Σάλος με διεθνή διαιτητή της UEFA – Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Σοκαριστική αποκάλυψη στην Αγγλία, για διεθνή διαιτητή της UEFA! Σύμφωνα με τη «Daily Mail», διαιτητής είχε ταξιδέψει στην Αγγλία για να διευθύνει ευρωπαϊκό αγώνα και πριν από την έναρξή του κατηγορήθηκε ότι προσέγγισε έναν έφηβο, προσπαθώντας να τον πείσει να τον ακολουθήσει στο δωμάτιό του.

EXCLUSIVE: Uefa referee arrested for ‘sex assault of boy’ after flying into the UK to officiate European match https://t.co/c1soEZh8SV — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 27, 2026

Μετά το ματς ο εν λόγω διεθνής διαιτητής της UEFA συνελήφθη και οι Αρχές στην Αγγλία διερευνούν την υπόθεση. Μάλιστα, πηγή της «Sun» αναφέρει πως ο κατηγορούμενος φέρεται να «άγγιξε και να παρενόχλησε τον ανήλικο χωρίς τη θέλησή του», χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «σοκαριστικό και απολύτως ανάρμοστο, εφόσον επιβεβαιωθεί».

Εξετάζει την υπόθεση η UEFA

Η UEFA παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, σημειώνοντας σε ανακοίνωσή της ότι αντιμετωπίζει την υπόθεση με «ιδιαίτερη ανησυχία». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο διαιτητής δεν θα ορίζεται σε καμία διοργάνωση της μέχρι νεωτέρας.

Από την πλευρά της, η Μητροπολίτικη Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας περίπου 30 ετών αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.