Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...
Στην λάθος… πλευρά του viral βρέθηκε παίκτης της Γκρέμιο, στο τελευταίο παιχνίδι για το Κόπα Σουνταμερικάνα κόντρα στην Παλεστίνο. Συγκεκριμένα, ο Βραζιλιάνος, Κάρλος Βινισιους, παίκτης που ήθελε η ΑΕΚ το 2024 πριν τελικά αποκτήσει τον Φραντζι Πιερό, βρήκε τον… τρόπο να χάσει τρία πέναλτι σε διάστημα έξι λεπτών.
Το πρώτο από αυτά τα πέναλτι μάλιστα, το κέρδισε ένας άλλος γνώριμος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο πρώην του Παναθηναϊκού, Τετέ. Ήταν το 16ο λεπτό, όταν ο Βινίσιους εκτέλεσε για πρώτη φορά από τη λευκή βούλα και είδε τον Σεμπάστιαν Πέρες να αποκρούει. Ωστόσο, ο VAR υπέδειξε ότι η εκτέλεση έπρεπε να επαναληφθεί γιατί ο αντίπαλος γκολκίπερ είχε κουνηθεί από τη γραμμή του. Νέα εκτέλεση λοιπόν, στην απέναντι γωνία αυτή τη φορά και νέα επέμβαση του Πέρες, με τη βοήθεια και του δοκαριού. Νέα παρέμβαση και από τον VAR όμως!
Ο Πέρες -σύμφωνα με την κρίση του διαιτητή- είχε κουνηθεί και πάλι, κάτι που σήμανε ότι η μπάλα θα στηνόταν στη βούλα για τρίτη φορά. Η τρίτη προσπάθεια ήταν και η χειρότερη από όλες, αφού ο Βινίσιους γλίστρησε, έκανε ένα κακό σουτ και έδωσε στον Πέρες την ευκαιρία να κάνει… χατ-τρικ επεμβάσεων στο ίδιο πέναλτι!
Δείτε το σχετικό βίντεο
os TRÊS pênaltis perdidos pelo Carlos Vinícius
– no primeiro, o goleiro se adiantou
– no segundo, se adiantou também
– no terceiro, o Carlos Vinícius escorregou e perdeu
INACREDITÁVEL. ISSO TUDO EM SEIS MINUTOS. pic.twitter.com/dBxaMzXvHk
— Central do Braga (@CentralDoBrega) April 30, 2026
