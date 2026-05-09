Τι ισχύει με το buy out του Μοντέρο για ομάδες της Euroleague
O Ζαν Μοντέρο έχει ήδη… ζήτηση από ομάδες στην Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη τσεκάρουν την περίπτωσή του – Το buyout και η προσπάθεια της Βαλένθια
Ένα από τα πιο hot ονόματα της αγοράς (θα) είναι αναμφισβήτητα ο γκαρντ της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο, με τον Δομινικανό να κάνει πράγματα και… θαύματα με τις «νυχτερίδες» στη φετινή Euroleague.
Μοιραία, αρκετές ομάδες της λίγκας τσεκάρουν την περίπτωσή του, ωστόσο δεν… παίζουν μόνες τους, αφού υπάρχει ενδιαφέρον από την Αμερική και συγκεκριμένα από ομάδες του NCAA, οι οποίες του έχουν καταθέσει προτάσεις που φτάνουν μέχρι και τα 4 εκατομμύρια ευρώ.
Το συμβόλαιο του Μοντέρο και το buy out
Παράλληλα, η Βαλένθια κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα». Μπορεί ο Μοντέρο να έχει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα μέχρι και το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο υπάρχει buyout για ομάδες της Euroleague, όπως αναφέρουν στο εξωτερικό. Το ποσό δεν είναι μικρό, είναι στις 600.000 ευρώ, όμως για ομάδες από το… πάνω ράφι, που διεκδικούν το τρόπαιο δεν θα σταθεί εμπόδιο.
Και εδώ μπαίνει στην εξίσωση η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, που είδε την αξία του να εκτοξεύεται με τις εμφανίσεις του φέτος και θα κληθεί να πάρει σημαντικές αποφάσεις το προσεχές καλοκαίρι: Θα επιλέξει ομάδα του κολεγιακού πρωταθλήματος με καλύτερες απολαβές, ή την προοπτική να διεκδικήσει την Euroleague με μία από τις μεγάλες ομάδες της Ευρώπης.
Το ερώτημα θα απαντηθεί τους επόμενους μήνες…
