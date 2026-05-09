ΣΥΡΙΖΑ για 9η Μαΐου 1945: Τιμούμε την ημέρα της συντριβής του φασισμού, αγωνιζόμαστε για ειρήνη και δημοκρατία
«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ
- «Tο μπολάκι με τα κοσμήματα που το έχετε;» - Οι διάλογοι από τη δράση της σπείρας που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ
- Αφρικανική σκόνη: Έκκληση ειδικών για περιορισμό μετακινήσεων – «Αποφεύγουμε την έντονη σωματική άσκηση»
- Σκιάθος: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε πεζό στη Σκιάθο – Συνελήφθη ανήλικος οδηγός
- Συνελήφθη 56χρονος για οπλοκατοχή στο Λαύριο – Είχε στο σπίτι του βαλλίστρα, βέλη και πτυσσόμενο γκλοπ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
«’Ποτέ πια φασισμός – ποτέ πια πόλεμος’ Με το σύνθημα αυτό που υψώθηκε πάνω από τα ερείπια και τη φρίκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, υποδεχόμαστε την 81η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης. Παλεύουμε για ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για την επέτειο της νίκης κατά του ναζισμού, στις 9 Μαΐου 1945.
Η Κουμουνδούρου σημειώνει πως «τιμούμε τη νίκη κατά του φασισμού, τότε που, λίγες ημέρες αφ’ ότου τα λάβαρα του Κόκκινου Στρατού ανέμισαν στα κτίρια του Βερολίνου, στις 00:43 της 9ης Μαΐου 1945, υπογράφτηκε η άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας» και υπογραμμίζει πως «81 χρόνια μετά, η στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η μαρτυρική Γάζα που συνιστά σύγχρονο μνημείο θανάτου, φρίκης και απανθρωπιάς, περιγράφουν έναν κόσμο επικίνδυνο κι ανασφαλή».
«Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, ως θεμέλια μιας καλύτερης ζωής χωρίς πόλεμο, διακρίσεις, φτώχεια και αδικίες», επισημαίνει καταληκτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωσή του.
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας
- Λίβερπουλ – Τσέλσι 1-1: Ισοπαλία που δεν ικανοποίησε κανέναν
- Συμμορία διακινούσε ναρκωτικά στον Λόφο του Στρέφη – Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια
- Τζορτζ Κλούνεϊ: Γενέθλιος έρωτας με την Αμάλ στο Σαιν Τροπέ – Το μυστικό για ένα γάμο χωρίς καβγάδες
- Επειδή η Ευρώπη ζει και σε δημαρχεία, σχολεία, καφετέριες, γειτονιές, φεστιβάλ, αγορές και δημόσιες πλατείες
- Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
- Global Sumud Floatilla: Μετά από αυξανόμενη διεθνή πίεση το Ισραήλ θα απελευθερώσει τους δύο ακτιβιστές
- Συνάντηση του Δημάρχου Πειραιά με τον νέο Διοικητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις