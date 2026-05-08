ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής

Νέα πρωτοβουλία ανέλαβε σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύοντας τη δραματική εξέλιξη της στεγαστικής κρίσης που «αποτελεί πλέον το σύγχρονο κοινωνικό εφιάλτη, με την κυβέρνηση να παραμένει αδιάφορη και ‘απλός παρατηρητής’».

Όπως επισημαίνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την ερώτηση τους προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη στεγαστική κρίση, που απειλεί τη δημογραφική βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την ίδια την αξιοπρέπεια των πολιτών.

Τα στοιχεία της Eurostat, υπογραμμίζουν, «αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που η κυβέρνηση αρνείται να δει και να αντιμετωπίσει: η χώρα μας καταγράφει την υψηλότερη επιβάρυνση στα εισοδήματα των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Συγκεκριμένα, το 28,9% του ελληνικού πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για ενοίκια και στεγαστικά έξοδα, ποσοστό που συγκεντρώνει πλέον την πρώτη θέση στην ΕΕ.

Την ίδια στιγμή, το ποσοστό των νοικοκυριών που βιώνουν αυτή την ασφυκτική πίεση, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές περιοχές, αποτυπώνει πως η κρίση έχει λάβει πανελλαδικό χαρακτήρα και δεν περιορίζεται πλέον στις αστικές περιοχές.

Την ίδια ώρα, η άνοδος των ενοικίων συνεχίζεται με ρυθμό 10,1% το 2025, καθιστώντας την Ελλάδα «πρωταθλήτρια των χωρών της Ευρώπης» σε στεγαστική επιβάρυνση. Περαιτέρω, τα στοιχεία της έρευνας του ΚΕΦΙΜ είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά, σημειώνουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «ένα μικρό διαμέρισμα έως 60 τ.μ. στην Αττική απαιτεί το 70,2% του μέσου μισθού, ενώ για μεγαλύτερα διαμερίσματα το ποσοστό αυτό πλησιάζει το 94%. Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες οικογένειες και εργαζόμενοι έχουν κυριολεκτικά χάσει κάθε δυνατότητα πρόσβασης σε αξιοπρεπή κατοικία, με την κοινωνική και δημογραφική καταστροφή να βρίσκεται σε εξέλιξη».

«Οι πολίτες βιώνουν ένα διαρκές και αμείλικτο κοινωνικό και οικονομικό άγχος. Νέοι άνθρωποι αναγκάζονται να παραμένουν στα σπίτια των γονιών τους, ζευγάρια αναβάλλουν την οικογενειακή ζωή, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι οδηγούνται σε στεγαστική ανασφάλεια, ενώ η μεσαία τάξη βλέπει το εισόδημά της να απορροφάται ολοκληρωτικά μόνο για το ενοίκιο. Σε αυτό το τοπίο, η κυβέρνηση απλώς παρακολουθεί, χωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες, χωρίς σχέδιο, χωρίς προοπτική», επισημαίνουν.

Έξι ερωτήματα του ΠΑΣΟΚ προς την κυβέρνηση

Τα ερωτήματα που θέτει το ΠΑΣΟΚ, όπως σημειώνεται, «είναι απολύτως σαφή, αυστηρά και κατεπείγοντα»:

1. «Πώς αξιολογεί η κυβέρνηση τα στοιχεία της Eurostat που κατατάσσουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς τη στεγαστική επιβάρυνση των πολιτών και του ΚΕΦΙΜ που αποκαλύπτει επιμέρους δραματικές πτυχές του θέματος;

2. »Για ποιο λόγο η κυβέρνηση εξακολουθεί να μένει απαθής και να μην εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας, παρά τη ραγδαία επιδείνωση των στεγαστικών συνθηκών;

3. »Ποια είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα των μέχρι σήμερα κυβερνητικών παρεμβάσεων στη στεγαστική πολιτική και ποιοι ακριβώς ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους;

4. »Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει επιπλέον, για την άμεση ανάσχεση της εκρηκτικής αύξησης των ενοικίων;

5. »Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσπίσει νέο, αυστηρότερο πλαίσιο ρύθμισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές όπου παρατηρείται εκτίναξη των ενοικίων και εκτόπιση μόνιμων κατοίκων;

6. »Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει για τη στήριξη ειδικά των νέων ανθρώπων και των νέων ζευγαριών, που αδυνατούν πλέον να αποκτήσουν πρόσβαση σε αξιοπρεπή κατοικία, με αποτέλεσμα τη στεγαστική ανασφάλεια, τη δημογραφική ασφυξία και την αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης;».

«Η πρόσβαση στην κατοικία, κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την συνταγματική αναθεώρηση»

«Το ΠΑΣΟΚ δηλώνει ρητά: η στέγη δεν μπορεί να αποτελεί προνόμιο λίγων, αλλά θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα. Απαιτούμε άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις. Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει απλώς να παρακολουθεί και σκοπίμως να κωφεύει. Πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να δράσει άμεσα», υπογραμμίζεται στην ερώτηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Οι πολίτες απαιτούν απαντήσεις και το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να διεκδικεί πολιτικές που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα στη στέγη, ως προϋπόθεση κοινωνικής συνοχής και προοπτικής για τη χώρα. Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει άλλωστε κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση», σημειώνεται χαρακτηριστικά.