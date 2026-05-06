Σάντσεθ Μαρτίνεθ: 1) Λάθη-καρμπόν σε δυο αγώνες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, 2) Κόπηκε από το Μουντιάλ

Η διαιτησία βρίσκεται συνέχεια στο επίκεντρο, όχι μόνο για τα λάθη των ρέφερι στους αγωνιστικούς χώρους. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με το ότι όλα ξεκινούν από τους ορισμούς του Λανουά, ο οποίος πάει από το κακό στο χειρότερο.

Την προηγούμενη (3η) αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League, ο Λανουά θυμήθηκε να φέρει μετά από καιρό Ιταλούς διαιτητές, στη σκιά διαιτητικού σκανδάλου («Calciopolis 2.0») που ξέσπασε στην Ιταλία. Ο Σότσα διαιτήτευσε ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1 και άφησε με παράπονα τους «ερυθρόλευκους», μαζί με τον VAR (τον συμπατριώτη του Παϊρέτο), καθώς δεν έπρεπε να μετρήσουν γκολ Γερεμέγεφ, επειδή ο Μπάμπα ήταν οφσάιντ και «έκλεινε» το οπτικό πεδίο του Τζολάκη.

Παρόλα αυτά, ο Λανουά το βιολί του. Την Κυριακή (10/5) παίζουν Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League και όρισε έναν διαιτητή, ο οποίος έχει σφυρίξει δυο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, το ένα πρόσφατο, και άφησε με παράπονα τους Πειραιώτες. Πρόκειται για τον 42χρονο ελίτ Ισπανό Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Αποδοκιμάστηκε ο Ισπανός

Στις 8 Μαρτίου 2026, ο 42χρονος Ισπανός διαιτητής σφύριξε Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0 και οι φίλαθλοι των γηπεδούχων τον αποδοκίμασαν, ειδικά με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, για τα αρκετές αποφάσεις του.

Αναλυτικά:

3′: Καταλόγισε λάθος φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ κοντά στην περιοχή του Ολυμπιακού, σε μαρκάρισμα του Ροντινέι στον Μπιάνκο.

16′: Έπρεπε να βγάλει κίτρινη κάρτα στον Γερεμέγεφ επειδή κράτησε-παρεμπόδισε τον Τζολάκη.

22′: Ο Σάντσες μάρκαρε αντικανονικά τον Ζέλσον Μαρτίνς, όμως δεν έδωσε το φάουλ κοντά στην περιοχή του ΠΑΟΚ.

30′:Ο Ζαφείρης του ΠΑΟΚ μάρκαρε αντικανονικά τον Τσικίνιο, ένα ακόμη φάουλ που δεν δόθηκε.

34: Έπρεπε να βγάλει κίτρινη κάρτα στον Σάντσες για ριψοκίνδυνο παίξιμο στον Ζελσον.

37′: Ο Γερεμέγεφ έκανε αντικανονική χρήση του χεριού του στον Ρέτσο, όμως δεν έδωσε φάουλ και κίτρινη κάρτα. Έπρεπε και κίτρινη κάρτα στον Γερεμέγεφ.

43’: Έκανε για δεύτερη φορά σύσταση στον Σάντσες (η πρώτη ήταν στο 34′), αντί για κίτρινη κάρτα. Καθώς πήρε την μπάλα στα χέρια του και καθυστέρησε την εκτέλεση πλαγίου άουτ υπέρ του Ολυμπιακού.

73’: Κακώς ο πρώτος βοηθός Καμπανιέρο Μαρτίνεθ δεν υπέδειξε κόρνερ υπέρ του Ολυμπιακού.

83′: Κακώς δεν σφύριξε έμμεσο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού όταν ο Καμαρά σήκωσε ψηλά το πόδι με ανάποδο ψαλίδι κοντά στο κεφάλι του Ταρέμι.

Πάντως, σε σχέση με αυτό το ματς άλλαξε ο VAR. Στο παιχνίδι της Κυριακής (10/5) Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ θα είναι ο Ισπανός Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα αντί του συμπατριώτη του Βιλιανόβα, όπως AVAR θα είναι η Τζούντιτ Ρομάνο Γκαρθία αντί του Αρίας. Τόσο ο VAR όσο και η AVAR είναι διεθνείς.

Δυο σημαντικά λάθη

Το προηγούμενο, πρώτο στη… σειρά ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ που σφύριξε ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ ήταν την 1η/12/19 για την 12η αγωνιστική της Super League και έληξε ισόπαλο 1-1. Μπορεί στο 64’ να καταλόγισε σωστά το πέναλτι του Γιαννούλη στον Ποντένσε, με το οποίο σκόραρε ο Βαλμπουενά, όμως έκανε σημαντικά λάθη. Τα δυο μεγάλα έγιναν στο 42’, όταν δεν απέβαλε τον Μπίσεσβαρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα, επειδή έκανε χέρι με πρόθεση για να σταματήσει επίθεση του Ολυμπιακού και στο 49’ όταν δεν υπέδειξε το πέναλτι μαρς στο… κλάδεμα του Ελ Καντουρί στον Ποντένσε.

Τον έκοψε η FIFA

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ κόπηκε από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026. Ενώ ήταν στην προεπιλογή (αυτός και ο Μανθάνο) δεν θα πάει στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Η FIFA προτίμησε τον συμπατριώτη του Αλεχάντρο Ερντάντεθ Ερνάντεθ, ο οποίος την Πέμπτη (7/5) θα σφυρίξει τον ημιτελικό του Conference League Κρίσταλ Πάλλας-Σαχτάρ Ντόνετσκ, με τέταρτο τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ.

Τα στατιστικά του

Στη La Liga ο διαιτητής του αγώνα των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League σφύριξε 14 αγώνες (με τέσσερις αποβολές, 64 κίτρινες και 5 πέναλτι)! Στα οκτώ νίκησαν οι γηπεδούχοι, στα τρία οι φιλοξενούμενοι και στα άλλα τρία δεν βγήκε νικητής.

Τέσσερις αποβολές έκανε και στα έξι φετινά παιχνίδια του για το Champions League. Στα τρία νίκησαν οι γηπεδούχοι, στα δυο οι φιλοξενούμενοι και στο ένα δεν υπήρξε νικητής. Στο Europa League σφύριξε Λιλ-Αστον Βίλα 0-1 για τη φάση των «16» και τον προημιτελικό Αστον Βίλα-Μπολόνια 4-0, όπως έδωσε και πέναλτι.

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ ανέβηκε στη La Liga το 2015 και έγινε διεθνής το 2017. Γεννήθηκε στην πόλη Λόρκα στις 3 Οκτωβρίου 1983.