ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του

Μήνυμα μνήμης για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του αγωνιστή του αντιδικτατορικού αγώνα Αλέκου Παναγούλη απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

Όπως τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, «συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, αυτής της εμβληματικής μορφής της αντιδικτατορικής πάλης και της σύγχρονης ιστορίας της ελληνικής Αριστεράς».

Συνέχισε λέγοντας πως «ο Αλέκος Παναγούλης υπήρξε σύμβολο ανυποχώρητης αντίστασης, προσωπικής θυσίας και βαθιάς πίστης στη δημοκρατία, σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της χώρας. Η δράση του, η φυλάκισή του, τα βασανιστήρια που υπέστη και η αδιάκοπη στάση του απέναντι στην τυραννία αποτελούν διαχρονικό παράδειγμα για τον λαό και τη νεολαία».

«Τιμούμε τη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη και εμπνεόμαστε από την ανυποχώρητη στάση του»

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, «σε μια εποχή όπου η σύγχρονη δημοκρατία δοκιμάζεται και αναδεικνύονται ζητήματα θεσμικής εκτροπής, παρακολουθήσεων και περιορισμού δικαιωμάτων, το παράδειγμα του Παναγούλη υπενθυμίζει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα κατακτώνται και υπερασπίζονται καθημερινά με αγώνες».

Προσέθεσε πως «η ιστορική διαδρομή του Παναγούλη θυμίζει επίσης ότι απέναντι στον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία και τη συγκάλυψη, υπάρχει πάντα η επιλογή της αντίστασης και της αξιοπρέπειας».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ υπογράμμισε ότι «τιμούμε τη μνήμη του Αλέκου Παναγούλη και εμπνεόμαστε από την ανυποχώρητη στάση του. Δίνουμε τους αγώνες της δικής μας εποχής για δημοκρατία, διαφάνεια και δικαιοσύνη».