη αδικία αν το γκολ αυτό είχε μετρήσει.

Headlines:
World
Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Κόσμος
Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ
Μπάσκετ 08.05.26

NBA Europe: Το σχέδιο των 3 δισ. δολαρίων που αλλάζει το ευρωπαϊκό μπάσκετ

NBA και η FIBA ετοιμάζουν τη μεγαλύτερη επανάσταση στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με επενδύσεις-μαμούθ, μόνιμα franchises, εγγυημένα έσοδα και στόχο τη δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής «σουπερλίγκας»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κβίτσα Κβαρατσέλια: Santa… Kvaradona
Champions League 07.05.26

Santa… Kvaradona

Ο Κβίτσα Κβαρατσέλια είναι ο βασιλιάς της Ευρώπης. Με αποδείξεις…

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
On Field 06.05.26

Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο

Η Ισπανίδα Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία έχει καταφέρει να τα προλαβαίνει όλα, ακόμη και ως μητέρα δυο κοριτσιών: «Μητέρες μου έλεγαν συχνά να πλένω τα πιάτα»

Βάιος Μπαλάφας
Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις
On Field 06.05.26

Άρσεναλ, η τέχνη του να υποφέρεις

Από τους Ανίκητους του Βενγκέρ, στους... ανίκανους και σήμερα στους «Αθάνατους» του Αρτέτα, η μέθοδος του πόνου και του μαρτυρίου είναι αυτή που οδηγεί την Άρσεναλ προς τη Γη της ποδοσφαιρικής Επαγγελίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Παναθηναϊκός 10.05.26

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα

Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Υποκλοπές 10.05.26

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator

Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Σύνταξη
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
Ανατριχίλες 10.05.26

Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
ΗΠΑ 10.05.26

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του

Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Μητρότητα στη φύση 10.05.26

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Σύνταξη
Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vids)

Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…

Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
Χαμογέλα και Πάλι! 10.05.26

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ

«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Σύνταξη
Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)

Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Διεθνής Οικονομία 10.05.26

Μονάκριβη η μαμά, ακριβή η μητρότητα: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα στις ΗΠΑ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο

Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Κόσμος 10.05.26

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Σύνταξη
Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Πολιτική 10.05.26

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας

Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)

Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Σύνταξη
Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 10 Μαϊου 2026
Cookies