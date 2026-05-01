Μπιενάλε Βενετίας: Γιατί παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή
Η κριτική επιτροπή ανακοινώθηκε από την Μπιενάλε στις 22 Απριλίου 2026.
Η κριτική επιτροπή της Μπιενάλε Βενετίας παραιτήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026. Η συγκεκριμένη εξέλιξη συμβαίνει μόλις εννέα ημέρες πριν ανοίξει τις πύλες της για το 2026, ενώ προηγήθηκαν έντονες αντιδράσεις για την απόφαση της διοργάνωσης να αποκλείσει από τα βραβεία καλλιτέχνες προερχόμενους από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Σε ποιες χώρες αφορούν οι αντιδράσεις
Η Μπιενάλε δεν έδωσε εξηγήσεις για την απόφαση της, η οποία σηματοδοτεί μια δραματική κλιμάκωση σε μια διαμάχη που έχει προκαλέσει αναταραχή σε μια από τις πιο αναγνωρισμένες εκδηλώσεις σύγχρονης τέχνης στον κόσμο.
Η επιτροπή δεν κατονόμασε χώρες, ωστόσο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και τον πρώην υπουργό Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ, για κατηγορίες εγκλημάτων πολέμου σχετικά με τις επιχειρήσεις στη Γάζα.
Το Δικαστήριο έχει επίσης εκδώσει ένταλμα σύλληψης για τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, ωστόσο οι αντιδράσεις για τον αποκλεισμό επικεντρώθηκαν κυρίως στο Ισραήλ.
Η στάση της επιτροπής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον Ισραηλινό γλύπτη Μπέλου Σιμιόν Φαϊνάρου να καταγγέλλει διακρίσεις και να απειλεί με νομικές ενέργειες.
Την ίδια στιγμή, η διοργάνωση είχε ήδη βρεθεί στο επίκεντρο έντονων πιέσεων, μετά την απόφαση να επιτραπεί η επιστροφή της Ρωσία για πρώτη φορά από το 2022.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προειδοποιήσει ότι θα αναστείλει χρηματοδότηση ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ και η ιταλική κυβέρνηση εξέφρασε σφοδρές αντιρρήσεις.
Ο πρόεδρος της Μπιενάλε, Πιετράντζελο Μπουταφουόκο, υπερασπίστηκε την απόφαση, τονίζοντας ότι το φεστιβάλ αποτελεί «χώρο συνύπαρξης όλου του πλανήτη», χωρίς λογοκρισία.
Τι θα γίνει με την ψηφοφορία
Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κρίσης, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι φέτος οι επισκέπτες θα μπορούν να ψηφίσουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες, ενώ τα βραβεία θα απονεμηθούν τον Νοέμβριο, με τη λήξη της έκθεσης.
Παραμένει ωστόσο ασαφές ποιος θα αναδείξει τους νικητές των κορυφαίων διακρίσεων, όπως ο Χρυσός και ο Αργυρός Λέοντας, αλλά και αν τελικά θα επιτραπεί η βράβευση έργων από καλλιτέχνες των δύο χωρών.
