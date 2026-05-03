Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων

Σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής αλλαγής, το ερώτημα για τις επιχειρήσεις δεν είναι μόνο πώς θα αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και ποιοι θα τη διαμορφώσουν. Και όπως φαίνεται, η απάντηση ίσως βρίσκεται ακριβώς στους εργαζόμενους που σήμερα κινδυνεύουν να μείνουν εκτός αγοράς.

Οι εταιρείες που ποντάρουν στην αυτοματοποίηση για να αντικαταστήσουν εργαζομένους της Generation Z σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου, ενδέχεται να διαπράττουν ένα στρατηγικό λάθος με μακροπρόθεσμες συνέπειες. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Andrew McAfee, ερευνητής στο Massachusetts Institute of Technology, τονίζοντας ότι η αποκοπή της νέας γενιάς από την αγορά εργασίας αποδυναμώνει όχι μόνο το παρόν, αλλά και το μέλλον των επιχειρήσεων.

Όπως εξηγεί, η εμπειρία στον χώρο εργασίας αποτελεί βασικό στάδιο εκπαίδευσης: οι νέοι εργαζόμενοι μαθαίνουν αναλαμβάνοντας απλούστερα καθήκοντα δίπλα σε πιο έμπειρους επαγγελματίες. Η υπερβολική και πρόωρη αυτοματοποίηση, ωστόσο, διακόπτει αυτήν την αλυσίδα, στερώντας από τις εταιρείες τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν μελλοντικά στελέχη.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση. Οι επιχειρήσεις που περιορίζουν τις προσλήψεις entry-level ρισκάρουν να χάσουν και ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας γενιάς: την εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη. Σύμφωνα με μελέτη της Deloitte, περίπου το 76% της Gen Z χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI — ποσοστό υψηλότερο από κάθε άλλη γενιά.

Ο McAfee επισημαίνει ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι είναι συχνά πιο ανοιχτοί σε νέες τεχνολογίες, σε αντίθεση με μεγαλύτερες ηλικίες που τείνουν να παραμένουν σε καθιερωμένες πρακτικές. Έτσι, η μείωση των προσλήψεων entry-level μπορεί να στερήσει από τις εταιρείες τόσο την καινοτομία όσο και τους μελλοντικούς ειδικούς στην AI.

Πιέσεις και απαισιοδοξία για τη Gen Z

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Gen Z αντιμετωπίζει ήδη δυσκολίες στην αγορά εργασίας. Οι αγγελίες για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου στην πλατφόρμα Handshake έχουν μειωθεί, ενώ η ανεργία για νέους πτυχιούχους παραμένει σχετικά υψηλή.

Η αβεβαιότητα εντείνεται και από τις ίδιες τις προσδοκίες των νέων: σχεδόν 9 στους 10 απόφοιτους ανησυχούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αντικαταστήσει τέτοιες θέσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Monster.

Τις ανησυχίες ενισχύουν και δηλώσεις ηγετών της τεχνολογίας, όπως του Dario Amodei, που έχει εκτιμήσει ότι η AI θα μπορούσε να εξαλείψει έως και το 50% των entry-level θέσεων γραφείου.

Ωστόσο, νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι εργαζόμενοι προσαρμόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές. Σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs διαπιστώνεται ότι οι νέοι πτυχιούχοι έχουν μεγαλύτερη ευελιξία, μετακινούνται πιο εύκολα σε νέα επαγγέλματα και αναπτύσσουν δεξιότητες που συμπληρώνουν — αντί να ανταγωνίζονται — τις νέες τεχνολογίες.

Αντίθετη πορεία από μεγάλες εταιρείες

Παρά τη γενική τάση, ορισμένες μεγάλες εταιρείες ακολουθούν διαφορετική στρατηγική, επενδύοντας στη νέα γενιά εργαζομένων.

Η IBM σχεδιάζει να τριπλασιάσει τις προσλήψεις entry-level, με τον CEO Arvind Krishna να δηλώνει ότι η εταιρεία θα προσλάβει περισσότερους αποφοίτους το επόμενο διάστημα.

Αντίστοιχα, ο Marc Benioff ανακοίνωσε ότι η Salesforce θα προσλάβει 1.000 νέους αποφοίτους και ασκούμενους για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Ακόμη και η Amazon διατηρεί σταθερό τον αριθμό των πρακτικάριων μηχανικών λογισμικού, με περίπου 11.000 θέσεις για το 2026, ενώ ο επικεφαλής της Amazon Web Services, Matt Garman, σημειώνει ότι η ζήτηση για προγραμματιστές αυξάνεται.