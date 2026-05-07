Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
«Συνάντηση του Καρέτσα με τη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 07 Μαΐου 2026, 17:01

«Συνάντηση του Καρέτσα με τη Ντόρτμουντ»

Μεταγραφικό ενδιαφέρον για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα της Γκενκ, με τη Ντόρτμουντ να έχει ήδη κάνει επαφές προκειμένου να τον αποκτήσει.

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η Ντόρτμουντ έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Κωσταντίνο Καρέτσα, με ομάδες να έχουν ήδη πραγματοποιήσει επαφές με την πλευρά του νεαρού μεσοεπιθετικού της Γκενκ, σύμφωνα με το δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρι.

Ο Έλληνας αποτελεί ένα από τα πιο… καυτά ονόματα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, στην ηλικία του. Οι εμφανίσεις του, ειδικά τη φετινή σεζόν έχουν κάνει πολλά μεγαθήρια της Ευρώπης να στρέψουν τα βλέμματά τους στον διεθνή μεσοεπιθετικό.

Μεγαθήρια της Ευρώπης, όπως Μπάγερν, Ρεάλ, Τσέλσι και άλλες ομάδες από κορυφαία πρωταθλήματα έχουν μπει στην κούρσα για την απόκτησή του. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι άλλη ομάδα είναι αυτή η οποία φαίνεται πως έχει τον πρώτο λόγο για να τον κάνει δικό της.

Οπως αναφέρεται, ο «Kos» είχε την περασμένη εβδομάδα συνάντηση με ανθρώπους της Ντόρτμουντ, ωστόσο οι συζητήσεις δεν έχουν προχωρήσει, καθώς υπάρχει σημαντική απόσταση στο οικονομικό κομμάτι. Η Γκενκ φέρεται να αξιώνει ποσό που αγγίζει τα 35 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ένα νούμερο που, προς το παρόν, οι Βεστφαλοί δεν είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν.

Σε 48 συμμετοχές σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Βελγίου και Europa League, Ο Καρέτσας έχει πετύχει τρία γκολ και έχει ήδη μοιράσει 18 ασίστ, λίγο πριν το φινάλε του βελγικού πρωταθλήματος.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Ελλάδα 07.05.26

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Ελλάδα 07.05.26

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

