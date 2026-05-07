sports betsson
Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 16:07
Αυστρία: Πυροβολισμοί έξω από εστιατόριο – Σκότωσε σύζυγο και κόρη και αυτοκτόνησε
Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Παίζοντας με τη λογική, τους διαιτητές, το VAR και την… φωτιά των playoffs
Ποδόσφαιρο 07 Μαΐου 2026, 17:59

Παίζοντας με τη λογική, τους διαιτητές, το VAR και την… φωτιά των playoffs

Το «έγκλημα» της Τούμπας αλλοίωσε το πρωτάθλημα. Το τρίγωνο Γκαγκάτσης, Λανουά και Βαλέρι συνεχίζουν στον δρόμο που χάραξαν. Και…

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Όλα καλά στο βασίλειο της ΚΕΔ. Και η «επαγγελματική» δουλειά του Στεφάν Λανουά συνεχίστηκε με τους ορισμούς της επόμενης αγωνιστικής των playoffs. O Γάλλος αρχιδιαιτητής που σε οποιαδήποτε άλλη ποδοσφαιρική κοινωνία θα έψαχνε… δικηγόρο έπειτα από όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα, αλλά που εδώ δεν μας κάνει την τιμή ούτε να μας απευθύνει τον λόγο!

Παράξενο; Όχι. Η ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση, η ΚΕΔ του Λανουά, το VAR του Πάολο Βαλέρι, οι αποτυχίες της εθνικής ομάδας, και τα… μικρά εγκλήματα μεταξύ φίλων που καταγράφονται στα γήπεδα της χώρας από Κυριακή σε Κυριακή ολοένα και υπενθυμίζουν την… κανονικότητα που άφησε ο προκάτοχος Τάκης Μπαλτάκος και το συνεργείο του. Σα να μην πέρασε μια μέρα.

Απομένει όμως μια κρίσιμη εβδομάδα και τρείς καθοριστικές αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League και η προηγούμενη αγωνιστική έστειλε το μισό φίλαθλο κοινό της χώρας στα… κάγκελα. Και για το περίφημο γκολ με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε του Ολυμπιακού δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νίκη-αλλοίωση του ίδιου του πίνακα. Και κυρίως για το «πως» προέκυψε αυτό το ντέρμπι να πέσει στα χέρια των… Sopranos.Απαραίτητη υπενθύμιση: Την προηγούμενη αγωνιστική στο ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επελέγη διαιτητής από την Ιταλία, ο κύριος Σιμόνε Σότσα. Στην πατρίδα του ο συγκεκριμένος διαιτητής μαζί με τον Αρχιδιαιτητή της χώρας (Ρόκι) ελέγχονται από τις αρχές (Εισαγγελία Μιλάνο). Ελέγχονται κυρίως για αγώνα που το αγαπημένο παιδί του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Ιταλίας ήταν Α-VAR, ενώ στο χορτάρι διαιτητής ήταν ο… Φάμπιο Μαρέσκα! Ναι, ο περίφημος διαιτητής που με συμπληρωματική και… ιατρική έκθεση-φάντασμα ολοκλήρωσε την «Παρωδία Χουάνκαρ» και τιμώρησε τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

Και ενώ μαίνεται το σκάνδαλο στην Ιταλία (αλήθεια το μέλος της ΚΕΔ Βαλερι, που είναι από την Ιταλία δεν τα ήξερε αυτά;) που επί της ουσίας δείχνει τον τρόπο που «συνεργεία» διαιτητών στην γειτονική χώρα… ξεχαρβαλώνουν το VAR για να κάνουν τα… δικά τους; Οι δικοί μας υπεύθυνοι επιλέγουν για το κρίσιμο ματς της Τούμπας τον Ιταλό.

Το τι έκανε ο ρέφερι και η «ομάδα» του το είδε όλη η Ελλάδα. Μέτρησε γκολ του ΠΑΟΚ που έπρεπε να ακυρωθεί όχι για έναν (ο παίκτης του ΠΑΟΚ εμπόδιζε την οπτική του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού από θέση οφ σάιντ) αλλά για δυο λόγους (έκανε κίνηση και προς την μπάλα ευρισκόμενος σε θέση οφ σάιντ, ουσιαστικά έπαιξε στην φάση)! Δεν το είδε ο διαιτητής, ο δεύτερος επόπτης που είχε «φάτσα» την ερυθρόλευκη περιοχή και την παράβαση του Μπάμπα Ραχμάν. Δεν το είδε το VAR και το AVAR.

YouTube thumbnail

Κοινή λογική έβαλε σε μια στιγμή τη συγκεκριμένη φάση πλάι σε ένα πανομοιότυπο γκολ του Ολυμπιακού λίγες μέρες πριν , στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκείνο του Γιουσούφ Γιαζιτσί στις καθυστερήσεις που δεν μέτρησε. Ίδια γκολ, εντελώς διαφορετικές αποφάσεις, ίδια αποτελέσματα. Ο πιο απλός τρόπος για να κατανοήσεις την αλλοίωση τη βαθμολογίας και τελικά του πρωταθλήματος.

Και όμως από τότε απόλυτη σιωπή από ΕΠΟ και ΚΕΔ! Έχουν περάσει παραπάνω από 100 ώρες αλλά… στόματα ερμητικά κλειστά. Λες και τελικά η Ομοσπονδία και η Επιτροπή Διαιτησίας είναι εκεί για να επιτρέπουν την… παραμόρφωση. «Λες και η αλλοίωση είναι η απόδειξη ότι το μόνο που έχει σημασία για την ΚΕΔ/ΕΠΟ, τον Λανουά, τον Γκαγκάτση, είναι να γίνει ζημιά στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. Και έχει γίνει» όπως σχολιάζουν με νόημα στον Πειραιά.

Αν είναι μόνο η Τούμπα που τους οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα; Προφανώς όχι. Κάνοντας μια βόλτα στη σεζόν θα θυμηθείς διαιτητές που έπαιξαν 50-50 τον Ολυμπιακό και μπήκαν στον πάγο (έχασαν δηλαδή αμοιβές χιλιάδων ευρώ από τους αγώνες) παίρνοντας το μήνυμα από τον Λανουά. Όπως βεβαίως δεν θα έχεις ξεχάσει ότι η διακοπή της ανάλυσης αμφισβητούμενων φάσεων από την ΚΕΔ/ΕΠΟ συνέπεσε με το ξεκίνημα των πρώτων «ακατανόητων» διαιτητικών αποφάσεων σε βάρος των Ερυθρόλευκων.

Πως εξηγούνται όλα τα παραπάνω; Ίσως δεν εξηγούνται. Κάποιοι λένε ας πούμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης έχει σαν πρώτο του μέλημα την ικανοποίηση των αυριανών του ψηφοφόρων στην Θεσσαλονίκη, αφού ο σκοπός του είναι να γίνει βουλευτής και όχι να αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι «για μια ακόμα φορά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΟ αλλά και η ΚΕΔ ΕΠΟ δείχνουν την εχθρότητα τους».

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως οι αποφάσεις των διαιτητών δεν έχουν να κάνουν με την απόδοση, καλή ή κακή της κάθε ομάδας. «Ότι υπάρχει ένα σύστημα που έχει ριζώσει από την Γ Εθνική μέχρι την Super League και λυμαίνεται το ποδόσφαιρο που δεν θα μείνει ανενόχλητο να συνεχίσει τα όσα κάνει». Στηρίζουν την άποψη τους σε διάφορα.

Στην εμφάνιση παραγόντων «όπως ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας Δημητριάδης που γίνονται αυτόκλητοι υπερασπιστές του Λανουά λες και ρώτησε κανείς τη γνώμη τους» όπως εξηγούν στο μεγάλο λιμάνι. Για αυτό(ν) το συγκεκριμένο παράδειγμα μάλιστα προσθέτουν με νόημα κάτι ακόμη.

Πως «αν θέλει να μάθει πραγματικά τι γίνεται ας ρωτήσει τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Μακεδονίας κ. Διαμαντίδη, τον κουμπάρο του κυρίου Μάκη Γκαγκάτση για να τον ρωτήσει τι γίνεται σε Γ Εθνική και Super League 2 και πως γίνονται οι λίστες των διαιτητών σε αυτά τα πρωταθλήματα και ποιοι τους μιλάνε πριν τους αγώνες. Μην μπει στον κόπο να ρωτήσει τον τυπικά υπεύθυνο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην ΚΕΔ κ. Δαμιανό Ευθυμιάδη (από την Πιερία). Διακοσμητικός είναι».

Πίσω στην πραγματικότητα; Προφανώς ούτε ο Λανουά, ούτε ο Ιταλός Βαλέρι, ούτε φυσικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ σκοπεύουν να ανοίξουν οποιαδήποτε συζήτηση. Να πουν τι; Και κυρίως πότε; Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή και ο σιωπηλός αλλά πάντα «επαγγελματίας» Λανουά όρισε τη φορά αυτή έναν Ισπανό ελίτ διαιτητή. Κάποιον που στο Ισπανικό ποδόσφαιρο θεωρείται «μετρ της ισοπαλίας» και κάτι σαν την χαρά των φιλοξενουμένων. Τυχαίο; Έλα ντε.

«Τέταρτος» είναι το πουλέν του Λανουά, ο Τσακαλίδης, από την Χαλκιδική! Δηλαδή για να γίνει κατανοητό; Αν τύχει και τραυματιστεί ο Ισπανός ρέφερι, θα παίξει το ματς το παιδί του… Μπίκα (όχι το κανονικό που ήταν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, το διαιτητικό παιδί εννοούμε). Ένας διαιτητής από την Χαλκιδική!

Πως σχολιάζουν στον Πειραιά αυτό που έρχεται; Λιτά και κατανοητά. «Στα τρια παιχνίδια που απομένουν, όλοι μας θα δώσουμε τα πάντα για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Το σύστημα της ΕΠΟ, του Γκαγκάτση, του Λανουά και οι αντίπαλοι θα κάνουν τα πάντα να μας σταματήσουν. Τα βρώμικα παιχνίδια τους θα τα αντιμετωπίσουμε με μηνύσεις και προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι κάτι που έγινε μια φορά, αλλά επαναλαμβανόμενα και με δόλο. Μέχρι τότε, ας είναι βέβαιοι ότι εκείνοι παραμένουν ΝΑΝΟΙ μπροστά στον Ολυμπιακό. Και ότι σύντομα θα πάρουν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άντεξε στις πιέσεις και έκλεισε θετικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Η σκέψη που σε κρατάει πίσω στη ζωή σου

Κόσμος
Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

Πέφτουν οι τιμές πετρελαίου εν αναμονή της ιρανικής απάντησης – Νέος γύρος συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ την άλλη εβδομάδα

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Κιλιάν Εμπαπέ: Ο κόσμος της Ρεάλ μάζεψε 30 εκατομμύρια υπογραφές για να τον διώξει

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν διανύει και τις καλύτερες μέρες του στη Μαδρίτη, με τον κόσμο της Ρεάλ να έχει συγκεντρώσει ήδη 30 εκατ. διαδικτυακές υπογραφές για να απομακρυνθεί από τον σύλλογο!

Σύνταξη
Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»
Champions League 07.05.26

Σάλος στη Γερμανία για τον Ζοάο Πινιέιρο: «Σκάνδαλο στο Μόναχο»

Οργή σε Μόναχο και γερμανικά ΜΜΕ για τις αποφάσεις του Πορτογάλου διαιτητή, Ζοάο Πινιέιρο στο 1-1 με την Παρί Σεν Ζερμέν – Στο επίκεντρο οι φάσεις με Νούνο Μέντες και Ζοάο Νέβες, σκληρές δηλώσεις από τη διοίκηση και τον Κομπανί

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)
Μπάσκετ 07.05.26

NBA: Διέλυσαν τους Τίμπεργουλβς και ισοφάρισαν οι Σπερς, 2-0 για τους Νικς (vids)

Μετά το break των Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πρώτο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς διέλυσαν τους «Λύκους» με 38 πόντους διαφοράς στο Game 2, για το 1-1 στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA – Σημαντικό προβάδισμα για τους Νικς μετά το 2-0 επί των Σίξερς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά
Τεχνητή Νοημοσύνη 07.05.26

Η AI κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους, την ώρα που η τεχνολογία απολύει μαζικά

Νέα έκθεση της Microsoft αποκαλύπτει το διπλό πρόσωπο του AI: Μεγαλώνει την ψαλίδα πλουσίων-φτωχών, κατακρημνίζει τις ΗΠΑ στην 21η θέση και τάζει προσλήψεις εν μέσω μαζικών απολύσεων

Σύνταξη
Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα – Τι προβλέπει η ρύθμιση
Αναδρομική ισχύ 07.05.26

Εντός τριών μηνών η εκδίκαση υποθέσεων που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα - Τι προβλέπει η ρύθμιση

Σε περίπτωση άσκησης δίωξης σε βαθμό κακουργήματος η κύρια ανάκριση, δεν θα διενεργείται από πρωτοδίκη ανακριτή, όπως συμβαίνει για τέτοιου είδους αδικήματα, αλλά η διερεύνησή τους θα ανατίθεται σε εφέτη - ειδικό ανακριτή.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Σύνταξη
Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του
Ελλάδα 07.05.26

Τελευταίο αντίο στον παπά-Τσάκαλο – Εφερε την ανατροπή με το ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ, είπε ο γιος του

«Με το σύνθημα ‘Ξύπνα παπά, ξύπνα λαέ!’ ξεκίνησε τη δεκαετία του '80 και έφερε την ανατροπή τόσο στην Εκκλησία όσο και στην ελληνική κοινωνία», είπε ο γιος του Παπα - Τσάκαλου

Σύνταξη
Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη
Ελλάδα 07.05.26

Τα συλλυπητήρια της ΕΣΗΕΑ για τον θάνατο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Γκιώνη

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ «συλλυπείται τη σύζυγό του Μαρία και τον λατρεμένο του γιο Ιάσωνα και αποχαιρετά τον εκλεκτό συνάδελφο, που διέγραψε μια μοναδική διαδρομή στην ελληνική δημοσιογραφία»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές
Σφοδρά πυρά 07.05.26

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση με τη Συνταγματική Αναθεώρηση επιδιώκει να κατοχυρώσει αντιδραστικές τομές

«Με τις προτάσεις του ο Κ. Μητσοτάκης ομολογεί ότι η ένταση της αντιλαϊκής επίθεσης είναι βασικό προαπαιτούμενο για να 'θωρακιστεί' η οικονομία», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα
Ελλάδα 07.05.26

Γαλλία: Μετά από 22 χρόνια η Ελλάδα επιστρέφει στα διεθνή δημοσιογραφικά φόρα

«Πρόκειται για την επιβράβευση της σκληρής δουλειάς των Ενώσεων Συντακτών της Αθήνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο», τόνισε η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου

Σύνταξη
Δημήτρης Γκιώνης – Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ
Αντίο 07.05.26

Δημήτρης Γκιώνης - Πέθανε ο συγγραφέας και δημοσιογράφος του πολιτιστικού ρεπορτάζ

Ο Δημήτρης Γκιώνης, ο «μέντορας του πολιτιστικού» όπως τον έλεγαν οι συνάδελφοί του στην Ελευθεροτυπία και την Εφημερίδα των Συντακτών, πέθανε σήμερα, στα 87 του, από επιπλοκές του Πάρκινσον.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Καμία συναίνεση με τη σκοτεινή κυβέρνηση για αναθεώρηση του Συντάγματος, θα καταθέσουμε δική μας πρόταση

«Με μηδενική αξιοπιστία και αντικοινωνικές προθέσεις, εισέρχεται η ΝΔ στον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη
Νέα Αριστερά 07.05.26

Σακελλαρίδης: Η φορολογία στα μερίσματα να πάει από το 5% στο 21% – Τα έσοδα αντιστοιχούν στη 13η σύνταξη

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι η Νέα Αριστερά θεωρεί πως «χρειάζεται μια ευρύτερη ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς και του χώρου της Οικολογίας, ώστε να μπορέσει να διατυπωθεί μια εναλλακτική πρόταση»

Σύνταξη
«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» – Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις
Ένα είδος παράνοιας 07.05.26

«Η Μέριλιν ήθελε έναν πατέρα, έναν εραστή, έναν ατζέντη» - Ο Άρθουρ Μίλερ μιλάει σε ξεχασμένες ηχογραφήσεις

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως αναφέρονται επίσης στη σχέση του θεατρικού συγγραφέα, Άρθουρ Μίλερ, με τη φήμη, τις αμφιβολίες για τον εαυτό του και τον κομμουνισμό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Μαϊου 2026
Cookies