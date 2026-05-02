Σάββατο 02 Μαϊου 2026
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
Eurostat: Αρνητική «πρωταθλήτρια» η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα (πίνακες)
Οικονομικές Ειδήσεις 02 Μαΐου 2026, 12:51

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι Έλληνες μισθωτοί είναι «πρωταθλητές» στην εργασία πέραν του πενθήμερου

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

«Πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται η Ελλάδα στην εργασία τα Σαββατοκύριακα στην εργασία των εργαζομένων τα Σαββατοκύριακα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι Έλληνες μισθωτοί είναι «πρωταθλητές» στην εργασία πέραν του πενθήμερου.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που πηγαίνουν στην εργασία τους τα Σαββατοκύριακα με 31,5%, ενώ από κοντά βρίσκονται η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%. Τα χαμηλότερα ποσοστά ως προς την εργασία τα Σαββατοκύριακα καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 3,0%, στην Πολωνία με 4,2% και στην Ουγγαρία με 6,2%.

Παράλληλα, το 21,3% των απασχολούμενων στην ΕΕ ηλικίας 15–64 ετών εργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις (47,6%), στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία (47,2%) και σε όσους απασχολούνται σε στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%).

Σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75,0%. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 65,9% και η Γαλλία με 61,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 9,9%, στη Σλοβακία με 15,0% και στην Πολωνία με 15,1%.

Εργάζονται και περισσότερες ώρες οι Έλληνες

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να υπενθυμιστεί πως οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερες ώρες την εβδομάδα -μ.ό. 39,8, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για μερική ή πλήρη απασχόληση- από τους περισσότερους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.

Ακόμα χειρότερα, που το 25% όσων απασχολούνται στη χώρα μας εργάζεται περισσότερες από 45 ώρες εβδομαδιαία, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο στην Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Έρευνα για το Εργατικό Δυναμικό στην Ε.Ε., καθώς και τα ετήσια στατιστικά της Eurostat για το 2024, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας ήταν 36 ώρες. Παρατηρήθηκε μεγάλη διακύμανση και διαφορά ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. Ενδεικτικώς, στην Ολλανδία οι πραγματικές ώρες εργασίας ήταν 32,1, ενώ στην Ελλάδα 39,8. Η διαφορά αυτή (7,7 ώρες) αγγίζει εβδομαδιαίως σχεδόν μία επιπλέον ημέρα οκτάωρης απασχόλησης, που επιβαρύνονται όσοι εργάζονται στην Ελλάδα, σε σχέση με όσους δουλεύουν στην Ολλανδία, και σε συνδυασμό με τις αποκλίσεις στους μισθούς, επιτείνει τις διαφορές μεταξύ των κρατών της Ε.Ε.

Ακίνητα
Real Estate: Το τουρκικό κεφάλαιο «ψηφίζει» Ελλάδα – Τριπλασίασαν τις επενδύσεις σε τρία χρόνια

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Λίστα 02.05.26

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει
Social Europe 02.05.26

ΕΕ: Χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών – Η απαίτηση των εργοδοτών για απορρύθμιση απειλεί ό,τι έχουμε πετύχει

Οι εργοδότες πιέζουν για αποδυνάμωση της Οδηγίας της ΕΕ που στόχο έχει να αντιμετωπίσει το χάσμα αμοιβών. Και κύριος στόχος τους είναι το άρθρο για την αξιολόγηση της παροχής εργασίας ίσης αξίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Πολυτελή ακίνητα: Πωλείται το ιδιωτικό νησί του εκλιπόντος δισεκατομμυριούχου της Swarovski κοντά στη Βενετία
Οικονομικές Ειδήσεις 02.05.26

Πωλητήριο στο ιδιωτικό νησί του κληρονόμου της Swarovski - Πόσο κοστίζει

Ένα οικογενειακό καταπίστευμα για τον Gernot Langes-Swarovski, δισέγγονο του ιδρυτή της εταιρείας κρυστάλλων, πουλάει το νησί Isola Santa Cristina, έκτασης 72 στρεμμάτων για 24 εκ. ευρώ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 01.05.26

Οι επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας – Πώς σκοράρει η Ελλάδα

H Eλλάδα «σκοράρει» χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους έξι από τους επτά δείκτες για την ποιότητα εργασίας. Μόνη εξαίρεση το κοινωνικό περιβάλλον. Ουραγοί στις αποδοχές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών
Αναταράξεις 01.05.26

Καλοκαίρι στον αέρα: Ακυρώσεις, ελλείψεις καυσίμων και ο εφιάλτης των πανάκριβων διακοπών

Με τις ελλείψεις καυσίμων να μειώνουν τις πτήσεις, το φετινό καλοκαίρι προμηνύεται εξαιρετικά ακριβό και δύσκολο για εκατομμύρια ανυπόμονους ταξιδιώτες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Σε μια κομβική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της FIFA στη Ζυρίχη ανάμεσα στους αξιωματούχους της παγκόσμιας ομοσπονδίας και τους ιθύνοντες αυτής του Ιράν, θα κριθεί η συμμετοχή της ασιατικής ομάδας στο καλοκαιρινό Μουντιάλ.

Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Εκτός κινδύνου 02.05.26

Στη ΜΕΘ παραμένει ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου - Εκτεταμένα τα τραύματά του

Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Πανεπιστημιακές κάλπες
Αυτοδιοίκητο; 02.05.26

Πανεπιστημιακές κάλπες

Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Παναγιώτης Σωτήρης
Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Αποκάλυψη in 02.05.26

Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα - Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας» στη Βουλή

Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Πάνος Τσίκαλας
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου

Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση
Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

ΠΑΣΟΚ: Το ψέμα έχει γίνει δεύτερη φύση για το Μαξίμου – Πολλή αγωνία έχει ο Π. Μαρινάκης για τη δεύτερη θέση

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, απάντησε σε υψηλούς τόνους στον Παύλο Μαρινάκη, τονίζοντας πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος νομίζει ότι είναι η επίσημη φωνή της 'Ομάδας Αλήθειας' και όχι της ελληνικής κυβέρνησης»

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»
Κυβέρνηση 02.05.26

Ο υπερασπιστής της «Ομάδας Αλήθειας» Π. Μαρινάκης επιτίθεται στην αντιπολίτευση για «τοξική ρητορική»

Ο Παύλος Μαρινάκης δεν βλέπει ζήτημα με τον Άκη Σκέρτσο, παρά τα πυρά βουλευτών της ΝΔ. Κάνει λόγο για «πολιτικό κατήφορο» την ώρα που υπερασπίζεται την «Ομάδα Αλήθειας»

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών
Κόσμος 02.05.26

«Αναμενόμενο» – Η Γερμανία απαντά στην απόσυρση των 5.000 αμερικανών στρατιωτών

Για τις μελλοντικές μας αποστολές, θα συντονιστούμε στενά με την Ομάδα των Πέντε (Βρετανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία), «πρέπει να γίνουμε περισσότερο Ευρωπαίοι», υπογράμμισε ο υπουργός Αμυνας της Γερμανίας

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία
Λίστα 02.05.26

Σταθερές οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου – Η ανησυχία

Οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκαν συντηρητικά για τον τρέχοντα μήνα στα τιμολόγια ρεύματος - Η χονδρεμπορική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας έκλεισε τον Απρίλιο οριακά χαμηλότερα

Χρήστος Κολώνας
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Γιώργος Πανταζόγλου
Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία
Και 7 τραυματίες 02.05.26

Δύο νεκροί στη Χερσώνα από ρωσικές επιθέσεις – «Συστηματική τρομοκρατία αμάχων» καταγγέλλει η Ουκρανία

«Τέτοιου είδους επιθέσεις αποτελούν μέρος μιας συστηματικής πολιτικής τρομοκρατίας κατά του άμαχου πληθυσμού», κατήγγειλε ο συνήγορος ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ουκρανίας, Ντμίτρο Λούμπινετς

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02.05.26

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

