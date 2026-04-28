«Ο Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει πίσω στη Ρεάλ τον Μουρίνιο»

Δημοσίευμα «φωτιά» από το Athletic που υποστηρίζει πως ο Αρμπελόα θ’ αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει καταλήξει στο επόμενο.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο πρόεδρος της Ρεάλ έχει καταλήξει στον Ζοσέ Μουρίνιο, θεωρώντας ότι είναι ο κατάλληλος για να επαναφέρει την «βασίλισσα» σε τροχιά τίτλων.

Ο «Special One», είχε προπονήσει στο παρελθόν την Ρεάλ Μαδρίτης από το 2010 έως το 2013 σε 178 παιχνίδια. Ο Πορτογάλος το πάλεψε πολύ την τριετία για να διακριθεί στην Ευρώπη. Δεν έφυγε, όμως, με άδεια χέρια από την ισπανική πρωτεύουσα, αφού κατάκτησε το πρωτάθλημα της σεζόν 11/1, το κύπελλο το 10/11 και το Σούπερ Καπ το 12/13.

Παρά το γεγονός ότι ο Πορτογάλος δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Μπενφίκα, το μέλλον του στο σύλλογο της Λισαβόνας δεν είναι δεδομένο, καθώς μετά την απώλεια του πρωταθλήματος από την Πόρτο, παρότι αήττητη στην Liga Portuga, έχει οδηγήσει τον Ρούι Κόστα (πρόεδρο της Μπενφίκα) να σκέφτεται την απομάκρυνση του, με τον Πέρεθ να περιμένει… στην γωνία.