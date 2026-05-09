ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
Επικαιρότητα 09 Μαΐου 2026, 15:50

ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

«’Ποτέ πια φασισμός – ποτέ πια πόλεμος’ Με το σύνθημα αυτό που υψώθηκε πάνω από τα ερείπια και τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υποδεχόμαστε την 81η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης. Παλεύουμε για ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την επέτειο της νίκης κατά του ναζισμού, στις 9 Μαΐου 1945.

Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως «τιμούμε τη νίκη κατά του φασισμού, τότε που, λίγες ημέρες αφ’ ότου τα λάβαρα του Κόκκινου Στρατού ανέμισαν στα κτίρια του Βερολίνου, στις 00:43 της 9ης Μαΐου 1945, υπογράφτηκε η άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας» και υπογραμμίζει πως «81 χρόνια μετά, η στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η μαρτυρική Γάζα που συνιστά σύγχρονο μνημείο θανάτου, φρίκης και απανθρωπιάς, περιγράφουν έναν κόσμο επικίνδυνο κι ανασφαλή».

«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, ως θεμέλια μιας καλύτερης ζωής χωρίς πόλεμο, διακρίσεις, φτώχεια και αδικίες», επισημαίνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Ελληνική οικονομία: Η Ελλάδα των δύο ταχυτήτων επιστρέφει

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Η δοκιμασμένη τεχνική του Χάρβαρντ για απόλυτη χαλάρωση

Κόσμος
Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Πρώτη ενημέρωση για την υγεία του Χαμενεΐ – Αδιάκοπο το ισραηλινό σφυροκόπημα στο Λίβανο

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις Αυτιά για «χωριά ΑμεΑ» προσβάλλουν τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους και τον πολιτισμό
Επικαιρότητα 09.05.26

«Οι προτάσεις του ευρωβουλευτή είναι απόλυτα συμβατές με το κράτος φιλανθρωπίας της ΝΔ, όπου τα δικαιώματα υποκαθίστανται από γλίσχρα επιδόματα», τονίζει ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Δένδιας: Σε μια περίοδο πολλαπλών προκλήσεων, η ΕΕ οφείλει να είναι «ασπίδα» απέναντι σε κάθε απειλή κατά των μελών της
Επικαιρότητα 09.05.26

«Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα ασφάλειας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ και στηρίζει ενεργά το εγχείρημα δημιουργίας ενιαίου αμυντικού βραχίονα και την ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου», τονίζει ο Νίκος Δένδιας

KKE για τα 81 χρόνια από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαδίζουμε στις αναμετρήσεις τού αύριο πιο έμπειροι
Επικαιρότητα 09.05.26

«Στην ήττα του φασισμού-ναζισμού καθοριστική ήταν η συμβολή και των λαϊκών εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων», τονίζει το ΚΚΕ, δηλώνοντας υπερήφανο «που αποτέλεσε τον εμπνευστή, οργανωτή και κύριο αιμοδότη της μεγάλης ΕΑΜικής Αντίστασης»

Η απάντηση Κακλαμάνη στο μήνυμα Ανδρουλάκη για την εξεταστική: Ό,τι είναι να ειπωθεί, θα ειπωθεί στη συνεδρίαση της Ολομέλειας
Επικαιρότητα 08.05.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι στέλνει μήνυμα στον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, πως θα είναι εκτροπή να συναινέσει στους σχεδιασμούς της ΝΔ ως προς την εξεταστική για τις υποκλοπές, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής

Νέα Αριστερά: Η πολιτική Μητσοτάκη μετέτρεψε φαγητό, σπίτι, μεταφορές σε πολυτέλεια
Επικαιρότητα 08.05.26

«Δεν μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για 'ανθεκτική οικονομία' όταν το φαγητό, το σπίτι και η μετακίνηση γίνονται πολυτέλεια. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να ανατραπεί», λέει η Νέα Αριστερά

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Επικαιρότητα 08.05.26

Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

ΠΑΣΟΚ: Ευθεία πρόκληση στο κράτος δικαίου η προσπάθεια Κασιδιάρη για επάνοδο στην πολιτική
Επικαιρότητα 08.05.26

Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι η επιδίωξη του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη, αποτελεί μια νέα απόπειρα παράκαμψης των θεσμικών περιορισμών που η ίδια η Δημοκρατία έχει θέσει για την προστασία της.

ΠΑΣΟΚ: Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες διδακτικές ώρες ο απολογισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς
Επικαιρότητα 07.05.26

«Είναι η πρώτη φορά - σύμφωνα με καταγγελίες των τοπικών εκπαιδευτικών ενώσεων - που το πρόβλημα αποκτά τόσο μεγάλες διαστάσεις, αποκαλύπτοντας μια προκλητική αδιαφορία για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων», λέει το ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»
Επικαιρότητα 07.05.26

«Η κατάρρευση του προγράμματος 'Trust Your Stars' αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Τσουκαλάς κατά Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο
Πολιτική 06.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς υπερασπίστηκε την πρόταση του κόμματος για 4ημερη εργασία και επιτέθηκε στην υπουργό Παιδείας κατηγορώντας την για λαϊκισμό

Βουλή: Την άρση ασυλίας Βελόπουλου εισηγείται ομόφωνα η επιτροπή δεοντολογίας
Πολιτική 06.05.26

Με βάση τη δικογραφία, ο κ. Βελόπουλος εγκαλείται από πολιτευτή της κ. Λατινοπούλου ο οποίος του έκανε μήνυση για εξύβριση, δημόσια, κατ’ εξακολούθηση και συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έγιναν το 2025

Επικαιρότητα 06.05.26

Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση μεθοδεύει τη συγκάλυψη του μεγαλύτερου σκανδάλου από τη Μεταπολίτευση.

Αποστολάκη: Η κυβέρνηση δεν μπορεί να εμφανίζεται ως προστάτης των νοικοκυριών
Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Δουδωνής για Marfin: Χρέος όλων μας στη μνήμη τους είναι ποτέ να μη ξανασυμβεί κάτι τέτοιο
Επικαιρότητα 05.05.26

«Φέτος, όπως κάθε χρόνο, μαζί με την Ελένη Βατσινά και τον Θανάση Γλαβίνα, τιμήσαμε τη μνήμη των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους από την τυφλή βία και το μίσος του διχασμού. 16 χρόνια μετά, οι δολοφόνοι τους παραμένουν ατιμώρητοι», σημειώνει ο Παναγιώτης Δουδωνής

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 09.05.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Αστέρας για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
Αθλητισμός & Σπορ 09.05.26

Λίβερπουλ και Τσέλσι έμειναν στο 1-1 στο «Άνφιλντ» για την 36η αγωνιστική της Premier League, με τους «κόκκινους» να χάνουν την ευκαιρία να «κλειδώσουν» την έξοδο στο επόμενο Champions League – Έντονες αποδοκιμασίες στο «Άνφιλντ» για Κλοπ και παίκτες.

Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
Ελλάδα 09.05.26

Τα μέλη της συμμορίας έκρυβαν τα ναρκωτικά σε γλάστρες ακόμα και σε κάγκελα περίφραξης - Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν πέντε μέλη της συμμορίας

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδα 09.05.26

Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα, ενώ σε διάστημα 56 ημερών είχε αλλάξει εννέα διαφορετικά οχήματα

Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
Γάζα 09.05.26

Στις 29 Απριλίου, σε διεθνή ύδατα, δυνάμεις του Ισραήλ παρεμπόδισαν παράνομα 22 σκάφη που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς την Γάζα και συνέλαβαν 180 πολίτες. Δύο από αυτούς βρίσκοντα ακόμα υπό κράτηση

Μεγάλη νίκη για την ακροδεξιά της Αυστραλίας: Το One Nation κερδίζει την πρώτη του έδρα στη Βουλή
Κόσμος 09.05.26

Το αποτέλεσμα αποτελεί μία καμπή, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το ακροδεξιό λαϊκιστικό One Nation κερδίζει έδρα στη Βουλή της Αυστραλίας από την ίδρυσή του πριν 30 χρόνια

LIVE: Πανσερραϊκός – Κηφισιά
Super League 09.05.26

LIVE: Πανσερραϊκός - Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πανσερραϊκός - Κηφισιά για την 7η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Χανταϊός: Ευρωπαϊκά κράτη στέλνουν αεροσκάφη για την εκκένωση των πολιτών τους από το κρουαζιερόπλοιο
MV Hondus 09.05.26

Το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναχώρησε για την Ισπανία την Τετάρτη από τις ακτές του Πράσινου Ακρωτηρίου, αφού ο ΠΟΥ και η ΕΕ ζήτησαν από τη χώρα να διαχειριστεί την εκκένωση των επιβατών

Κικίλιας: Από 30 Ιουνίου το e-Ναυλοσύμφωνο – «Παρέμβαση-τομή για το ελληνικό yachting»
Ναυτιλία 09.05.26

«Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι πολυτέλεια ούτε θεωρία, αλλά εθνική αναγκαιότητα σε ένα διεθνές περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού» δήλωσε ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

The Expla-in Project | Το ΠΑΣΟΚ γράφει κυβερνητικό πρόγραμμα;
Εκλογές 09.05.26

Το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε τροχιά εκλογικής ετοιμότητας, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επενδύει στην κοινωνική ατζέντα, τη θεσμική αντιπολίτευση και τη μετωπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Θα καθιερωθούν οι συνεντεύξεις του ως το 20λεπτο της πανελλαδικής διασκέδασης
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Να προσέξει την εμμονή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν χρειάζεται να δείχνει το άγχος του. Προδίδεται», συστήνει το ΠΑΣΟΚ στον Άδωνι Γεωργιάδη, διαμηνύοντας πως «το ΠΑΣΟΚ θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»

Μητσοτάκης αποθεώνει… Μητσοτάκη: Από ένα μεγάλο ερωτηματικό η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο θαυμαστικό 
Πολιτική 09.05.26

Με μεγαλοστομίες για την εξωτερική πολιτική κύλησε η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη. Αναφορικά με την ακρίβεια, αρκέστηκε να πει ότι κάνουμε ότι μπορούμε για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά

Ποιοι Ευρωπαίοι πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους; – Τι ισχύει για τους Έλληνες;
Διεθνής Οικονομία 09.05.26

Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρώπη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές, ενώ τα εξαρτώμενα τέκνα μειώνουν τη φορολογική επιβάρυνση σε αρκετές χώρες - Ποιοι λαοί πληρώνουν τους υψηλότερους φόρους στην ΕΕ;

«Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» – Εγκαινιάστηκε το Μουσείο με τις αρχαιότητες του Μετρό
Στη Θεσσαλονίκη 09.05.26

Τα εγκαίνια του μουσείου με τις αρχαιότητες του Μετρό στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκαν παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη

Συνενοχή
Κρατική πειρατεία 09.05.26

Όσο η χώρα μας επιμένει να θεωρεί στρατηγικό εταίρο το Ισραήλ, θα καθίσταται, εκ των πραγμάτων, συνένοχη στις παράνομες ενέργειές του

Κατρίνης: Ένα drone επιβεβαίωσε ότι η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι
Πολιτική Γραμματεία 09.05.26

«Εδώ και 24 ώρες ένα θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε να κόβει βόλτες στη Λευκάδα, ανακαλύφθηκε από ψαράδες που το μετέφεραν στο λιμάνι της Βασιλικής, χωρίς να γνωρίζουν αν μεταφέρει επικίνδυνα υλικά», σημειώνει ο υπεύθυνος του Κ.Τ.Ε. Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης για την υπόθεση – θρίλερ που απασχολεί τις Αρχές. Ο […]

Αποκλειστικά από τα φυλάκια η προσέλευση στο πρώην Ειρηνοδικείο από Δευτέρα – Η ανακοίνωση
Καμία εξαίρεση 09.05.26

Τα υπόλοιπα σημεία εισόδου καταργούνται άμεσα και πλέον όλοι - δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και πολίτες - θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το πρώην Ειρηνοδικείο μέσω των δύο φυλακίων

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι
Premier League 09.05.26

LIVE: Λίβερπουλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Τσέλσι για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Τι εκτιμούν οι στρατιωτικές αρχές για το πλωτό drone στην Λευκάδα; – Ποιος ήταν ο στόχος και οι χειριστές του
Ελλάδα 09.05.26

Ένα εύρημα που παραπέμπει περισσότερο σε πολεμική επιχείρηση παρά σε υπόθεση ρουτίνας ερευνούν οι ελληνικές αρχές στη Λευκάδα, όπου βρέθηκε το θαλάσσιο drone, κρυμμένο σε σπηλιά και φορτωμένο με εκρηκτικά. Οι Αρχές εξετάζουν πώς έφτασε στις ακτές του νησιού, ποιος το είχε υπό τον έλεγχό του και ποια ήταν η αποστολή του

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

