Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer της ταινίας για τη ζωή του Άντονι Μπουρντέν
Περίπου 8 χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο διάσημος σεφ και συγγραφέας Άντονι Μπουρντέν έβαλε τέλος στη ζωή του
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ήταν αρχές καλοκαιριού του 2018, όταν ο Άντονι Μπουρντέν βρισκόταν στη βορειοανατολική Γαλλία, καθώς ετοίμαζε το νέο επεισόδιο του Parts Unknown – θα ήταν αφιερωμένο στο Στρασβούργο. Στις 8 Ιουνίου, όταν ο Ερίκ Ριπέρ (συνεργάτης και φίλος του) μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, καθώς ανησύχησε που δεν απαντούσε στις κλήσεις του, βρήκε το άψυχο σώμα του. Ο διάσημος σεφ, συγγραφέας και είδωλο της γαστρονομίας είχε βάλει τέλος στη ζωή του στα 61 του χρόνια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, όχι μόνο στους κύκλους της μαγειρικής, αλλά σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, ο Άντονι Μπουρντέν δεν ήταν απλά ένα αστέρι της μικρής οθόνης – στα μάτια πολλών ήταν «ένας από εμάς». Ένας άνθρωπος με αδυναμίες, κολλήματα, τρέλα, αυθορμιτισμό: πράγματα για τα οποία μιλούσε ανοιχτά.
Από τότε έχουν περάσει περίπου 8 χρόνια και πλέον είναι όλα έτοιμα ώστε να κυκλοφορήσει η βιογραφική του ταινία – ένα φιλμ που θα επικεντρώνεται στο ξεκίνημα της πορείας του. Το Tony θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες τον Αύγουστο, ωστόσο εδώ και λίγες ώρες πήρα μια γεύση από την κυκλοφορία του trailer.
Ο Ντόμινικ Σέσα, η αποκάλυψη της ταινίας The Holdovers, υποδύεται τον 19χρονο Μπουρντέν, την εποχή που πιάνει την πρώτη του δουλειά σε μια κουζίνα στο Κέιπ Κοντ, στα μέσα της δεκαετίας του ’70.
«Στη πραγματικότητα δεν είμαι μάγειρας. Συγγραφέας είμαι. Αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», ακούγεται να λέει στο τρέιλερ, πασχίζοντας να βρει τη θέση του μέσα στο κόσμο της γαστρονομίας.
Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Αντόνιο Μπαντέρας, Εμίλια Τζόουνς, Νταγκμάρα Ντομίντσικ, Μόνικα Ρέϊμουντ, Λίο Γούντολ και Σταύρος Χαλκιάς.
‘Tony’ Trailer: Anthony Bourdain Biopic From A24 Stars Dominic Sessa as the Iconic Chef in His Younger Years https://t.co/6fIBDKIWKe
— Variety (@Variety) May 5, 2026
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Τζόνσον, σε σενάριο των Τοντ Μπάρτελς και Λου Χάου. Ο Καναδός δημιουργός που κέρδισε τις εντυπώσεις με το «BlackBerry» επέλεξε τον Σέσα λόγω των κοινών τους σημείων με τον Μπουρντέν.
«Είναι από το Τζέρσεϊ και οι δύο φοίτησαν σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς να προσαρμοστούν ποτέ, δύο πνεύματα ανήσυχα και σε διαρκή αναζήτηση» είπε στο Entertainment Weekly.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μπουρντέν στήριξαν την ταινία, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μια τυπική βιογραφία που προσπαθεί να συνοψίσει μια ολόκληρη ζωή.
«Η ταινία εστιάζει σε ένα μεταμορφωτικό καλοκαίρι του 1975 στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική προσέγγιση σε μια περίοδο της ζωής του που παραμένει σε κάποιο βαθμό άγνωστη. Ελπίζουμε να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι κάθε ταξίδι έχει μια αφετηρία και να αναδείξει τον άνθρωπο που μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι εξερευνητές στα δικά μας μονοπάτια», συμπλήρωσαν.
- Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
- Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
- Σάντσεθ Μαρτίνεθ: 1) Λάθη-καρμπόν σε δυο αγώνες Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, 2) Κόπηκε από το Μουντιάλ
- Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
- Επιστροφή στο Λονδίνο των 90s – Το κλάμπινγκ, ο απόηχος του AIDS, η άρνηση της ιεραρχίας
- Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
- Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
- Ενική Γυναικών πόλο: Αποκλείστηκε από τα τελικά του World Cup
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις