Σημαντική είδηση:
27.04.2026 | 11:37
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»
Euroleague 27 Απριλίου 2026, 12:51

Βεζένκοφ: «Κάνει λάθος όποιος θεωρεί εύκολη τη Μονακό»

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ ενόψει του Game 1 του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό για τα play offs της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το πρώτο παιχνίδι των play offs της Euroleague κόντρα στη Μονακό στο κατάμεστο ΣΕΦ και αναφέρθηκε στις δυσκολίες της σειράς, αλλά και τι πρέπει να κάνουν οι ερυθρόλευκοι για να φτάσουν στη νίκη.

Παράλληλα, ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού σχολίασε και την ανάδειξη του σε MVP, ενώ στάθηκε και στα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ για το βραβείο.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Υπάρχει μια περηφάνια. Όσο και να μην το σκέφτεσαι, όταν έρθει η ώρα και το ζήσεις είναι κάτι πολύ όμορφο. Πρέπει να χαίρεσαι για κάθε τι καλό. Το ξεχνάμε όμως γιατί μπαίνουμε σε μια σκληρά επίπονη με ένταση».

Για το γιατί αφήνει πίσω το βραβείο του MVP: «Όλα ξεχνιούνται, όλα μένουν πίσω, δεν μπορείς να ζεις με το παρελθόν. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον οργανισμό. Χωρίς αυτούς δεν μπορούσε να έρθει αυτό το βραβείο. Τώρα συγκεντρώνεσαι στην επόμενη μέρα».

Για την regular season: «Ήταν μια μεγάλη κανονική περίοδος με 38 αγώνες. Στο παιχνίδι με τη Ρεάλ ένιωθα κάτι από το προηγούμενο βράδυ. Αυτό το παιχνίδι μας έδωσε και το πλεονέκτημα».

Για τη Μονακό: «Είναι μια σκληρή ομάδα, με παίκτες που ξέρουν το ρόλο τους. Παίζουν χωρίς άγχος. Τα κατάφεραν και άξια είναι εδώ. Όποιος νομίζει ότι είναι εύκολο κάνει λάθος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τα σχόλια του Μπλόσομγκεϊμ περί MVP: «Δεν έχω να απαντήσω κάτι. Είναι νέα μόδα μάλλον να μιλάει ο ένας για τον άλλο».

Για το γεγονός πως η Μονακό μετράει 3 νίκες στα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια: «Άλλες ομάδες, άλλοι προπονητές, άλλες καταστάσεις. Είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ να τους αντιμετωπίσουμε και να φτάσουμε στη νίκη».

Για τους στόχους που θέτει σαν παίκτης: «Όταν ξεκινάς τη διαδρομή στο μπάσκετ στόχος είναι να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς. Ζω την κάθε στιγμή. Θέλω να πηγαίνω σπίτι ξέροντας ότι έδωσα το 100%. Πολλά πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα αλλά δεν είναι. Τα κατακτάς με σκληρή δουλειά».

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ελληνικός τουρισμός: Οι κρατήσεις και οι νέες προκλήσεις

Ο καφές «ανεβάζει» την διάθεση – Πώς «επανεκπαιδεύει» τον άξονα εντέρου–εγκεφάλου

Στη Ρωσία έφτασε ο Αραγτσί, θα συναντηθεί με Πούτιν

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)
Euroleague 25.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε MVP του play in (pic)

Ο Τι Τζέι Σορτς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Παναθηναϊκού στη νίκη επί της Μονακό και δεύτερη σερί χρονιά αναδείχθηκε MVP του μίνι τουρνουά της Euroleague.

Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)
Euroleague 25.04.26

Η γνώριμη Μονακό στον δρόμο του Ολυμπιακού: Οι κοινοί πρωταγωνιστές και οι προηγούμενες ματσάρες (vids)

Ο Ολυμπιακός βρίσκει ξανά μπροστά του τη Μονακό στο δρόμο για ένα Final-4 – Οι «μάχες» των δύο ομάδων την τελευταία φορά που είχαν παίξει στα πλέι-οφ και οι παίκτες που ήταν στο «ερυθρόλευκο» ρόστερ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Υποκλοπές: «Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του ΑΠ – Οργή από τον νομικό κόσμο
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

«Μένω άφωνος», οι δύο λέξεις του Χρήστου Ράμμου για την απόφαση του Αρείου Πάγου - Οργή από τον νομικό κόσμο

Οργισμένες αντιδράσεις από τον νομικό κόσμο, που μιλούν για πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή, προκαλεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές. «Μένω άφωνος» η χαρακτηριστική αντίδραση του Χρήστου Ράμμου, πρώην προέδρου της ΑΔΑΕ που χειρίστηκε την υπόθεση, και έχει μιλήσει για το μεγαλύτερο συνταγματικό σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης.

Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου
Αντιπλημμυρικό έργο 27.04.26

Η ολοκλήρωση του έργου του Ιλισού αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Μοσχάτου-Ταύρου

«Στην περιοχή δεν εκτελείται ένα απλό έργο. Υλοποιείται μια κρίσιμη αντιπλημμυρική παρέμβαση, που αφορά την προστασία της πόλης, των ανθρώπων της και των περιουσιών τους» αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου
Πολιτική 27.04.26

Ανδρουλάκης: Η υπόθεση των υποκλοπών ενταφιάζεται για μια ακόμη φορά – Εκτακτη συνέντευξη Τύπου

«Η διάσταση της κατασκοπείας και η σύνδεση των κρατικών αρχών με το predator, ενταφιάζονται για μια ακόμη φορά» σχολίασε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να θάψει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Έκτακτη συνέντευξη στις 5 το απόγευμα στη Χαριλάου Τρικούπη

Υποκλοπές: Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια προαναγγέλλει ο Κεσσές – «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»
Τι είπε στο in 27.04.26

Προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για τις υποκλοπές προαναγγέλλει ο Κεσσές - «Δυστοπία η απόφαση του Αρείου Πάγου»

Ο συνήγορος των θυμάτων των υποκλοπών Ζαχαρίας Κεσσές χαρακτήρισε την απόφαση του Αρείου Πάγου ως δυστοπική. Έκανε λόγο για διάβρωση της δημοκρατίας

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές – Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου
Πυρά στην κυβέρνηση 27.04.26

Σακελλαρίδης: Προκλητική η απόφαση του Αρείου Πάγου για τις υποκλοπές - Πέπλο προστασίας της δικαστικής εξουσίας στο Μαξίμου

«Η συγκάλυψη περνάει σε άλλο επίπεδο» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης για την απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες
Ελλάδα 27.04.26

«Βιολάντα»: Δύο διευθυντικά στελέχη καλούνται ενώπιον του ανακριτή – Ποιες είναι οι κατηγορίες

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά και το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που δείχνει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα»

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Σοκ σε Τότεναμ και εθνική Ολλανδίας: Ρήξη χιαστού ο Τσάβι Σίμονς, χάνει το Μουντιάλ

Τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν με τον Τσάβι Σίμονς, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και θα χάσει εκτός από το υπόλοιπο της σεζόν με την Τότεναμ και το Μουντιάλ 2026 με την εθνική Ολλανδίας.

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών
Τα Νέα της Αγοράς 27.04.26

Η Nova αναδεικνύει τον ρόλο των τηλεπικοινωνιών ως καταλύτη ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας και βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου
Ελλάδα 27.04.26

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ ανοιχτά του Λασιθίου

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο καταγράφεται 13χλμ νότια του Γουδουρά Λασιθίου ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 5,1 χιλιόμετρα

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν
Ποδόσφαιρο 27.04.26

Ο ΟΦΗ φέρνει νέα δεδομένα στην Ευρώπη: Το σενάριο για 5/5 την επόμενη σεζόν

Η κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson από τον ΟΦΗ δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την Ελλάδα, αρκεί οι ομάδες μας να το εκμεταλλευτούν – Η μεγάλη ευκαιρία για ένα ιστορικό 5/5 και ο… αστερίσκος του Παναθηναϊκού

Τουκαλάς: Ευχαριστίες για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Ευχαριστίες Τσουκαλά για την εκλογή του στο Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τα μέλη της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ για την εκλογή του ως πρώτου στο Πολιτικό Συμβούλιο, όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»
«Νοσηρά φαινόμενα» 27.04.26

Ο Γκράμσι και το «παλιό που πεθαίνει» την ώρα που «το νέο δεν μπορεί να γεννηθεί»

Ο Αντόνιο Γκράμσι, που έφυγε σαν σήμερα το 1937, δεν μίλησε για «εποχή τεράτων», ωστόσο η συγκεκριμένη σημείωσή του διατηρεί εξαιρετική επικαιρότητα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

