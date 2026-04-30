Θύελλα στην Αγγλία για τη διαιτησία και τον Σιμεόνε μετά το Ατλέτικο – Άρσεναλ

Σάλο έχει προκαλέσει στην Αγγλία η ισοπαλία 1-1 της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης στον πρώτο ημιτελικό του Champions League, με το επίκεντρο να μετατοπίζεται από το αγωνιστικό σκέλος στη διαιτησία και τις αποφάσεις του VAR. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο ακόμη και για «κλοπή», εστιάζοντας κυρίως στην ακύρωση του πέναλτι που αρχικά καταλογίστηκε υπέρ του Εμπερέτσι Έζε και τελικά ανακλήθηκε μετά από επανεξέταση της φάσης.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε κύμα αντιδράσεων, με τον πρώην διαιτητή της Premier League, Μαρκ Χάλσεϊ, να υποστηρίζει ότι «η Άρσεναλ αδικήθηκε δύο φορές», αναφερόμενος τόσο στο ακυρωθέν πέναλτι όσο και σε εκείνο που δόθηκε υπέρ της Ατλέτικο για χέρι του Μπεν Γουάιτ. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Τζέιμι Κάραγκερ, ο οποίος εμφανίστηκε έξαλλος με τη συγκεκριμένη απόφαση, δηλώνοντας: «Τι πρέπει να κάνει; Πέφτει για να μπλοκάρει, αυτό με τρελαίνει… λίγη κοινή λογική!».

Αντίθετη άποψη εξέφρασε ο Τιερί Ανρί, ο οποίος τόνισε πως, βάσει κανονισμών, «αν βάλεις το χέρι πάνω στην μπάλα και ο διαιτητής το δώσει, τότε είναι πέναλτι», υπερασπιζόμενος την απόφαση του διαιτητή στη συγκεκριμένη φάση. Ωστόσο, η συνολική εικόνα που κυριάρχησε στον αγγλικό Τύπο ήταν αυτή της έντονης αμφισβήτησης, όχι μόνο για τις αποφάσεις, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο προέκυψαν μέσω της χρήσης του VAR.

Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρέθηκε και ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, με αρκετούς αναλυτές να τον κατηγορούν ότι επηρέασε την κρίση του διαιτητή κατά τη διάρκεια της εξέτασης της φάσης. Ο Στίβεν Τζέραρντ σημείωσε ότι «ο Σιμεόνε έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς βρισκόταν στο οπτικό πεδίο του διαιτητή», ενώ ο Μάρτιν Κίον ήταν ακόμη πιο αιχμηρός, τονίζοντας πως «το δράμα που δημιουργεί ο Σιμεόνε οδήγησε τον διαιτητή να υποκύψει στην πίεση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο σχολιαστής Ντάρεν Φλέτσερ υπογράμμισε ότι «βρισκόταν δίπλα στην οθόνη, φώναζε και έκανε χειρονομίες – έπρεπε να τιμωρηθεί», ενώ ο Κίον συμπλήρωσε με νόημα πως «ο Αρτέτα δεν θα είχε την ίδια επιρροή – ο Σιμεόνε είναι μάστορας σε αυτό». Ακόμη πιο σκληρή ήταν η τοποθέτηση του Στιβ ΜακΜάναμαν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Αργεντινού τεχνικού «απαίσια και απολύτως απαράδεκτη».

Την αγανάκτησή του εξέφρασε και ο Ίαν Ράιτ, ο οποίος μέσω των κοινωνικών δικτύων σχολίασε με νόημα: «Ήξερα ότι θα υποκύψει! Η έδρα πήρε το πέναλτι», αποτυπώνοντας το γενικότερο αίσθημα αδικίας που επικρατεί στην αγγλική πλευρά.

Το παιχνίδι, που χαρακτηρίστηκε έντονο, σκληρό και γεμάτο πάθος, πέρασε τελικά σε δεύτερη μοίρα, καθώς η συζήτηση επικεντρώθηκε σχεδόν αποκλειστικά στις αποφάσεις της διαιτησίας και στον ρόλο της τεχνολογίας. Το VAR, για ακόμη μία φορά, βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αντί να λύνει προβλήματα, δημιουργεί περισσότερα.

Με τη ρεβάνς να απομένει, το κλίμα είναι ήδη τεταμένο, ενώ το συγκεκριμένο παιχνίδι φαίνεται πως θα μείνει στη μνήμη όχι μόνο για το σκορ, αλλά κυρίως για τη θύελλα που προκάλεσε εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.