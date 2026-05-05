Συνάντηση Κικίλια με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Bαρθολομαίο – «Μήνυμα ενότητας σε περίοδο διεθνών προκλήσεων»
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία
Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο συναντήθηκε σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, στο γραφείο του εκπροσώπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία, καθώς και τη σταθερή του στάση υπέρ των αξιών της πίστης, της παράδοσης και της ενότητας.
Όπως επισήμανε ο κ. Κικίλιας, οι παρεμβάσεις και ο λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανέδειξε παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως θεματοφύλακα ιστορικών και πνευματικών αξιών, σημειώνοντας ότι η χώρα υπερασπίζεται διαχρονικά τις αρχές που συγκροτούν την εθνική μας ταυτότητα.
Η ανάρτηση του Βασίλη Κικίλια:
