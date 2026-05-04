Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Είναι μόλις 19 ετών (για την ακρίβεια θα γίνει 20 τον Αύγουστο) αλλά ο πλανήτης συζητά εδώ και μήνες το όνομα του, καθώς όλοι πλέον αναρωτιούνται τι γίνεται στις πίστες της Formula 1 με τον νεαρό Ιταλό. Μα ποιος είναι τελικά ο Κίμι Αντονέλι που οδηγεί Mercedes και κάνει πάταγο στην πρώτη του κιόλας χρονιά;

Είχαμε αναφερθεί πριν λίγο καιρό στο ταλέντο του νεαρού Ιταλού και τις προοπτικές που υπάρχουν για μια μεγάλη καριέρα και ο Αντονέλι φροντίζει να δικαιώσει όλους εκείνους που εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία του στην Formula 2.

Είχε φανεί από τότε, πως ο νεαρός Ιταλός προορίζεται για μεγάλη καριέρα και οι τρεις νίκες που έχει πετύχει στο φετινό πρωτάθλημα, αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Έκανε πάρτι στην Σαγκάη, κυριάρχησε στην Σουτζούκα και τώρα θριάμβευσε στο Μαϊάμι, υπό το βλέμμα του Λιονέλ Μέσι.

receiving congratulations from messi after your win must be so cool!! the way kimi said “sorry, im sweaty” before hugging them😭 pic.twitter.com/2QI2dNW735 — ¹² (@kimiforwdc) May 3, 2026

Το γκραν πρι στην… πόλη του Αργεντίνου σούπερ σταρ ήταν μια επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του Ιταλού πιλότου και αναμφίβολα ο Κίμι δείχνει πανέτοιμος για να κάνει ένα μεγάλο «μπαμ», καθώς πολλοί πλέον εκφράζουν την άποψη, ότι ο Ιταλός μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, την κατάκτηση δηλαδή του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 στην πρώτη του κιόλας σεζόν.

Η συνάντηση με τον Μέσι

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το τέλος του γκραν πρι και την απονομή, ο Λιονέλ Μέσι επισκέφτηκε τον νεαρό Ιταλό πιλότο για να τον συγχαρεί για τη νίκη του. Ήταν μια μοναδική στιγμή για τον Κίμι Αντονέλι, καθώς ο νεαρός Ιταλός πιλότος συνάντησε έναν μύθο του ποδοσφαίρου και μάλιστα είχαν την ευκαιρία να τα πουν για λίγα λεπτά.

Ο Ιταλός οδηγός ακούγεται μάλιστα κάποια στιγμή να λέει στον Μέσι «. Ευχαριστώ πολύ, είμαι τόσο ευτυχισμένος που σας συναντών. Σας αγκαλιάζω και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί είμαι ιδρωμένος».

Ο Αργεντίνος μέσος παρακολούθησε το γκραν πρι μαζί με την σύζυγό του, Αντονέλα και τα παιδιά τους και η παρουσία του στον αγώνα, έδωσε ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στο γκραν πριν του Μαϊάμι.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειώσουμε πως όταν ο Μέσι έκανε την εμφάνισή του έγινε το… έλα να δεις από πολλούς πιλότους, οι οποίοι έσπευσαν να φωτογραφηθούν με τον θρυλικό άσο της Ίντερ Μαϊάμι και οι κάμερες των φωτογράφων πήραν… φωτιά.

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ έδειξε ν’ απολαμβάνει τις στιγμές αλλά σίγουρα πιο πολύ απόλαυσαν την επίσκεψή του, οι οδηγοί της Formula 1.