Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Η Ίντερ είναι πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της! Οι «νερατζούρι» νίκησαν με 2-0 την Πάρμα στο Μιλάνο και αποκτώντας διαφορά 12 ολόκληρων βαθμών από τη δεύτερη Νάπολι, κλείδωσαν και μαθηματικά τον τίτλο καθώς στις τρεις αγωνιστικές που απομένουν για το τέλος της Serie A δεν μπορούν να το χάσουν.

Αυτό είναι το τρίτο πρωτάθλημα που κατακτούν οι «νερατζούρι» στην τρέχουσα δεκαετία που διανύουμε ( 2020–21, 2023–24) και το πρώτο για τον προπονητή της Κρίστιαν Κίβου. Πολλά τα εύσημα που αξίζει ο 45χρονος Ρουμάνος, καθώς αφού φόρεσε τη φανέλα της Ίντερ για επτά χρόνια (2007-14, τα τελευταία της ποδοσφαιρικής του καριέρας) από το 2018 ανέλαβε τις ακαδημίες της ομάδας. Κατόπιν, τον Φεβρουάριο του 2025 αποχώρησε για λίγους μήνες για… χάρη της Πάρμα που έδινε μάχη για τη σωτηρία της και επέστρεψε τον Ιούνιο επέστρεψε στην ομάδα που προφανώς έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του. Πλέον την οδήγησε στο πρωτάθλημα και αυτό λέει πολλά.

Ίντερ: Ζόμερ, Μπαστόνι (67’ Κάρλος Αουγούστο), Ακάντζι, Ντιμάρκο, Μπίσεκ, Ντάμφρις, Ζιελίνσκι (67’ Μχιταριάν), Μπαρέλα (89′ Φρατέζι), Σούτσιτς, Τουράμ (67’ Λαουτάρο Μαρτίνες), Εσπόζιτο (46’ Μπονί)

Πάρμα: Σουζούκι, Τρόιλο, Εντιαγέ, Βαλέρι (85’ Καρμπόνι), Τσιρκάτι, Ντελπράτο, Μπερναμπέ (75’ Σόρενσεν), Νικολούσι Καβίλια, Κεϊτά (67’ Ορντόνιεθ), Στρεφέτσα (75’ Άλμκβιστ), Πελεγκρίνο (67’ Ελφέζ).

WE WON. BUT NOT TODAY 🏆🇮🇹 🖤💙 pic.twitter.com/XpoxFBfE2C — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 3, 2026

Τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής της Serie A

Παρασκευή (1/5)

Πίζα-Λέτσε 1-2

(56′ Λέρις – 52′ Μπάντα, 65′ Τσεντίρα)

Σάββατο (2/5)

Oυντινέζε-Τορίνο 2-0

(45’+1′ Εχιζίμπουε, 51′ Κρίστενσεν)

Κόμο-Νάπολι 0-0

Aταλάντα-Τζένοα 0-0

Κυριακή (3/5)

Mπολόνια-Κάλιαρι 0-0

Σασουόλο-Μίλαν 2-0

(5′ Μπεράρντι, 47′ Λοριέντε)

Γιουβέβτους-Βερόνα 1-1

(62′ Βλάχοβιτς – 34′ Μπόουι)

Ίντερ-Πάρμα 2-0

(45’+1′ Τουράμ, 80′ Μκιταριάν)

Δευτέρα (4/5)

Κρεμονέζε-Λάτσιο (19:30)

Ρόμα-Φιορεντίνα (21:45)

Η βαθμολογία της Serie A

Η επόμενη (36η) αγωνιστική

Παρασκευή 8/5

Tορίνο-Σασουόλο (21:45)

Σάββατο 9/5

Κάλιαρι-Ουντινέζε (16:00)

Λάτσιο-Ίντερ (19:00)

Λέτσε-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (10/5)

Kόμο-Βερόνα (13:30)

Φιορεντίνα-Τζένοα (16:00)

Πάρμα-Ρόμα (19:00)

Μίλαν-Αταλάντα (21:45)

Δευτέρα (11/5)

Nάπολι-Μπολόνια (21:45)