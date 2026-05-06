Σακελλαρίδης: Θεσμική εκτροπή οι χειρισμοί Τζαβέλλα στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Στα ανοιχτά ζητήματα του πολιτικού τοπίου, όπως το σκάνδαλο των υποκλοπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση για προσπάθεια συγκάλυψης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

«Έχουμε μία κατάσταση η οποία πλέον εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες συγκαλύψεις του μεγαλύτερου σκανδάλου που έχει δει η χώρα μας από τη Μεταπολίτευση και μετά» τόνισε ο κ. Σακελλαρίδης, μιλώντας στο Action 24 και συμπλήρωσε:

«Δε μιλάμε για μια απλή υπόθεση. Δε μιλάμε για ένα τυχαίο πλημμέλημα, όπως θέλει να το παρουσιάσει η κυβέρνηση και δυστυχώς, όπως την βοηθάει και η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στη συγκεκριμένη περίπτωση».

Σχετικά με τις ενέργειες του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, ο οποίος διατήρησε στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή».

«Ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται ο κ. Τζαβέλλας, χειρίστηκε μάλλον ο κ. Τζαβέλλας, την υπόθεση, που δεν την ανέσυρε από το αρχείο με βάση το πόρισμα το παλιό του κ. Ζήση, μετά την απόφαση του Πλημμελιοδικείου Αθηνών, είναι ένας τρόπος που έχει χαρακτηριστεί από το σύνολο του νομικού κόσμου ως θεσμική εκτροπή» σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά έχουν θέσει αυτά τα ζητήματα και για τον κ. Τζαβέλλα και για τον τρόπο που χειρίζεται αυτή την υπόθεση.

«Γαλάζιο σκάνδαλο» η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Παράλληλα, ο κ. Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι η υπόθεση των υποκλοπών και του Predator συνδέεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφορικά με την προσπάθεια συγκάλυψής τους από το Μαξίμου και το «όχι» της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή.

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας εκπλήσσει αυτή η άρνηση της κυβέρνησης. Αυτό όμως που μας εκπλήσσει είναι η προσπάθεια αιτιολόγησης αυτής της άρνησης. Γιατί είναι σαν να μην έχει υπάρξει στην πραγματικότητα κάποιο σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σαν να έχει έρθει από έναν άλλο πλανήτη κάποια εισαγγελέας και έχει βάλει φωτιά στην ελληνική πολιτική σκηνή με κάποιες άσχετες αναφορές οι οποίες μας ξενίζουν» σημείωσε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Δεν είναι έτσι όμως και αυτό νομίζω ότι κάπως στο βάθος το συνομολογούμε όλοι ότι έχει υπάρξει ένα σκάνδαλο διασπάθησης ευρωπαϊκών κονδυλίων» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, υπογραμμίζοντας ότι «σκάνδαλο υπάρχει και έχει συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά».

«Ήταν ένα σκάνδαλο το οποίο είχε βαθιά γαλάζια απόχρωση και είχε και την απόχρωση της προσπάθειας εξαγοράς πολιτικής επιρροής» ανέφερε ο κ. Σακελλαρίδης για τον «πολιτικό στόχο» της Νέας Δημοκρατίας μέσω των της διασπάθησης των κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.