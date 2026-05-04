Μπαρτζώκας: «Να μην επαναπαυτούμε – Αξίζουμε να πάμε στο Final Four, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού υπογράμμισε ότι ο στόχος των Ερυθρόλευκων είναι να τελειώσουν τη σειρά με τη Μονακό, ακόμη και στο αυριανό παιχνίδι (5/5, 20:45) ώστε να στρέψουν την προσοχή τους στο Final Four.

Ο τεχνικός των Πειραιωτών αναφέρθηκε και στα προβλήματα τραυματισμών των Μονεγάσκων, τονίζοντας πως αυτό είναι κάτι που δεν θα πρέπει να αποσυντονίσει τους Ερυθρόλευκους, καθώς η ομάδα του θα πρέπει να αποδείξει στο παρκέ ότι αξίζει για να πάρει την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Το διακύβευμα είναι μεγάλο να πάμε στο Φάιναλ Φορ. Έχουμε συγκεντρωθεί για να δούμε τι θα αποφύγουμε και να μην αποποπροσανατολιστούμε από τις απουσίες. Είναι πάντα δύσκολο να παίζεις εκεί. Πρέπει να είμαστε σοβαροί να τελειώσουμε τη δουλειά αν είναι δυνατόν αύριο.

Όταν μπήκαμε στα πλέι οφ ήμασταν αποφασισμένοι να παίξουμε το καλύτερό μας παιχνίδι. Θέλουμε να πάμε σε ακόμα ένα φάιναλ φορ, το αξίζουμε, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας στο παρκέ.

Το γήπεδο της Μονακό είναι χαμηλοτάβανο, δεν συνηθίζεται να παίζουν ομάδες Ευρωλίγκα. Έχει επιθετικό ταλέντο και οι γκαρντ της είναι καλοί εκτελεστικά. Η απουσία του Ντιαλό αφαιρεί σκληράδα, όπως και αυτή του Τάις. Δεν πρέπει να επαναπαυτούμε καθόλου».