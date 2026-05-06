Οι όροι του Μουρίνιο για να επιστρέψει στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Ζοσέ Μουρίνιο πλησιάζει τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν πως οι δύο πλευρές είναι κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, για την επιστροφή του Πορτογάλου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της «βασίλισσας».

Μπορεί ο Μουρίνιο ν’ αρνήθηκε πριν λίγες μέρες οποιαδήποτε επικοινωνία με τον πρόεδρο των μερένχες, Φλορεντίνο, οι πληροφορίες όμως των ισπανικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν πως υπήρξε επικοινωνία και μάλιστα ήταν πολύωρη.

Τα ρεπορτάζ των ισπανικών ιστοσελίδων, αναφορικά με τα όσα συζητήθηκαν στην επικοινωνία των δύο ανδρών είναι αποκαλυπτικά, καθώς γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους όρους που έθεσε ο προπονητής της Μπενφίκα, προκειμένου να επιστρέψει στο Μπερναμπέου.

1.Η πρώτη απαίτηση του Ζοσέ Μουρίνιο από τον πρόεδρο της «βασίλισσας», είναι η υπογραφή συμβολαίου διετούς διάρκειας κι αυτό είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο από πλευράς του πολύπειρου προπονητή. Ο Μουρίνιο δεν δέχεται να υπογράψει συμβόλαιο για ένα χρόνο, όπως πρότεινε αρχικά η ισπανική ομάδα και όλα δείχνουν πως η «βασίλισσα» είναι έτοιμη να προσφέρει διετές συμβόλαιο συνεργασίας στον Πορτογάλο προπονητή.

2.Ο Μουρίνιο συζήτησε με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και το θέμα των συνεργατών, ξεκαθαρίζοντας στον πρόεδρο της «βασίλισσας» ότι θα έχει μαζί του εφτά συνεργάτες. Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο Πέρεθ δεν εξέφρασε αντιρρήσεις, ζήτησε όμως από τον Μουρίνιο να συμπεριλάβει στο επιτελείο του, τον νυν προπονητή της Ρεάλ, Άλβαρα Αρμπελόα.

3.Ο τρίτος όρος που έθεσε ο προπονητής της «βασίλισσας» έχει να κάνει με τον πλήρη έλεγχο της ομάδας. Ξεκαθάρισε στον Πέρεθ πως δεν πρόκειται ν’ ανεχθεί την παραμικρή παρέμβαση στην δουλειά του, ακόμα κι αυτή έχει να κάνει με το πρόγραμμα μιας προπόνησης.

4.Ο Μουρίνιο διαμήνυσε επίσης στον ισχυρό άνδρα της «βασίλισσας» ότι θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για τους παίκτες που θ’ αποκτηθούν το καλοκαίρι αλλά και για εκείνους που θ’ αποχωρήσουν από το Μπερναμπέου.

5.Τέλος, ο Πορτογάλος προπονητής θέλει να πάρει αυτός τις αποφάσεις για την καλοκαιρινή προετοιμασία της «βασίλισσας» και εμφανίζεται αντίθετος στο ενδεχόμενο τουρνέ της Ρεάλ Μαδρίτης στην Βόρεια Αμερική.

Ο Μουρίνιο συζήτησε για πολλές ώρες με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι μετά από αυτή την επικοινωνία, ο Πορτογάλος προπονητής είναι πιο κοντά από ποτέ, στην επιστροφή του στο Μπερναμπέου.

Ο Πέρεθ είναι έτοιμος ν’ αποδεχθεί τους όρους που έχει θέσει ο πολύπειρος τεχνικός ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως δεν υπάρχει διαφωνία στο οικονομικό σκέλος.