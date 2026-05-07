Παίζοντας με τη λογική, τους διαιτητές, το VAR και την… φωτιά των playoffs

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Όλα καλά στο βασίλειο της ΚΕΔ. Και η «επαγγελματική» δουλειά του Στεφάν Λανουά συνεχίστηκε με τους ορισμούς της επόμενης αγωνιστικής των playoffs. O Γάλλος αρχιδιαιτητής που σε οποιαδήποτε άλλη ποδοσφαιρική κοινωνία θα έψαχνε… δικηγόρο έπειτα από όσα συνέβησαν την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα, αλλά που εδώ δεν μας κάνει την τιμή ούτε να μας απευθύνει τον λόγο!

Παράξενο; Όχι. Η ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση, η ΚΕΔ του Λανουά, το VAR του Πάολο Βαλέρι, οι αποτυχίες της εθνικής ομάδας, και τα… μικρά εγκλήματα μεταξύ φίλων που καταγράφονται στα γήπεδα της χώρας από Κυριακή σε Κυριακή ολοένα και υπενθυμίζουν την… κανονικότητα που άφησε ο προκάτοχος Τάκης Μπαλτάκος και το συνεργείο του. Σα να μην πέρασε μια μέρα.

Απομένει όμως μια κρίσιμη εβδομάδα και τρείς καθοριστικές αγωνιστικές για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος της Super League και η προηγούμενη αγωνιστική έστειλε το μισό φίλαθλο κοινό της χώρας στα… κάγκελα. Και για το περίφημο γκολ με το οποίο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε του Ολυμπιακού δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια νίκη-αλλοίωση του ίδιου του πίνακα. Και κυρίως για το «πως» προέκυψε αυτό το ντέρμπι να πέσει στα χέρια των… Sopranos.Απαραίτητη υπενθύμιση: Την προηγούμενη αγωνιστική στο ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ επελέγη διαιτητής από την Ιταλία, ο κύριος Σιμόνε Σότσα. Στην πατρίδα του ο συγκεκριμένος διαιτητής μαζί με τον Αρχιδιαιτητή της χώρας (Ρόκι) ελέγχονται από τις αρχές (Εισαγγελία Μιλάνο). Ελέγχονται κυρίως για αγώνα που το αγαπημένο παιδί του Προέδρου της Ομοσπονδίας της Ιταλίας ήταν Α-VAR, ενώ στο χορτάρι διαιτητής ήταν ο… Φάμπιο Μαρέσκα! Ναι, ο περίφημος διαιτητής που με συμπληρωματική και… ιατρική έκθεση-φάντασμα ολοκλήρωσε την «Παρωδία Χουάνκαρ» και τιμώρησε τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ.

Και ενώ μαίνεται το σκάνδαλο στην Ιταλία (αλήθεια το μέλος της ΚΕΔ Βαλερι, που είναι από την Ιταλία δεν τα ήξερε αυτά;) που επί της ουσίας δείχνει τον τρόπο που «συνεργεία» διαιτητών στην γειτονική χώρα… ξεχαρβαλώνουν το VAR για να κάνουν τα… δικά τους; Οι δικοί μας υπεύθυνοι επιλέγουν για το κρίσιμο ματς της Τούμπας τον Ιταλό.

Το τι έκανε ο ρέφερι και η «ομάδα» του το είδε όλη η Ελλάδα. Μέτρησε γκολ του ΠΑΟΚ που έπρεπε να ακυρωθεί όχι για έναν (ο παίκτης του ΠΑΟΚ εμπόδιζε την οπτική του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού από θέση οφ σάιντ) αλλά για δυο λόγους (έκανε κίνηση και προς την μπάλα ευρισκόμενος σε θέση οφ σάιντ, ουσιαστικά έπαιξε στην φάση)! Δεν το είδε ο διαιτητής, ο δεύτερος επόπτης που είχε «φάτσα» την ερυθρόλευκη περιοχή και την παράβαση του Μπάμπα Ραχμάν. Δεν το είδε το VAR και το AVAR.

Κοινή λογική έβαλε σε μια στιγμή τη συγκεκριμένη φάση πλάι σε ένα πανομοιότυπο γκολ του Ολυμπιακού λίγες μέρες πριν , στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Εκείνο του Γιουσούφ Γιαζιτσί στις καθυστερήσεις που δεν μέτρησε. Ίδια γκολ, εντελώς διαφορετικές αποφάσεις, ίδια αποτελέσματα. Ο πιο απλός τρόπος για να κατανοήσεις την αλλοίωση τη βαθμολογίας και τελικά του πρωταθλήματος.

Και όμως από τότε απόλυτη σιωπή από ΕΠΟ και ΚΕΔ! Έχουν περάσει παραπάνω από 100 ώρες αλλά… στόματα ερμητικά κλειστά. Λες και τελικά η Ομοσπονδία και η Επιτροπή Διαιτησίας είναι εκεί για να επιτρέπουν την… παραμόρφωση. «Λες και η αλλοίωση είναι η απόδειξη ότι το μόνο που έχει σημασία για την ΚΕΔ/ΕΠΟ, τον Λανουά, τον Γκαγκάτση, είναι να γίνει ζημιά στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ. Και έχει γίνει» όπως σχολιάζουν με νόημα στον Πειραιά.

Αν είναι μόνο η Τούμπα που τους οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα; Προφανώς όχι. Κάνοντας μια βόλτα στη σεζόν θα θυμηθείς διαιτητές που έπαιξαν 50-50 τον Ολυμπιακό και μπήκαν στον πάγο (έχασαν δηλαδή αμοιβές χιλιάδων ευρώ από τους αγώνες) παίρνοντας το μήνυμα από τον Λανουά. Όπως βεβαίως δεν θα έχεις ξεχάσει ότι η διακοπή της ανάλυσης αμφισβητούμενων φάσεων από την ΚΕΔ/ΕΠΟ συνέπεσε με το ξεκίνημα των πρώτων «ακατανόητων» διαιτητικών αποφάσεων σε βάρος των Ερυθρόλευκων.

Πως εξηγούνται όλα τα παραπάνω; Ίσως δεν εξηγούνται. Κάποιοι λένε ας πούμε ότι ο Πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης έχει σαν πρώτο του μέλημα την ικανοποίηση των αυριανών του ψηφοφόρων στην Θεσσαλονίκη, αφού ο σκοπός του είναι να γίνει βουλευτής και όχι να αλλάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάπως έτσι «για μια ακόμα φορά και ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΕΠΟ αλλά και η ΚΕΔ ΕΠΟ δείχνουν την εχθρότητα τους».

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν πως οι αποφάσεις των διαιτητών δεν έχουν να κάνουν με την απόδοση, καλή ή κακή της κάθε ομάδας. «Ότι υπάρχει ένα σύστημα που έχει ριζώσει από την Γ Εθνική μέχρι την Super League και λυμαίνεται το ποδόσφαιρο που δεν θα μείνει ανενόχλητο να συνεχίσει τα όσα κάνει». Στηρίζουν την άποψη τους σε διάφορα.

Στην εμφάνιση παραγόντων «όπως ο Πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας Δημητριάδης που γίνονται αυτόκλητοι υπερασπιστές του Λανουά λες και ρώτησε κανείς τη γνώμη τους» όπως εξηγούν στο μεγάλο λιμάνι. Για αυτό(ν) το συγκεκριμένο παράδειγμα μάλιστα προσθέτουν με νόημα κάτι ακόμη.

Πως «αν θέλει να μάθει πραγματικά τι γίνεται ας ρωτήσει τον Αντιπρόεδρο της ΕΠΣ Μακεδονίας κ. Διαμαντίδη, τον κουμπάρο του κυρίου Μάκη Γκαγκάτση για να τον ρωτήσει τι γίνεται σε Γ Εθνική και Super League 2 και πως γίνονται οι λίστες των διαιτητών σε αυτά τα πρωταθλήματα και ποιοι τους μιλάνε πριν τους αγώνες. Μην μπει στον κόπο να ρωτήσει τον τυπικά υπεύθυνο για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην ΚΕΔ κ. Δαμιανό Ευθυμιάδη (από την Πιερία). Διακοσμητικός είναι».

Πίσω στην πραγματικότητα; Προφανώς ούτε ο Λανουά, ούτε ο Ιταλός Βαλέρι, ούτε φυσικά ο πρόεδρος της ΕΠΟ σκοπεύουν να ανοίξουν οποιαδήποτε συζήτηση. Να πουν τι; Και κυρίως πότε; Έρχεται Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ την Κυριακή και ο σιωπηλός αλλά πάντα «επαγγελματίας» Λανουά όρισε τη φορά αυτή έναν Ισπανό ελίτ διαιτητή. Κάποιον που στο Ισπανικό ποδόσφαιρο θεωρείται «μετρ της ισοπαλίας» και κάτι σαν την χαρά των φιλοξενουμένων. Τυχαίο; Έλα ντε.

«Τέταρτος» είναι το πουλέν του Λανουά, ο Τσακαλίδης, από την Χαλκιδική! Δηλαδή για να γίνει κατανοητό; Αν τύχει και τραυματιστεί ο Ισπανός ρέφερι, θα παίξει το ματς το παιδί του… Μπίκα (όχι το κανονικό που ήταν στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, το διαιτητικό παιδί εννοούμε). Ένας διαιτητής από την Χαλκιδική!

Πως σχολιάζουν στον Πειραιά αυτό που έρχεται; Λιτά και κατανοητά. «Στα τρια παιχνίδια που απομένουν, όλοι μας θα δώσουμε τα πάντα για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος. Το σύστημα της ΕΠΟ, του Γκαγκάτση, του Λανουά και οι αντίπαλοι θα κάνουν τα πάντα να μας σταματήσουν. Τα βρώμικα παιχνίδια τους θα τα αντιμετωπίσουμε με μηνύσεις και προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι κάτι που έγινε μια φορά, αλλά επαναλαμβανόμενα και με δόλο. Μέχρι τότε, ας είναι βέβαιοι ότι εκείνοι παραμένουν ΝΑΝΟΙ μπροστά στον Ολυμπιακό. Και ότι σύντομα θα πάρουν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα».