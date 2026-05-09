Αντιμέτωπη με τις επιλογές της η κυβέρνηση – «Κόκκινη κάρτα» και από ψηφοφόρους της ΝΔ

Μπούμερανγκ γυρνούν ήδη στην κυβέρνηση όλες οι τελευταίες επιλογές της και η απόφασή της να μπλοκάρει κάθε περαιτέρω διερεύνηση για τις υποθέσεις που αυτή τη στιγμή κλυδωνίζουν την κυβέρνηση.

Είτε αυτές αφορούν το μπλόκο στη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό – Αραμπατζή, το οποίο ήρθε μετά το αντίστοιχο σε Προανακριτική για Βορίδη – Αυγενάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε αφορούν το μπλοκάρισμα που το Μαξίμου ετοιμάζεται να κάνει στο αίτημα για εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μετά το θάψιμο της υπόθεσης στο αρχείο από τον Άρειο Πάγο με την εισαγγελική διάταξη που ήρθε κόντρα στη δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η εξαγγελία Μητσοτάκη

Μάλιστα το γενικό αυτό μπλόκο σε όλα, το εξήγγειλε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας, λέγοντας ότι «στο εξής δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς».

Να όμως που ήδη στο μέγαρο Μαξίμου, κοιτάζοντας τις μετρήσεις, βλέπουν ότι οι πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία αντιτίθενται στις κυβερνητικές αυτές επιλογές και μάλιστα σε υψηλά ποσοστά το κάνουν και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι της ΝΔ.

Τα ευρήματα

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πρόσφατη δημοσκόπηση της MRB για το OPEN, το συντριπτικό ποσοστό του 79,8%, λέει ότι (σίγουρα ή μάλλον) πρέπει να γίνει Προανακριτική για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή και μόλις το 14,9% λέει ότι (μάλλον ή σίγουρα) δεν πρέπει να γίνει. Μάλιστα συντριπτικό είναι το ποσοστό και στους ψηφοφόρους της ΝΔ αφού 7 στους 10 λένε ότι πρέπει να γίνει Προανακριτική.

Αντίστοιχα το 67,7% των πολιτών (σίγουρα ή μάλλον) συμφωνεί με το αίτημα για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές και μόλις το 23,3% (μάλλον ή σίγουρα) διαφωνεί, ενώ το πολύ υψηλό ποσοστό του 59% των ψηφοφόρων της ΝΔ τάσσεται υπέρ της διεξαγωγής εξεταστικής για τις υποκλοπές.

«Αμερόληπτη» η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το εύρημα που αφορά τις επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Το 71.3% απαντά ότι (σίγουρα ή μάλλον) η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της και μόλις το 22,3% λέει ότι (μάλλον ή σίγουρα) έχει πολιτικές σκοπιμότητες, ενώ πάνω από τους μισούς ψηφοφόρους της ΝΔ και συγκεκριμένα το 54,1% λέει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της.

Με άλλα λόγια η πλειοψηφία των πολιτών και των ψηφοφόρων της ΝΔ αντιτίθεται ευθέως στη στάση του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος καλούσε την ευρωπαϊκή εισαγγελία να διαψεύσει «την εντύπωση ότι καθ’ οιονδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη» και στο ίδιο πνεύμα, σε προγενέστερο χρόνο στη Βουλή, πραγματοποιούσε επίθεση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, αμφισβητώντας την «ουδετερότητά» της και καλώντας την να τη «δείξει έμπρακτα».

Και πόσο μάλλον αντιτίθεται στη στοχοποίηση επί προσωπικού των ευρωπαίων εισαγγελέων από τον υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη.

Το μασάζ

Την ίδια ώρα, ο Κυρ. Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, επιχείρησε να κάνει μασάζ στου βουλευτές που ήρθησαν οι ασυλίες τους, λέγοντας ότι «όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών, εφόσον το επιθυμούν». Αλλά και αυτό η πλειοψηφία των πολιτών το κρίνει αρνητικά, καθώς μόλις το 22,9% θεωρεί ότι είναι (σίγουρα ή μάλλον) σωστό το να είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές που ήρθησαν οι ασυλίες τους, ενώ το 71,7% θεωρεί ότι είναι (μάλλον ή σίγουρα) λάθος.

Και τέλος, στο ερώτημα πόσο καθοριστικό για την ψήφο των πολιτών είναι το ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία 13 βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το 60,7% απαντάει πολύ και αρκετά καθοριστικό και μόλις το 35,7% απαντάει όχι και τόσο/καθόλου, ενώ το εντυπωσιακό είναι ότι το υψηλό ποσοστό του 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει ότι είναι πολύ και αρκετά καθοριστικό για την ψήφο του.

Σε αυτό το κλίμα, λοιπόν, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μπλοκάρει και την εξεταστική για τις υποκλοπές, επεξεργαζόμενη μάλιστα το να επικαλεστεί ζητήματα «εξωτερικής πολιτικής και εθνικής άμυνας», προκειμένου να ανεβάσει τις απαιτούμενες ψήφους για τη σύστασή της στις 151 από 120 και να στερήσει έτσι από την αντιπολίτευση το δικαίωμα που της δίνει το Σύνταγμα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Κάτι που βέβαια θα την φέρει αντιμέτωπη με την κατηγορία για θεσμικό πραξικόπημα.