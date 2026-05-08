Σάκκαρη – Ριμπάκινα 0-2: Αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο για την Μαρία
Η Σάκκαρη ηττήθηκε από την Ριμπάκινα με 2-0 σετ (6-4, 6-1) και ολοκλήρωσε στον δεύτερο γύρο την πορεία της στο ιταλικό Masters.
Δεν τα κατάφερε η Μαρία Σάκκαρη απέναντι στην Έλενα Ριμπάκινα. Η τενίστρια από το Καζκαστάν επικράτησε της Ελληνίδας με 6-4, 6-1 σε 75 λεπτά και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Internazionali BNL d’ Italia.
Αυτή ήταν η 6η νίκη της Ριμπάκινα και 5η συνεχόμενη απέναντι στη Σάκκαρη, που πλέον στρέφει το βλέμμα της στο 500άρι τουρνουά του Στρασβούργου, όπου θα λάβει μέρος την επόμενη εβδομάδα. Το τελευταίο τουρνουά πριν το Ρολάν Γκαρός, το δεύτερο φετινό Grand Slam.
Η Ριμπάκινα ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι και με μπρέικ στο πρώτο γκέιμ προηγήθηκε με 2-0. Στο 6ο γκέιμ η Μαρία πήρε πίσω το μπρέικ και ισοφάρισε σε 3-3, αλλά η Ριμπάκινα απάντησε άμεσα με το ίδιο… νόμισμα για το 4-3 και λίγο αργότερα προηγήθηκε με 5-3.
Η Σάκκαρη πίεσε και σβήνοντας σετ πόιντ κατάφερε να μειώσει σε 5-4, αλλά η Ελενα σέρβιρε καλά και με 6-4 έκανε το 1-0 στο παιχνίδι. Στο δεύτερο σετ η Ριμπάκινα κυριάρχησε και με μπρέικ στο 1ο και 3ο γκέιμ προηγήθηκε με 3-0.
Η Σάκκαρη με δικό της μπρέικ μείωσε σε 3-1, αλλά η Ριμπάκινα πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ και με 6-1 έφτασε στο 2-0, που της έδωσε την πρόκριση για την επόμενη φάση του ιταλικού τουρνουά.
Rybakina Sets Sail! ⛵
Elena Rybakina cruises past Sakkari in straight sets 6-4, 6-1.#IBI26 pic.twitter.com/cw7uEHFf26
— wta (@WTA) May 8, 2026
Εκεί θα αντιμετωπίσει την Αλεξάντρα Έαλα από τις Φιλιππίνες, Νο. 42 στον κόσμο.
