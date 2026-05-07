«Λύγισε» στη Ρώμη, απέναντι στον Μάχατς, ο Τσιτσιπάς (vid)
Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε 6-4, 7-6(4) από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στον πρώτο γύρο του Masters της Ρώμης.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Πρόωρος αποκλεισμό γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά της κατηγορίας Masters 1000 της Ρώμης με 6-4, 7-6(4) Τσέχο Τόμας Μάχατς (Νο 41 στην παγκόσμια κατάταξη), σε αναμέτρηση για τον 1ο γύρο της διοργάνωσης.
Έτσι ο Έλληνας πρωταθλητής δεν θα βρεθεί στη φάση των «64» της διοργάνωσης όπου θα αντιμετώπιζε τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ.
Οσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα, καθοριστικό σημείο για το πρώτο σετ ήταν όταν ο Μάχατς κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του Τσιτσιπά στο τρίτο γκέιμ, ενώ αμέσως μετά κράτησε το δικό του για να προηγηθεί 3-1. Εν τέλει το πρώτο σετ σε ολοκληρώθηκε υπέρ του Τσέχου με 6-4.
Μάλιστα ο αντίπαλος του Τσιτσιπά έκανε «break» και στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ, ενώ «έσβησε» break point του Τσιτσιπά στο 8ο γκέιμ. Όμως, ο Τσιτσιπάς «έσπασε» το σερβίς του αντιπάλου του και ισοφάρισε σε 5-5, με το σετ να οδηγείται τελικά στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Μάχατς προηγήθηκε 3-1 και 5-2, φτάνοντας στην επικράτηση με 7-4 και τη νίκη, ύστερα από περίπου μια ώρα και 39 λεπτά αγώνα.
Moving on 🏃
Tomas Machac overcomes Tsitsipas 6-4 7-6 to set up a second round clash against Medvedev 🙌#IBI26 pic.twitter.com/DAUp4Iewvj
— Tennis TV (@TennisTV) May 7, 2026
Czech-mate 🇨🇿
Tomas Machac takes out 2022 finalist Tsitsipas and will face Medvedev in R3#IBI26 pic.twitter.com/WQ7lDQdK1V
— Internazionali BNL d’Italia (@InteBNLdItalia) May 7, 2026
- LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
- Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga
- Ο Αρτέτα πρέπει να «τραβήξει» πολλούς άσους απ΄ το… μανίκι
- «Λύγισε» στη Ρώμη, απέναντι στον Μάχατς, ο Τσιτσιπάς (vid)
- Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
- Σάκκαρη: Η μέρα και η ώρα του αγώνα της με τη Ριμπάκινα
- Basketball Champions League: Αυτά είναι τα χρήματα που θα πάρει ο νικητής του Final 4
- Παίζοντας με τη λογική, τους διαιτητές, το VAR και την… φωτιά των playoffs
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις