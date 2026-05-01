Η Μπάγερν ενδιαφέρεται για τον Γκόρντον αλλά…

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο βγάζει στη… σέντρα το ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου για τον 24χρονο εξτρέμ της Νιούκαστλ ‘Αντονι Γκόρντον. Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο που ειδικεύεται στις μεταγραφές ποδοσφαίρου το φλερτ έχει ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο και η Μπάγερν έχει τον Γκόρντον μαζί με άλλους δυο εξτρέμ στη λίστα της.

Πιο συγκεκριμένα, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγραψε στα social media: «Ο Άντονι Γκόρντον έχει συγκεκριμένες πιθανότητες να φύγει από τη Νιούκαστλ αυτό το καλοκαίρι. Η Μπάγερν έχει ξεκινήσει επαφές για να ενημερωθεί από τον Φεβρουάριο, καθώς είναι μέρος της λίστας των τριών υποψηφίων για τον νέο εξτρέμ. Ομάδες της Premier League θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην κούρσα για την απόκτησή του. Η Λίβερπουλ δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει κάτι».

🚨 Anthony Gordon has concrete chances to leave Newcastle this summer. Bayern started contacts to be informed since February, he’s part of three-men shortlist for new winger. Premier League clubs could join the race; Liverpool not concrete so far. 🎥 https://t.co/dCvTqNtlAM pic.twitter.com/gCrMYnriyq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2026

Όλα δείχνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καλοκαιρινό σίριαλ, ίσως να διαρκέσει και παραπάνω, καθώς δεν είναι σίγουρο ότι η Νιούκαστλ θα παραχωρήσει τον ‘Αντονι Γκόρντον. Όσον αφορά στο ενδιαφέρον της Μπάγερν Μονάχου υπάρχουν κι άλλα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, εκτός από το ενδιαφέρον ομάδων της Premier League.

Το πιο σημαντικό είναι το εξής ένα, το οικονομικό! Η Νιούκαστλ αποτιμά τον Γκόρντον σε ποσό ύψους 92 εκατ. ευρώ, όμως αυτό προκαλεί ίλιγγο στην Μπάγερν Μονάχου.

Η επιβεβαίωση έρχεται από τον επικεφαλής ποδοσφαίρου Κρίστιαν Φαλκ. Όπως ανέφερε στην Bild η Μπάγερν είναι απίθανο να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις της Νιούκαστλ.

Η Μπάγερν Μονάχου θα έμπαινε σε συζήτηση για ένα ποσό ύψους 70 εκατ. ευρώ. Όχι μετρητά αλλά σε δόσεις.

Εν αναμονή των εξελίξεων. Όπως δείχνουν τα πράγματα η υπόθεση έχει δρόμο ακόμη. Η Μπάγερν παραδέχεται ότι θέλει τον Γκόρντον αλλά υπό όρους. Όμως, και η Νιούκαστλ βάζει τους δικούς της όρους και δεν αποκλείεται να εισπράξει τα χρήματα που θέλει για τον Γκόρντον αν στον χορό για την απόκτησή του μπουν και ομάδες της Premier League. Οι διαπραγματεύσεις είναι για γερά νεύρα, όταν αφορούν μεταγραφές τέτοιου επιπέδου και οικονομικού ύψους!

&

nbsp;