Ολυμπιακός – Μονακό: Πότε θα γίνει το Game 2 της σειράς

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε ο Ολυμπιακός το Game 1 με την Μονακό για τα playoffs της Euroleague, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 91-70 και να κάνουν το 1-0 στη σειρά.

Οι Πειραιώτες έκαναν το καθήκον τους και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους στο Game 2, που θα γίνει επίσης στο ΣΕΦ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Πέμπτη (30/4) και θα ξεκινήσει στις 21:00.

Εάν η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επικρατήσει και στο Game 2, θα κάνει το 2-0 απέναντι στους Μονεγάσκους και θα πάει στο Πριγκιπάτο για να τελειώσει τη σειρά στο Game 3, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (5/5) στις 20:45.