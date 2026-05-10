Η φάση της χρονιάς στην Αγγλία και η σωστή παρέμβαση του VAR

Η Άρσεναλ πέτυχε τεράστια εκτός έδρας νίκη επί της Γουέστ Χαμ με 1-0 κάνοντας «άλμα» για την κατάκτηση του τίτλου, καθώς παραμένει πέντε βαθμούς μπροστά από την Μάντσεστερ Σίτι, έχοντας όμως κι ένα παιχνίδι παραπάνω.

Το γκολ που χάρισε τους τρεις πολύτιμους πόντους στους «κανονιέρηδες» πέτυχε ο Τροσάρ στο 83’ αλλά δεν είναι αυτή η φάση που συζητά σήμερα όλη η Αγγλία.

Αυτό που συζητούν όλοι από την στιγμή που τελείωσε ο αγώνας των δύο ομάδων, είναι το γκολ που πέτυχαν τα «σφυριά» στο 95’ και το οποίο τελικά ακυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR.

Ήταν δίχως άλλο η φάση της χρονιάς στην Πρέμιερ Λιγκ.

Έχει γίνει μεγάλος ντόρος για το αν το γκολ του Γουίλσον έπρεπε ν’ ακυρωθεί αλλά τα πράγματα είναι ξεκάθαρα και δικαιώνουν τον Ντάρεν Ίνγκλαντ, ο οποίος ήταν στο VAR κάλεσε τον διαιτητή της αναμέτρησης, Κρίστοφερ Κάβαναγκ.

The end of West Ham vs. Arsenal was WILD 😲 ➖ Trossard puts Arsenal ahead in 83rd min

➖ Callum Wilson levels it for West Ham in stoppage time

➖ VAR overturns West Ham’s goal for a foul on Raya

➖ Arsenal survive and win 1-0 pic.twitter.com/16q0sFHFFb — B/R Football (@brfootball) May 10, 2026

Ο ρέφερι είχε δείξει σέντρα αλλά υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων για φάουλ πάνω στον γκολκίπερ της Άρσεναλ, Ράγια.

Η αλήθεια είναι πως ο Ίνγκλαντ κοίταξε γι’ αρκετά λεπτά την φάση και μάλιστα από αρκετές διαφορετικές «γωνίες», προκειμένου να έχει την πιο «καθαρή» εικόνα.

Το VAR τελικά φώναξε τον διαιτητή για να ξαναδεί την φάση θεωρώντας πως υπάρχει φάουλ πάνω στον Ράγια.

Μιλάμε για μια φάση που ενδεχομένως να κρίνει την έκβαση του φετινού τίτλου στην μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, μια φάση που έγινε στο 95’ και στην οποία ο διαιτητής είχε πάρει λανθασμένη απόφαση.

Από το VAR όμως υπήρξε η παρέμβαση για ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια αμφισβητούμενη φάση. Το φάουλ είναι καθαρό και στο VAR έκαναν την σωστή επιλογή. Φώναξαν τον διαιτητή να δει ξανά την φάση, γιατί πολύ απλά υπήρχε παράβαση την οποία «έχασε» ο ρέφερι.

Ο Ίνγκλαντ «έσωσε» τον διαιτητή του αγώνα καθώς ο Κάβαναγκ έχασε την πιο δύσκολη και συνάμα πιο σημαντική φάση στο ματς και αν το γκολ μετρούσε θα ήταν ένα τεράστιο λάθος από πλευράς του Άγγλου ρέφερι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην παρέμβαση που έγινε από το VAR, καθώς ήταν ξεκάθαρο το φάουλ που έγινε πάνω στον τερματοφύλακα των gunners.

Ήταν σίγουρα μια παρέμβαση που δίνει τεράστιο προβάδισμα στην ομάδα του Αρτέτα για κατάκτηση του πρωταθλήματος αλλά παράλληλα ήταν μια σωστή παρέμβαση και θα ήταν μεγάλη αδικία αν το γκολ αυτό είχε μετρήσει.