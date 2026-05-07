ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα της ΝΔ προς την επιστημονική κοινότητα – «Don’t trust our government»

«Η κατάρρευση του προγράμματος ‘Trust Your Stars’ αποτελεί ομολογία πολιτικής και διοικητικής αποτυχίας στη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων για την έρευνα», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, με κοινή ανακοίνωση του Γιώργου Νικητιάδη υπεύθυνου ΚΤΕ Ανάπτυξης, του Στέφανου Παραστατίδη υπεύθυνου ΚΤΕ Παιδείας, του Πάνου Βάρδα γραμματέα Τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας και του Σωκράτη Κάτσικα, γραμματέα Τομέα Παιδείας του κόμματος.

Κάνοντας λόγο για «κατάρρευση και απένταξη του ερευνητικού προγράμματος ‘Trust Your Stars’ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζουν ότι «ένα πρόγραμμα που διαφημίστηκε από την κυβέρνηση ως η ‘αιχμή του δόρατος’ για τη στήριξη του νέου επιστημονικού δυναμικού, κατέληξε – μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις και πλήρη αδιαφάνεια – σε οριστικό ναυάγιο με την απένταξη του έργου».

Έτσι, εκατοντάδες ερευνητές και ερευνητικές ομάδες, όπως επισημαίνουν, «βρέθηκαν ξαφνικά στο κενό, αφού είχαν επενδύσει κόπο, χρόνο και προσδοκίες σε μια διαδικασία-φάντασμα. Η εξέλιξη αυτή αποκαλύπτει την προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει κρίσιμους τομείς δημόσιας πολιτικής, ακόμη και εκείνους που συνδέονται άμεσα με την επιστημονική παραγωγή, την καινοτομία και τη συγκράτηση του νέου επιστημονικού δυναμικού στη χώρα», τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Το ΠΑΣΟΚ είχε αναδείξει την αδιαφάνεια και την αναξιοπιστία της κυβέρνησης»

Όπως αναφέρουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, «η διαχείριση του προγράμματος, οι καταγγελίες των εμπλεκομένων και η τελική απένταξή του, απαξιώνουν την ερευνητική προσπάθεια και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των νέων ανθρώπων απέναντι στην ίδια την Πολιτεία σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό».

Και υπενθυμίζουν ότι, με ερωτήσεις τους στη Βουλή, είχαν «έγκαιρα αναδείξει την αδιαφάνεια, την αναξιοπιστία της κυβέρνησης και το αδιέξοδο στο οποίο θα κατέληγε το συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα».

«Είχαμε παράλληλα θέσει ερωτήματα, τα οποία παραμένουν αναπάντητα και στα οποία η κυβέρνηση οφείλει να δώσει έστω και τώρα ξεκάθαρες απαντήσεις», υπογραμμίζουν, ρωτώντας τα εξής:

«Γιατί προκηρύχθηκε ένα έργο με ασφυκτικά και πρακτικά ανεφάρμοστα χρονοδιαγράμματα;

»Γιατί αγνοήθηκαν επί μήνες οι προειδοποιήσεις της ερευνητικής κοινότητας;

»Γιατί δεν υπήρξε έγκαιρη πολιτική και διοικητική παρέμβαση ώστε να αποτραπεί η απένταξη;

»Γιατί σημειώθηκαν τόσο μεγάλες καθυστερήσεις στις αξιολογήσεις και στις διαδικασίες ενστάσεων;

»Ποια είναι η πλήρης εικόνα των οικονομικών δεσμεύσεων και των λογιστικών εγγραφών που συνδέθηκαν με το πρόγραμμα;».

«Οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δεν είναι απλά οφειλόμενες αλλά επιβεβλημένες μετά την παταγώδη αποτυχία και το απόλυτο φιάσκο του προγράμματος. Η κυβέρνηση δεν θα τις αποφύγει», τονίζουν καταληκτικά.