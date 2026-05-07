«Συνάντηση του Καρέτσα με τη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωσταντίνο Καρέτσα, με ομάδες να έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του νεαρού μεσοεπιθετικού της Γκενκ, σύμφωνα με το δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι.

Ο Έλληνας αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του. Οι εμφανίσεις του, ειδικά τη φετινή σεζόν έχουν κάνει πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης να στρέψουν τα βλέμματά τους στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως Μπάγερν, Ρεάλ, Τσέλσι και άλλες ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα έχουν μπει στην κούρσα για την απόκτησή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι άλλη ομάδα είναι αυτή η οποία φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει δικό της.

Οπως αναφέρεται, ο «Kos» είχε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με ανθρώπους της Ντόρτμουντ, ωστόσο οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει, καθώς υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Η Γκενκ φέρεται να αξιώνει ποσό που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ένα νούμερο που, προς το παρόν, οι Βεστφαλοί δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.

Σε 48 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Βελγίου και Europa League, Ο Καρέτσας έχει πετύχει τρία γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ, λίγο πριν το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.