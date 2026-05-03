newspaper
Κυριακή 03 Μαϊου 2026
weather-icon 14o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 17:05
Σέρρες: Δύο νεκροί κρατούμενοι μετά από συμπλοκή στις Φυλακές Νιγρίτας
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κοινωνικός τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων – Πώς θα κάνετε αίτηση
Οικονομικές Ειδήσεις 03 Μαΐου 2026, 17:05

Κοινωνικός τουρισμός: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των αιτήσεων – Πώς θα κάνετε αίτηση

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα αφορά 300.000 vouchers, με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Spotlight

Τελευταία ημέρα σήμερα, Κυριακή, για τους δικαιούχους -εργαζομένους και ανέργους- του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μετά την παράταση που δόθηκε. Από Δευτέρα, θα έχουν την ευκαιρία να αιτηθούν οι δικαιούχοι συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα αφορά 300.000 επιταγές (vouchers), με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Με την επιταγή, που αποτελεί μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «μητρώο παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για τα άτομα με αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας.

Προϋπόθεση είναι εισόδημα έως:

– 16.000 ευρώ για άγαμους,

– 24.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο,

– 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, μετά το πρώτο.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, μέσω gov.gr, στην σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση. Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Συνταξιούχοι πρώην ΟΑΕΕ

Τη Δευτέρα, 4 Μαΐου 2026, στις 08:00, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2026, στις 23:59. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης την 01.06.2026.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην των Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027).

Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα της Β. Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ, για τα Άτομα με Αναπηρία, τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά, εφέτος, οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 04.05.2026 έως τις 20.05.2026, μέσω gov.gr, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Στο «Μητρώο Παρόχων» εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos-ghia-sintaksioukhoys-e-efka-prwin-oaee.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

Ενέργεια: Ο κίνδυνος ενός σοκ πλανάται πάνω από την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Η πιο σημαντική αλλαγή για την καρδιά σας δεν είναι αυτή που νομίζετε

Κόσμος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

Φρουροί της Επανάστασης: Θα μετατρέψουμε τα Στενά του Ορμούζ σε νεκροταφείο των Αμερικανών πειρατών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
Glamoratti 03.05.26

Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;

H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Δημογραφικό: Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις – Γιατί ο κόσμος «μικραίνει» πιο γρήγορα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Οταν οι θάνατοι ξεπερνούν τις γεννήσεις - Τα στοιχεία που ανησυχούν τους ειδικούς

Από την Ιαπωνία έως τη Βρετανία και τη Νότια Ευρώπη, οι θάνατοι ξεπερνούν πλέον τις γεννήσεις, αποτυπώνοντας μια βαθιά δημογραφική μεταβολή που επηρεάζει οικονομία, εργασία και κοινωνικές δομές. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ζητούμενο δεν είναι η ανατροπή της τάσης, αλλά η προσαρμογή των κοινωνιών σε έναν κόσμο που γερνά.

Γεωργία Κανδρή
Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Γεωργία Κανδρή
Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας - Η αναφορά στην Ελλάδα

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Σύνταξη
Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
Οικονομία 03.05.26

Σήμερα η πρώτη απόφαση του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγή πετρελαίου μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ

Συνολικά, η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Καζακστάν, η Αλγερία και το Ομάν αναμένεται να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους «κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα», εξηγεί ο Αρν Λόμαν Ράσμουσεν αναλυτής στην Global Risk Management.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις
Οδηγός 03.05.26

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά από μισθούς, συντάξεις και ενισχύσεις

Στη δήλωση για τα αναδρομικά, τα ποσά προσυμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό

Σύνταξη
Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί
Αντίστροφη μέτρηση 03.05.26

Ενεργειακά αποθέματα: Πλησιάζουμε στο χείλος του γκρεμού, προειδοποιούν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί

Μόλις τέσσερις εβδομάδες καιρό μας δίνουν οι πετρελαϊκές εταιρείες και οι traders, πριν τα ενεργειακά αποθέματα στερέψουν, αν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα
Διεθνής Οικονομία 03.05.26

Τιμωρώντας τη μητρότητα: Γιατί η απόκτηση παιδιών συνεχίζει να διευρύνει το μισθολογικό χάσμα

Σύμφωνα με διεθνείς εκθέσεις οι θεσμικοί κανόνες που σχετίζονται με τη μητρότητα και τη φροντίδα συνεχίζουν να περιορίζουν τις επαγγελματικές επιλογές των γυναικών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!
Το 40% δουλεύει! 03.05.26

«Καλό Σαββατοκύριακο»… χαχαχαχα!

Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στην εργασία του Σαββατοκύριακου στην Ευρώπη - Σχεδόν 4 στους 10 εργαζόμενους δουλεύουν "Σ/Κ" – Τα στοιχεία της Eurostat αναδεικνύουν τις αδυναμίες της αγοράς εργασίας

Γεώργιος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πνεύμα και σάρκα – Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί
Ζογκλέρ των λέξεων 03.05.26

Πνεύμα και σάρκα - Δεν υπάρχει τίποτα πιο σέξι από ένα ζευγάρι που γράφει μαζί

Το νέο αυτοβιογραφικό έργο της Σίρι Χάστβεντ για τη ζωή της με τον Πολ Όστερ αποδεικνύει ότι οι ταλαντούχοι συγγραφείς μπορούν να ζουν και να εργάζονται μαζί σε γόνιμη αρμονία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά
Ελλάδα 03.05.26

«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά

Συμφωνα με πληροφορίες, όλοι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, με τον έναν εξ αυτών να έχει συλληφθεί 15 φορές. 

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον
Ποδόσφαιρο 03.05.26

Στο νοσοκομείο ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον

Ο εμβληματικός πρώην τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αισθάνθηκε αδιαθεσία μια ώρα πριν από την έναρξη του ντέρμπι Γιουνάιτεντ - Λίβερπουλ και διακομίστηκε σε νοσοομείο

Σύνταξη
Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις
Επικαιρότητα 03.05.26

Δουδωνής: Η κυβέρνηση επέλεξε τον Τζαβέλλα, ακριβώς επειδή ήταν εμπλεκόμενος για να της καθαρίσει τις υποθέσεις

Λαβρος κατά του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων.Τζαβέλλα ο Παν.Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ μετά και την αποκάλυψη του in. «Θα έπρεπε να έχει αυτοεξαιρεθεί» είπε, τονίζοντας ότι η επιλογή του από την κυβέρνηση εξυπηρετεί τη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος

LIVE: Λεβαδειακός – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Βόλος για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 03.05.26

LIVE: ΟΦΗ – Άρης

LIVE: ΟΦΗ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Άρης για την 3η αγωνιστική των playoffs στις θέσεις 5-8 της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ «λατρεύει τον κομψό» Στάνλεϊ Τούτσι
Υπάρχει σύνδεση; 03.05.26

Η Μέριλ Στριπ επαινεί τον Στάνλεϊ Τούτσι για την «κομψότητα που διακρίνει την ετεροφυλοφιλία του»

«Ο Στάνλεϊ Τούτσι διαθέτει μια κομψότητα στην ετεροφυλοφιλία του, η οποία είναι εντυπωσιακή», υποστήριξε η Μέριλ Στριπ, ωστόσο, δεν καταλάβαμε ακριβώς τι εννοεί (ήταν θετικό όπως και να έχει).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες
ΗΠΑ 03.05.26

Το τέλος της Spirit είναι μόνο η αρχή των δεινών για τις αεροπορικές εταιρείες

Η Spirit Airlines δεν είχε τα χρήματα που χρειαζόταν για να ξεφύγει από την πτώχευση και κατέβασε ρολά μετά την κατάρρευση των προσπαθειών της να λάβει ανακούφιση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Νέα Μάκρη: Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα 36χρονο – Συνελήφθησαν η εν διαστάσει σύζυγός του και άλλα δύο άτομα
Ελλάδα 03.05.26

Δολοφονία στη Νέα Μάκρη: Πώς στήθηκε η ενέδρα στον 36χρονο – Συνελήφθη η εν διαστάσει σύζυγός του

Εξιχνιάστηκε έγκλημα με θύμα έναν 36χρονο Αιγύπτιο, που τελέστηκε στα τέλη Απριλίου στη Νέα Μάκρη. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη της εν διαστάσει συζύγου του 36χρονου, ο οποίος έπεσε θύμα άγιου ξυλοδαρμού από τους δράστες με αποτέλεσμα να καταλήξει δύο ημέρες αργότερα. Για την υπόθεση συνελήφθησαν -3- αλλοδαποί, 31χρονη, 40χρονος και 33χρονος και σε βάρος […]

Σύνταξη
Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;
Glamoratti 03.05.26

Οικονομία και μόδα: Μήπως η γκαρνταρόμπα σας προβλέπει την επόμενη κρίση;

H επιστροφή στη μόδα των 80s, στα ρούχα με βάτες, τα έντονα χρώματα, τις φαρδιές ζώνες, μπορεί να ειναι προάγγελος χρηματιστηριακού κραχ και οικονομικής ύφεσης, προειδοποιεί το Βloomberg.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 03.05.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπόρνμουθ – Κρίσταλ Πάλας για την 35η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Σασουόλο – Μίλαν
Serie A 03.05.26

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν

LIVE: Σασουόλο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σασουόλο – Μίλαν για την 35η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή
Σφοδρά πυρά 03.05.26

ΚΚΕ: Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι από χέρι αντιλαϊκή

«Οι εργατικές λαϊκές οικογένειες έχουν ανάγκη να απαλλαγούν και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και συνολικά από την κυρίαρχη αντιλαϊκή πολιτική», τονίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης
Χουντίνι 03.05.26

Πού πάνε τα Όσκαρ όταν χάνονται; Οκτώ φορές εξαφανίστηκαν χρυσά αγαλματίδια από προσώπου γης

Το πολυπόθητο βραβείο Όσκαρ έχει μια μακρά και πλούσια ιστορία απωλειών, για λόγους που κυμαίνονται από διαρρήξεις και απαιτήσεις λύτρων μέχρι φάρσες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

ΚΚΕ για αποκάλυψη in: Έρχεται να προστεθεί στις κυβερνητικές μεθοδεύσεις συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών

Σχολιάζοντας την αποκάλυψη του in για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το ΚΚΕ επισημαίνει πως ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας είναι ο ίδιος «που πρωτοστάτησε στην ποινικοποίηση των αγώνων των βιοπαλαιστών αγροτών»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα – Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο – Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά
Κόσμος 03.05.26

Οι ενοχές έπνιγαν τον εισαγγελέα: Είχε καταδικάσει άδικα 23χρονο - Αφέθηκε ελεύθερος 29 χρόνια μετά

Η Τζέσι Άσκιου Τζούνιορ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή για μια αδέξια ένοπλη ληστεία με άδειο όπλο. Ο εισαγγελέας που τον έστειλε στη φυλακή ήταν αποφασισμένος να τον γυρίσει σπίτι

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 03 Μαϊου 2026
Cookies