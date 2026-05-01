Ολυμπιακός – ΑΕΚ 32-33: Προβάδισμα τίτλου η «Ένωση», έσπασε την έδρα
Η ΑΕΚ νίκησε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό με 33-32, έκανε το break και πλέον προηγείται με 0-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier
Ο Ολυμπιακός μπορεί να είχε το προβάδισμα και τον έλεγχο της αναμέτρησης καθ’ όλη τη διάρκειά της, ωστόσο η ΑΕΚ έκανε την ανατροπή στο φινάλε και επικράτησε με 33-32, κάνοντας το break και το 0-1 στη σειρά των τελικών της Handball Premier, αποκτώντας έτσι προβάδισμα για τον φετινό τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας.
Ο δεύτερος τελικός δεν θα γίνει στο «Γ. Κασσιμάτης» του ΟΑΚΑ λόγω έργων που διεξάγονται, αλλά στο Καματερό την ερχόμενη Τρίτη (5/5, 19:00). Κεκλεισμένων των θυρών το ματς λόγω τιμωρίας έδρας που έχει η ΑΕΚ, η οποία θα εκτίσει στον δεύτερο τελικό την τρίτη και τελευταία αγωνιστική της ποινής της.
«Αυτοκτονία» στο φινάλε για τον Ολυμπιακό που είχε την πρωτοπορία στο σκορ για όλο το παιχνίδι, αλλά το γκολ του Παναγιώτου στο τέλος χάρισε στην «Ένωση» τη νίκη και πλέον είναι επιτακτική ανάγκη για τους Πειραιώτες το… break στο break, ούτως ώστε να ανακτήσουν το πλεονέκτημα έδρας.
Οι γηπεδούχοι πήραν από το ξεκίνημα το προβάδισμα στο σκορ, με τον Τουρέ να βάζει για πρώτη φορά την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ στο 15΄, όταν έγραψε το 8-7 υπέρ της Ένωσης. Στη συνέχεια, όμως, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν… γκάζι και με επιμέρους σκορ 9-3 προηγήθηκαν 16-11 στο 27′.
Στο β΄ μέρος ο Ολυμπιακός συνέχισε στον ίδιο… ρυθμό και απέκτησε προβάδισμα οκτώ τερμάτων (23-15) στο 36΄, ωστόσο η ΑΕΚ δεν παρέδωσε τα… όπλα και κατάφερε να πλησιάσει στο γκολ (27-26) στο 50΄. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την υπέρ τους διαφορά στο +4 (30-26), αλλά η Ένωση μείωσε εκ νέου στο γκολ (30-29) στο 56΄, πριν ισοφαρίσει 31-31 στο 57΄.
Ο Στούμπερ έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ΑΕΚ στο β΄ μέρος, γράφοντας το 32-31 στο 58΄, με τον Σάββα να ισοφαρίζει σε 32-32, 28 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Τελικά, ο Παναγιώτου είπε την τελευταία… λέξη στο ματς, διαμορφώνοντας το 33-32 υπέρ της ΑΕΚ, πέντε δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, σκορ που παρέμεινε ως το τέλος, και η Ένωση έκανε το 1-0 στη σειρά των τελικών.
Μετά τη δεύτερη αναμέτρηση η σειρά θα διακοπεί για λίγο, καθώς η εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών δίνει στις 13 και τις 17 Μαΐου τους αγώνες μπαράζ με την Ολλανδία, από τους οποίους κρίνεται η πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027.
Τα πεντάλεπτα: 3-0, 5-4, 7-7, 11-8, 14-11, 17-13 (ημιχ.), 20-15, 25-18, 26-22, 27-26, 30-29, 32-33
Ολυμπιακός (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Εσκαλόνα, Κουν 2, Βίντα 3, Τζίμπουλας 4, Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 2, Κανδύλας, Σλίσκοβιτς 6, Τσαναξίδης 3, Ιβιτς 1, Σούργκιελ, Μάνθος 2, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 6.
ΑΕΚ (Αλέξης Αλβανός): Αραμπατζής 3, Μπούτος, Παναγιωτίδου 2, Μπάρος 3, Ραντόισιτς 1, Περίν 2, Αντωνιάδης, Τοριάνι 2, Κουκουλάς 5, Γκαρέν 3, Κολοβός, Τουρέ 4, Πεισότο 1, Στούμπερ 7, Ριμπέτ, Ματέους.
Διαιτητές: Νάσκος-Χαρίτσος. Παρατηρητές: Κατσίκης-Αντωνόπουλος. Δίλεπτα: 6-3. Πέναλτι: 4/5-0/0.
