Αποθέωση από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)

Αποθέωση στο Ηράκλειο από χιλιάδες οπαδούς του ΟΦΗ στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου (vids)
Χιλιάδες οπαδοί του ΟΦΗ γέμισαν τους δρόμους του Ηρακλείου τη Δευτέρα (27/4) για να αποθεώσουν τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες στην παρέλαση με ανοιχτό πούλμαν για την κατάκτηση του Κυπέλλου.
Το… έλα να δεις έγινε το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) στο Ηράκλειο κατά την παρέλαση του Κυπελλούχου Ελλάδας ΟΦΗ με ανοιχτό πούλμαν. Οι κεντρικοί δρόμοι της μεγαλύτερης πόλης της Κρήτης «πλημμύρισαν» από κόσμο που αποθέωσε τον Χρήστο Κόντη και τους παίκτες του.
Η γιορτή άρχισε περίπου στις 18:00 από την έδρα της ομάδας το «Γεντί Κουλέ» με τον Κόντη και τους ποδοσφαιριστές να είναι ντυμένοι στα πορτοκάλι (όπως και το λεωφορείο), τα χρώματά που φορούσε η ομάδα στον τελικό του Πανθεσσαλικού και αποδείχθηκαν γουρλίδικα.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από την αρχή της παρέλασης υπήρχε πολύς κόσμος που δεν σταματούσε να αποθεώνει τους «ασπρόμαυρους» και να τους βγάζει φωτογραφίες και βίντεο με τα κινητά του. Επίσης από κάθε σημείο όπου περνούσε η ομάδα του ΟΦΗ, φίλαθλοι έβγαιναν στα μπαλκόνια ή τα παράθυρα των σπιτιών τους και αποθέωναν με τη σειράς τους τους θριαμβευτές του τελικού με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο στον Βόλο όπου οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-2 στην παράταση και κατέκτησαν το Κύπελλο 39 ολόκληρα χρόνια μετά το προηγούμενο.
Το ανοιχτό λεωφορείο του ΟΦΗ κατευθύνθηκε όπως αναμενόταν από τους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου περνώντας από την παραλιακή, ενώ έκανε την πρώτη στάση της στην Πλατεία Ελευθερίας όπου οι πανηγυρισμοί κορυφώθηκαν από το συγκεντρωμένο πλήθος. Φυσικά ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του δεν σταμάτησαν να χαιρετούν τον κόσμο και να του δείχνουν το Κύπελλο Ελλάδας ζώντας με την ψυχή τους κάθε στιγμή.
Συνθήματα, τραγούδια και καπνογόνα συνέθεσαν ένα απίστευτο σκηνικό αποθέωσης και μια φιέστα που θα γραφτεί στην ιστορία της ομάδας με χρυσά γράμματα. Λίγο αργότερα το πούλμαν συνέχισε την παρέλαση κάνοντας δεύτερη στάση στα «Λιοντάρια» και τη Λότζια όπου υπήρξε δεύτερο «κύμα» αποθέωσης, ενώ η φιέστα ολοκληρώθηκε με την επιστροφή της πομπής στο «Θ. Βαρδινογιάννης» μέσω της παραλιακής οδού.
Σε όλη αυτή την γιορτή ο κόσμος ακολουθούσε το λεωφορείο με κάθε μέσο. Με τα πόδια, με μηχανάκια, με αυτοκίνητα με τις κόρνες και τα καπνογόνα να «σηκώνουν στο πόδι» ολόκληρο το Ηράκλειο!
Δείτε παρακάτω βίντεο από τη φιέστα του ΟΦΗ
