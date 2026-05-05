Θύμα deepfake η Τζόρτζια Μελόνι – Καταγγέλλει ημίγυμνη φωτογραφία της στο Χ, κατασκευασμένη με ΑΙ

Για ζήτημα «που ξεπερνά κάθε όριο» έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μετά την κυκλοφορία deepfake φωτογραφίας της στο Χ. Πρόκειται για ημίγυμνη φωτογραφία με αλλοιωμένο περιεχόμενο, η οποία έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Σε ανάρτησή της στην ίδια πλατφόρμα, η Τζόρτζια Μελόνι κάνει έκκληση για προσοχή και διασταύρωση πληροφοριών.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore. Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026



«Το θέμα, ωστόσο, ξεπερνά τα όρια μου», σημειώνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός στην ανάρτησή της. Διευκρινίζει ότι οι εικόνες αυτές «δεν είναι πραγματικές, αλλά προϊόντα deepfake που διακινούνται με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού».

Η ίδια υπογράμμισε ότι τα deepfakes αποτελούν «ένα επικίνδυνο εργαλείο, καθώς μπορούν να εξαπατήσουν, να χειραγωγήσουν και να πλήξουν οποιονδήποτε».

Η Τζόρτζια Μελόνι προειδοποίησε επισης ότι τέτοια περιστατικά μπορεί να συμβούν στον καθένα. Ανάλογα περιστατικά, να σημειωθεί, δεν έχουν πλήξει μόνο δημόσια πρόσωπα, αλλά και «κοινές θνητές» σε πολλές χώρες του κόσμου. Η ΕΕ, η Βρετανία και η Γαλλία έχουν κινηθεί εναντίον του Χ του Έλον Μασκ, διότι μέσω της τεχνητής νοημοσύνης Grok έχουν διακινηθεί πάρα πολλές deepfake φωτογραφίες γυναικών, αλλά και ανήλικων κοριτσιών, χωρίς οι ίδιες να το γνωρίζουν.

Για τους παραπάνω λόγους, η Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, τονίζοντας τη σημασία της «επαλήθευσης πριν από την αναπαραγωγή ή την πίστη σε περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο».