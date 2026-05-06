Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Τα SOS για την ένταξη οφειλετών
Το κριτήριο που αλλάζει και θα μπορέσουν να ενταχθούν έως και 1 εκατομμύριο περισσότεροι οφειλέτες στον εξωδικαστικό μηχανισμό
- Έρχεται νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Ποια θα είναι η πιο δύσκολη μέρα - Χάρτης με τις περιοχές που θα επηρεαστούν
- Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
- Γιατί είναι ασύμφορη η συνταξιοδότηση μετά τα 40 έτη ασφάλισης
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Διεύρυνση των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δίνοντας έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών και στην επανένταξη πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα.
Μεταξύ των αλλαγών που έρχονται είναι και η μείωση του ορίου ένταξης από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ, που, σύμφωνα με το υπουργείο, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέχρι και 1 εκατομμύριο οφειλέτες.
Οι 4 βασικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό
Ειδικότερα, οι βασικοί πυλώνες των νέων μέτρων συνοψίζονται ως εξής:
1. Νέα δυνατότητα διαχωρισμού πρώτης κατοικίας στον εξωδικαστικό μηχανισμό: για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους. Επιλέγοντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ύψος του «κουρέματος» και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, και όχι βάσει του συνόλου της περιουσίας του, οδηγώντας σε σημαντικά βελτιωμένους όρους ρύθμισης. Η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αποτελεί μια ουσιαστική «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες.
2. Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού: το όριο ένταξης μειώνεται από τα 10.000€ στα 5.000€, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών, που δυνητικά μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο.
3. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού: αποκαθιστώντας την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό.
4. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων: αφορά παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και απευθύνεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων αποσκοπεί σε μια κοινωνικά στοχευμένη και οικονομικά βιώσιμη προστασία, για όσους έχουν πραγματική ανάγκη και επιδιώκουν τη ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να δημιουργούνται αδικίες σε βάρος των συνεπών πολιτών.
Ακόμη 2.172 ρυθμίσεις εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό τον Απρίλιο
Στο μεταξύ, με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, τον Απρίλιο επετεύχθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατ. ευρώ.
Συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό Απρίλιο σημειώθηκε αύξηση στις ρυθμίσεις κατά 51%.
Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον θεσμό.
Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς
Με θετική δυναμική συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant).
Τον μήνα Μάρτιο 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 290 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 3.252 οφειλέτες.
Πηγή: ot.gr
- Χρ. Σπίρτζης: Στον Άρειο Πάγο για Predator και κατασκοπεία – Ζητά εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
- Πτώμα βρέθηκε μέσα σε φρεάτιο πάρκινγκ στη Θεσσαλονίκη
- Σάκκαρη – Τάγκερ 2-1: Το γύρισε… τούμπα και σφράγισε το ραντεβού με την Ριμπάκινα (vids)
- Η εκθαμβωτική Ciara με δημιουργία Celia Kritharioti στο Met Gala
- Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα για τη δολοφονία 20χρονου στην Κρήτη: Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν αναπόφευκτη
- Η AVAR του Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ: Γιατρός, μαύρη ζώνη καράτε και νικήτρια της ζωής καθώς ξεπέρασε τον καρκίνο
- Ουγγαρία: Επέστρεψε στην Ουκρανία τα κατασχεθέντα εκατομμύρια και τον χρυσό της Oschadbank
- Επίθεση Τραμπ στο CNN με αφορμή τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις