ΣΥΡΙΖΑ: Άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης το «όχι» στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Την άρνηση της κυβέρνησης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, όπως ζητούν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ από κοινού με την Νέα Αριστερά, όσο και το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζει η Κουμουνδούρου, τονίζοντας ότι πρόκειται για «επιχείρηση συγκάλυψης».

«Το ‘όχι’ της κυβέρνησης στην Προανακριτική για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστά άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «αρνούνται ακόμη και τη διερεύνηση, παρά τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που καταγράφει ενδείξεις για αδικήματα και σαφή πολιτική ευθύνη για παρεμβάσεις, αλλοιώσεις και ευνοϊκή μεταχείριση, που είχε αποτέλεσμα τη ζημία σε ευρωπαϊκούς πόρους».

Παράλληλα, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «βγάζουν μόνοι τους ‘πόρισμα’ εκ των προτέρων και επιχειρούν να κλείσουν μια βαριά υπόθεση πριν καν ελεγχθεί».

ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν;

«Την ίδια ώρα που ψήφισαν άρση ασυλίας βουλευτών, επικαλούμενοι τη διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη, αρνούνται για τους υπουργούς το αυτονόητο: την Προανακριτική», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και διερωτάται: «Γιατί; Τι φοβούνται και τι θέλουν να κρύψουν;».

Επιπλέον, σημειώνει ότι «δεν πρόκειται για ‘διαχρονικές παθογένειες’, αλλά για συγκεκριμένες πρακτικές με πολιτικό πρόσημο και ευθύνες της σημερινής διακυβέρνησης», ενώ διαμηνύει πως «ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα επιτρέψει το κουκούλωμα. Η αλήθεια θα βγει στο φως».

Σημειώνεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά πρότειναν τη σύσταση Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατά του τέως υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού (από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022) και κατά της τέως υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινής Αραμπατζή (από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Αύγουστο του 2021).