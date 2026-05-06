Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό μηχανισμό – Τα SOS για την ένταξη οφειλετών

Διεύρυνση των οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, δίνοντας έμφαση στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στη βιώσιμη ρύθμιση οφειλών και στην επανένταξη πολιτών και επιχειρήσεων στην οικονομική δραστηριότητα.

Μεταξύ των αλλαγών που έρχονται είναι και η μείωση του ορίου ένταξης από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ, που, σύμφωνα με το υπουργείο, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό μέχρι και 1 εκατομμύριο οφειλέτες.

Οι 4 βασικές αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Ειδικότερα, οι βασικοί πυλώνες των νέων μέτρων συνοψίζονται ως εξής:

1. Νέα δυνατότητα διαχωρισμού πρώτης κατοικίας στον εξωδικαστικό μηχανισμό: για πρώτη φορά, οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση ρύθμισης στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού θα μπορούν να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους. Επιλέγοντας την προστασία της πρώτης κατοικίας, το ύψος του «κουρέματος» και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά βάσει της αξίας της κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη, και όχι βάσει του συνόλου της περιουσίας του, οδηγώντας σε σημαντικά βελτιωμένους όρους ρύθμισης. Η επιλογή διατήρησης της κύριας κατοικίας με ταυτόχρονη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων για την αποπληρωμή των χρεών μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, αποτελεί μια ουσιαστική «δεύτερη ευκαιρία» για τους οφειλέτες.

2. Διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού: το όριο ένταξης μειώνεται από τα 10.000€ στα 5.000€, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό οφειλετών, που δυνητικά μπορεί να φτάσει και το 1 εκατομμύριο.

3. Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού: αποκαθιστώντας την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, παρέχεται η δυνατότητα αποδέσμευσης λογαριασμού εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει το υπόλοιπο ποσό.

4. Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων: αφορά παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023 και απευθύνεται σε πάνω από 1,5 εκατομμύριο φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Το σύνολο αυτών των παρεμβάσεων αποσκοπεί σε μια κοινωνικά στοχευμένη και οικονομικά βιώσιμη προστασία, για όσους έχουν πραγματική ανάγκη και επιδιώκουν τη ρύθμιση των οφειλών τους, χωρίς να δημιουργούνται αδικίες σε βάρος των συνεπών πολιτών.

Ακόμη 2.172 ρυθμίσεις εντάχθηκαν στον εξωδικαστικό τον Απρίλιο

Στο μεταξύ, με βάση τα τελευταία επίσημα στοιχεία, τον Απρίλιο επετεύχθησαν 2.172 νέες ρυθμίσεις, ύψους αρχικών οφειλών 588 εκατ. ευρώ.

Συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό Απρίλιο σημειώθηκε αύξηση στις ρυθμίσεις κατά 51%.

Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία 60.388 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά τη διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον θεσμό.

Διμερείς ρυθμίσεις με χρηματοδοτικούς φορείς

Με θετική δυναμική συνεχίζονται και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant).

Τον μήνα Μάρτιο 2026 καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 290 εκατ. ευρώ, οι οποίες αναλογούν σε 3.252 οφειλέτες.

Πηγή: ot.gr