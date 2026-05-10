Εντυπωσιακό κορέο των οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη (vid, pics)
Οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» γιορτάζουν 40 χρόνια αδελφοποίησης με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και δημιούργησαν ένα μοναδικό κορεό πριν από την έναρξη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής των πλέι οφ του πρωταθλήματος και οι οπαδοί των πειραιωτών έχουν γεμίσει το «κάστρο» της ομάδας του λιμανιού.
Αυτό μάλιστα που πρέπει να σημειωθεί είναι πως η ατμόσφαιρα στο φαληρικό γήπεδο είναι «καυτή» και το κορεό που σχημάτισαν οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ήταν μοναδικό.
Οι οπαδοί της ομάδας του Πειραιά γιορτάζουν 40 χρόνια αδελφοποίησης με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα και το κορεό που δημιούργησαν είχε αυτό ακριβώς το θέμα.
Οι εικόνες ήταν μοναδικές και δεν χωρά αμφιβολία πως οι οπαδοί του Ολυμπιακού κατάφεραν να σχηματίσουν ένα μοναδικό σκηνικό, γιορτάζοντας με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο.
Στο κορεό απεικονίζονταν η μεγάλη εκκλησία του Βελιγραδίου, ο Άγιος Σάββας, ενώ το σύνθημα στο πανό των οπαδών του Ολυμπιακού, ανέφερε χαρακτηριστικά.
«40 χρόνια το δεύτερο μας σπίτι», με προφανή αναφορά για την πρωτεύουσα της Σερβίας.
