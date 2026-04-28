Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός μετά από ένα εκρηκτικό δεύτερο ημίχρονο διέλυσε με 91-70, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας προειδοποίησε για ένα πιο δύσκολο Game 2.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα:

Για την απόδοση της ομάδας του:

«Νομίζω πως κλείσαμε τη ρακέτα πολύ καλά όπως και περιορίσαμε τα ποσοστά τους, με τα σουτ από την ντρίμπλα που έβαλαν στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν εξαιρετικούς παίκτες όπως ο Οκόμπο, ο Στράζελ, Τζέιμς, οι οποίοι έχασαν αρκετά σουτ όμως πιστεύω πως τα περισσότερα ήταν μαρκαρισμένα. Η άμυνά μας ήταν συμπαγής, είχαμε μια σοβαρή εμφάνιση και είμαι ευγνώμων για τους οπαδούς, τρομερή ατμόσφαιρα, μια ατμόσφορα για τα playoffs. Τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε για να περιμένουμε ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι την Πέμπτη».

Για το αν θέλουν να διορθώσουν κάτι:

«Επιτρέψαμε πολλά επιθετικά ριμπάουντ και δεν πρέπει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες και να κάνουμε καλύτερα box out, χρειαζόμαστε όλων τη βοήθεια σε αυτό. Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς τους και δεν πρέπει να βιαζόμαστε, να ελέγχουμε το συναίσθημά μας και τις επιλογές μας στο transition, να είμαστε πιο υπομονετικοί και να εκθέτουμε την αντίπαλη άμυνα με περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας».