Η διορία για Αντετοκούνμπο και Μπακς: «Μέχρι τότε θα αποφασίσουμε αν θα μείνει ή όχι…»

Οι Μιλγουόκι Μπακς μετά από την καταστροφική τους φετινή σεζόν, προχώρησαν σε αλλαγές, με τον Ντοκ Ρίβερς να αποχωρεί από τον πάγκο της ομάδας και τον Τέιλορ Τζένκινς να παίρνει την θέση του. Στην παρουσίαση του Τζένκινς, το παρών έδωσαν ο GM των «ελαφιών», Τζον Χορστ και ένας εκ των ιδιοκτητών της ομάδας, ο Τζίμι Χάσλαμ. Οι ερωτήσεις όμως δεν αφορούσαν μόνο τον νέο προπονητή των Μπακς αλλά και τον αστέρα της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Χάσλαμ έκανε ξεκάθαρο τον τρόπο με τον όποιο θέλει να προχωρήσει η κατάσταση του παίκτη, δίνοντας ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με το πότε σκοπεύουν να λάβουν την τελική τους απόφαση για το αν θα παραμείνει ο παίκτης ή όχι.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιδιοκτήτη της ομάδας, στόχος του franchise είναι να έχει υπάρξει οριστική απόφαση από τις δύο πλευρές για την υπόθεση του Αντετοκούνμπο μέχρι το Draft του NBA στις 23 Ιουνίου. Οι επιλογές του παίκτη είναι δύο: Ή θα υπογράψει νέο super max συμβόλαιο αξίας 275 εκατομμυρίων δολαρίων, η θα αλλάξει περιβάλλον για πρώτη φορά στην καριέρα του, καθώς η ομάδα, όπως είχε γίνει γνωστό λίγες εβδομάδες νωρίτερα, δεν σκοπεύει να τον αφήσει να φύγει ελεύθερος το 2027.

Η απόφαση να μπει διορία για την απόφαση μέχρι το draft αφορά τον σχεδιασμό της ομάδας, καθώς αν οι Μπακς ανταλλάξουν τον Γιάννη και πάρουν picks για το προσεχές draft, που θα είναι ένα από τα καλύτερα των τελευταίων χρόνων, τότε αναμένεται να κινηθούν διαφορετικά συγκριτικά με το αν παραμείνει ο Αντετοκούνμπο.

Bucks Co-Owner Jimmy Haslam Wants Giannis Antetokounmpo’s Future Resolved Before NBA Draft https://t.co/MKcGALfg3c — RealGM (@RealGM) May 7, 2026

Αναλυτικά οι δηλώσεις του για Μπακς και Αντετοκούνμπο:

«Ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα στην άμεση επικοινωνία με τον Γιάννη, απολύτως κανένα και πάντα ξέραμε ποια ήταν η θέση του.

Και νομίζω ότι κι εκείνος πάντα ήξερε ποια ήταν η δική μας θέση. Κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις από τη στιγμή που τελείωσε η σεζόν. Οπότε, κάποια στιγμή μέσα στις επόμενες έξι ή επτά εβδομάδες, θα αποφασίσουμε αν ο Γιάννης θα υπογράψει ένα max συμβόλαιο και θα μείνει μαζί μας ή αν θα αγωνιστεί κάπου αλλού.

Και ο Τζον, ο Τέιλορ, μαζί με τον συνιδιοκτήτη Γουές Έντενς κι εμένα, θα πάρουμε αυτή την απόφαση, και καταλαβαίνουμε τη βαρύτητα αυτής της απόφασης».

Το ESPN αναφέρει πως η επιλογή του Τζένκινς για τον πάγκο της ομάδας είναι η πρώτη που έγινε χωρίς να συμμετέχει ο Αντετοκούνμπο στις συζητήσεις, συγκριτικά με τις προηγούμενες προσλήψεις προπονητών. Ο νέος τεχνικός της ομάδας ανέφερε πως η πρώτη του επαφή με τον Γιάννη έγινε αφού συμφώνησε με την ομάδα.

Το μέλλον του Έλληνα φόργουορντ είναι ακόμη άγνωστο, ωστόσο μετά τις δηλώσεις του Χάσλαμ αποκάλυψαν πως όλα θα κριθούν στις επόμενες εβδομάδες, οπότε είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις στον κόσμο του NBA.