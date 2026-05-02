Μίτσιτς για το μεγάλο συμβόλαιο: «Οι μισθοί φέρνουν προσδοκίες»

Μια κακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Βασίλιε Μίτσιτς στο Game 2 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης σκοράροντας μόλις 4 πόντους, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να βοηθήσει τη Χάποελ Τελ Αβίβ να πάρει κάτι από το παιχνίδι.

Ο Σέρβος σταρ τόνισε σε δηλώσεις του πως οι μισθοί και τα υψηλά συμβόλαια φέρνουν προσδοκίες, ενώ στάθηκε και στην σχέση που έχει με τον Δημήτρη Ιτούδη.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλιε Μίτσιτς:

Για τις προσδοκίες που φέρνουν τα υψηλά συμβόλαια: «Οι μισθοί φέρνουν προσδοκίες και αυτό εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες και το πόσο θέλουν να επενδύσουν. Μέσα στο γήπεδο είμαστε όλοι ίσοι και ο καθένας έχει την ευκαιρία να ανταγωνιστεί. Αυτό είναι το μόνο που μετράει».

Για την σχέση του με τον Δημήτρη Ιτούδη: «Όλα είναι καλά. Έχω δει πολλά στην καριέρα μου, τίποτα δεν με εκπλήσσει πια. Είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος και θέλουμε και οι δύο να κερδίσουμε, που είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε έναν κοινό στόχο και κινούμαστε προς αυτόν».