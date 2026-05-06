Ήταν αρχές καλοκαιριού του 2018, όταν ο Άντονι Μπουρντέν βρισκόταν στη βορειοανατολική Γαλλία, καθώς ετοίμαζε το νέο επεισόδιο του Parts Unknown – θα ήταν αφιερωμένο στο Στρασβούργο. Στις 8 Ιουνίου, όταν ο Ερίκ Ριπέρ (συνεργάτης και φίλος του) μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, καθώς ανησύχησε που δεν απαντούσε στις κλήσεις του, βρήκε το άψυχο σώμα του. Ο διάσημος σεφ, συγγραφέας και είδωλο της γαστρονομίας είχε βάλει τέλος στη ζωή του στα 61 του χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη, όχι μόνο στους κύκλους της μαγειρικής, αλλά σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, ο Άντονι Μπουρντέν δεν ήταν απλά ένα αστέρι της μικρής οθόνης – στα μάτια πολλών ήταν «ένας από εμάς». Ένας άνθρωπος με αδυναμίες, κολλήματα, τρέλα, αυθορμιτισμό: πράγματα για τα οποία μιλούσε ανοιχτά.

Από τότε έχουν περάσει περίπου 8 χρόνια και πλέον είναι όλα έτοιμα ώστε να κυκλοφορήσει η βιογραφική του ταινία – ένα φιλμ που θα επικεντρώνεται στο ξεκίνημα της πορείας του. Το Tony θα βγει στις σκοτεινές αίθουσες τον Αύγουστο, ωστόσο εδώ και λίγες ώρες πήρα μια γεύση από την κυκλοφορία του trailer.

Ο Ντόμινικ Σέσα, η αποκάλυψη της ταινίας The Holdovers, υποδύεται τον 19χρονο Μπουρντέν, την εποχή που πιάνει την πρώτη του δουλειά σε μια κουζίνα στο Κέιπ Κοντ, στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

«Στη πραγματικότητα δεν είμαι μάγειρας. Συγγραφέας είμαι. Αλλά είπα ότι ξέρω να μαγειρεύω», ακούγεται να λέει στο τρέιλερ, πασχίζοντας να βρει τη θέση του μέσα στο κόσμο της γαστρονομίας.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Αντόνιο Μπαντέρας, Εμίλια Τζόουνς, Νταγκμάρα Ντομίντσικ, Μόνικα Ρέϊμουντ, Λίο Γούντολ και Σταύρος Χαλκιάς.

‘Tony’ Trailer: Anthony Bourdain Biopic From A24 Stars Dominic Sessa as the Iconic Chef in His Younger Years https://t.co/6fIBDKIWKe — Variety (@Variety) May 5, 2026

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ματ Τζόνσον, σε σενάριο των Τοντ Μπάρτελς και Λου Χάου. Ο Καναδός δημιουργός που κέρδισε τις εντυπώσεις με το «BlackBerry» επέλεξε τον Σέσα λόγω των κοινών τους σημείων με τον Μπουρντέν.

«Είναι από το Τζέρσεϊ και οι δύο φοίτησαν σε ιδιωτικά σχολεία χωρίς να προσαρμοστούν ποτέ, δύο πνεύματα ανήσυχα και σε διαρκή αναζήτηση» είπε στο Entertainment Weekly.

Οι διαχειριστές της κληρονομιάς του Μπουρντέν στήριξαν την ταινία, επισημαίνοντας πως δεν πρόκειται για μια τυπική βιογραφία που προσπαθεί να συνοψίσει μια ολόκληρη ζωή.

«Η ταινία εστιάζει σε ένα μεταμορφωτικό καλοκαίρι του 1975 στο Πρόβινσταουν της Μασαχουσέτης. Πρόκειται για μια καλλιτεχνική προσέγγιση σε μια περίοδο της ζωής του που παραμένει σε κάποιο βαθμό άγνωστη. Ελπίζουμε να λειτουργήσει ως υπενθύμιση ότι κάθε ταξίδι έχει μια αφετηρία και να αναδείξει τον άνθρωπο που μας έμαθε να γινόμαστε καλύτεροι εξερευνητές στα δικά μας μονοπάτια», συμπλήρωσαν.